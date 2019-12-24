Несмотря на то что Huawei и до санкций США была довольно успешной компанией, именно они, скорее всего, станут тем триггером, который превратит её в мирового лидера. Огромные финансовые возможности вкупе с широким штатом профессионалов, среди которых есть даже нобелевские лауреаты, помноженные на изоляцию и желание показать все свои способности, позволят Huawei заткнуть за пояс не только Google, но и Apple, став владельцем третьей популярнейшей экосистемы. Тем более, что свой путь к мировому господству китайская компания уже начала.

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Huawei активно готовиться к тому, чтобы заменить все сервисы Google и уже разработала собственные альтернативы нескольким службам поискового гиганта. Помимо Huawei Mobile Services, которые являются аналогом Google Play Services и отвечают за работу служб геолокации, отправку уведомлений, автообновление приложений и другие процессы, у Huawei уже есть замена для Google Maps, Google Drive, Gmail, YouTube и Google Play. Часть из них уже доступна пользователям за пределами Китая, пусть и в не до конца сформировавшемся виде. Впрочем, это лишь вопрос времени, подтвердил Чарльз Пенг, генеральный директор Huawei и Honor India.

Чем Huawei заменит сервисы Google

«У нас есть собственный набор служб Huawei Mobile Services и на их основе мы пытаемся создать собственную экосистему. Большинство ключевых сервисов, таких как навигация, обмен сообщениями, оплата, игры и другие, будут доступны уже к концу декабря. А для того, чтобы наполнить магазин приложений AppGallery, Huawei заручилась поддержкой топовых разработчиков в ключевых странах, договорившись с ними о размещении их софта у себя на площадке, заменяющей Google Play», — заявил Пенг.

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Получается, что у Huawei остаётся всего неделя, чтобы выкатить сразу несколько новых сервисов, которые должны работать не только в Китае, но и во всём остальном мире. Несмотря на то что это довольно смелое заявление, от которого китайцы в свойственной им манере могут отказаться, заявив, что их неправильно поняли, спорить с тем, что это является необходимостью, бессмысленно. Ведь чем раньше Huawei выведет на рынок фирменные сервисы, заменяющие решения поискового гиганта, тем скорее она сможет начать наращивать аудиторию своей экосистемы, способствуя тем самым росту продаж Huawei Mate 30, который пока покупают довольно неохотно именно из-за отсутствия сервисов Google.

Заменит ли App Gallery Google Play

Впрочем, Huawei и вправду прямо сейчас ведёт очень масштабную работу по восстановлению своих позиций. Чего стоит один только AppGallery, в котором за последние несколько месяцев появилось столько новых приложений, сколько, кажется, не было никогда. Тут теперь есть мобильные клиенты популярных банков и агрегаторов такси, служб доставки и социальных сетей, игры и всевозможные утилиты. А раз Huawei удалось расширить ассортимент каталога за такой короткий срок, то выпустить аналог Google Maps, который китайцы создают совместно с Яндексом, или Google Drive будет вполне реально.

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Почему я так в этом уверен? Потому что у Huawei есть и деньги, чтобы это реализовать, и влиятельные партнёры, которые могут ей в этом помочь. Взять тот же Яндекс, который имеет богатый опыт в развитии навигационных систем и активно помогает Huawei в создании собственной, или Тинькофф и Сбербанк, которые могут стать основными компании при запуске Huawei Pay на территории России. Словом, для Huawei теперь важно не упустить навёрстанного, и успех — не за горами.