Игры для Android последнего времени, которые обязательно стоит попробовать

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Артем Сутягин

Современные игры для смартфона перестали быть просто таймкиллерами, а стали настоящими шедеврами, которые могут затянуть не меньше их компьютерных или консольных собратьев. Но есть и те, которые позволят скоротать несколько минут в очереди или несколько часов в дороге. А главное, они всегда под рукой и запустить их можно в любой момент. Чтобы вам всегда было во что поиграть, мы регулярно готовим подборки лучших игр для Android, и вот еще одна. Так что заряжайте свои смартфоны, пока знакомитесь с подборкой, и давайте уже поиграем.

Игры для Android последнего времени, которые обязательно стоит попробовать. Лучшие игры, которые достойны внимания на этой неделе. Источник: Steam. Фото.

Лучшие игры, которые достойны внимания на этой неделе. Источник: Steam

Kiss in Hell — необычная игра для Android

Симуляторы знакомств — это бесконечное и зачастую бездумное развлечение. Но что происходит, когда четыре повелителя демонов становятся вашими потенциальными женихами? Именно на это нацелена игра Kiss in Hell.

Выбирайте между несколькими мистическими персонажами, многих из которых все знают. У вас будет 30 дней для того, чтобы вы могли закрутить роман с тем, которого вы выбрали. Несмотря на спортность идеи, сама игра великолепна с точки зрения качества создания. А еще у нее вовлекающий сюжет, если не относиться к нему очень серьезно. Несмотря на то, что она бесплатна), вам придется потратить внутриигровую валюту или реальные деньги, чтобы разблокировать дополнительные сценарии свиданий. В игре также есть возможность повторного прохождения, поскольку каждый демон имеет свою индивидуальность и мотивацию.

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Pet Shop Fever — игра про отель с животными

Симуляторы управления обычно привлекают далеко не всех, по крайней мере те, что явно сделаны для детей, но Pet Shop Fever — исключение. Действие игры разворачивается в больнице для животных, и вы, как всезнающий владыка, должны следить за тем, чтобы медсестры, врачи и администраторы выполняли свою работу, сохраняя пациентов пушистыми, упитанными и здоровыми.

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Анимация и модели персонажей очень милые, а для тех, кто нуждается в этом, есть много помощи. Как ни странно, это отличный бездумный таймкиллер для тех, кто предпочитает игры полегче.

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Atelier Resleriana — ролевая игра для Android

Последняя ролевая игра от Koei Tecmo из серии Atelier сочетает в себе JRPG и механику gacha, великолепный мир и красивую графику, а также удивительно увлекательный сюжет.

В центре сюжета — два персонажа, алхимик Ресна и авантюристка Валерия, которые становятся жертвами теневой организации, планирующей использовать темную сторону алхимии в своих корыстных целях. Во время игры многие пользователи сталкиваются с несколькими сбоями, которые, надеюсь, будут исправлены в грядущих обновлениях.

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Ghost in the Mirror — игра про старые времена

Ghost in the Mirror — симпатичная игра о мальчике из 1800-х годов, убегающем от закона. Описание приложения стоит того, чтобы его прочитать. Разработчик отмечает, что планировалось создать своеобразный хоррор, но «желание посмеяться взяло верх». В результате получилась 2D-игра с пиксельной графикой, смешными сценами и иногда жуткими поворотами сюжета.

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Играть или нет в нее — решать вам. Но одна точно стоит того, чтобы попробовать скачать и запустить ее. Иногда она бывает бесплатной, но время от времени за нее приходится платить перед скачиванием. Смотрите, как вам повезет. Или просто заплатите, если у вас есть такая возможность.

Скачать Ghost in the Mirror

Ready Set Golf — гольф для смартфона

Ready Set Golf — это игра в гольф. Одна и лучших игры в гольф, о которых мы рассказывали в отдельной статье. В нее можно играть как в одиночку, так и с другими игроками в формате best-of-five. В игре есть различные поля, быстрый стиль игры «первый к лунке» и множество настроек.

Это не самая сложная игра, но она невероятно увлекательна, если не обращать внимания на микротранзакции. Без них тоже можно играть, но иногда придется посмотреть рекламу.

Скачать Ready Set Golf

Eggy Party — игра для вечеринок

Последняя игра в списке этой недели — игра для вечеринок. Eggy Party — это не просто одна игра, а множество потенциальных игр в большом хабе. Представьте себе, что это смесь Splatoon, Among Us, Smash Bros. и Fall Guys, и вы получите довольно хорошее представление о том, что предлагает эта игра.

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В игре множество настроек, и она удивительно плавная, даже на не самых дорогих смартфонах. Главное ее преимущество именно в том, что ее невозможно описать в паре слов. ВНутри много игр и каждый выберет для себя.

Скачать Eggy Party

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