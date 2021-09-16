Как Инстаграм влияет на психику подростков

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Артем Рахматуллин 0

Социальные сети массово ворвались к нам еще около 10 лет назад и с тех пор занимают достаточно большое место в нашей жизни. Здесь мы переписываемся с друзьями, коллегами, общаемся с родственниками. Отдельного внимания заслуживает Инстаграм, где каждый норовит выложить фотографию своего колоссального успеха или похвастаться новым автомобилем, — настоящая ярмарка тщеславия. В итоге у восприимчивой публики развивается масса комплексов на тему успешности, дескать, если у него получилось, почему я так не могу? Конечно, взрослый человек понимает, что это чушь, не имеющая ничего общего с реальностью, но дети и подростки находятся под угрозой.

Инстаграм плохо влияет на психику подростков.

На днях The Wall Street Journal опубликовал отчет, в котором рассказал, что Facebook всегда был в курсе негативного влияния Instagram на подростков. Журналисты сообщили о крупных исследованиях подопечных Цукерберга, в которых изучалось, как социальная сеть влияет на свой основной контингент — молодежь.

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В одном из документов упоминается, что среди подростков, которые обратились к специалистам по поводу суицидальных мыслей, 13% британцев и 6% американцев нашли причину именно в Инстаграм. При этом, из этой группы 32% девушек отметили, что испытывали комплексы по поводу своего тела и каждый раз, при просмотре новостной ленты, отмечали ухудшение своего состояния. Среди парней этот процент вдвое меньше.

Красивые девушки с великолепной фигурой, дорогие дома и яхты, — иллюзия счастливой жизни. Важно понимать, что пользователи любят Инстаграм как раз за это. По сути, такой контент является главной фишкой социальной сети и избавиться от него — значит попрощаться с большей частью своих пользователей.

Типичная жизнь обычного молодого человека в Инстаграм.

Активные пользователи Инстаграм, сейчас я обращаюсь к вам. Скажите, ведь мы, и правда, выкладываем сюда только лучшую часть себя, при этом абсолютно игнорируя действительную реальность. В ленте вы не увидите трудящихся в офисе сотрудников или бессонные ночи авторов AndroidInsider.ru, проведенные за работой. Эту часть жизни мы благополучно скрываем.

Конечно, взрослый человек понимает, что не стоит доверять красивым картинкам, и большая часть успеха в жизни достается именно собственным трудом, однако существуют восприимчивые люди, которые впитывают все, как губка. Под большим воздействием оказываются именно дети.

Ребенок не понимает, что такое трудности, и при виде красивой картинки в его голове рождаются такие чувства, как зависть или тревога. «Чем они лучше меня? Почему я так не могу?», — эти мысли беспокоят, пожалуй, каждого человека в возрасте до 25 лет.

Instagram может запустить отдельное приложение для детей.

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Instagram для детей

Компания Facebook заявляет, что активно работает над этой проблемой и пытается найти качественное решение. В отчете говорится об идее запуска отдельного приложения для пользователей младше 13 лет, что может хоть как-то помочь. Кстати, в прошлых статьях мы уже рассуждали на тему возраста ребенка для собственного смартфона. Рекомендую к прочтению.

Мы изучаем способы заставить подростков взглянуть на мир шире, если они предпочитают контент такого рода. Также всячески предпринимаем меры подтолкнуть молодежь к материалам, которые вдохновляют и воодушевляют, и стараемся сместить ту часть культуры Инстаграм, которая зациклена на внешности или материальном состоянии, — сказал один из сотрудников Facebook.

Идея о приложении для детей разгорелась на Западе c неистовой силой. Одни говорили, что детей не получится отделить от взрослых, и они в любом случае будут стремиться к подражанию. Другие вовсе требовали немедленно отказаться от планов по разработке нового детского приложения. Не стоит забывать и о том, что описанная проблема касается прежде всего более взрослого контингента, так что такое приложение едва ли сможет помочь в данной ситуации.

Ребенок в любом случае будет подражать взрослому, поэтому Инстаграм для детей будет неэффективен.

Да, русскому пользователю обычно кажется, что наши западные коллеги любят утрировать многие проблемы. Например, когда наш русский Ваня слышит историю, как американский учитель получил выговор за использование слова «fat» (жир) на биологии и тем самым оскорбил одного из учеников, — недоумевает. От части я с ним согласен. Но, с другой стороны, из-за большего уровня жизни, они задумываются о тех проблемах, которые придут к нам намного позже, и Инстаграм явно будет одной из них.

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На феномен Инстаграм я обратил свое внимание еще давно, но решения в моей голове пока не родилось. В Facebook абсолютно правы: огромный пласт контента в их социальной сети направлен именно на людей и их внешность. Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Поэтому предлагаю нашу подборку лучших приложений для Инстаграм. Будем учиться делать правильный контент вместе.

А что вы думаете по поводу Instagram? Может быть у вас есть предложения по решению этой проблемы? Обязательно пишите об этом в наш Телеграм-чат, будет интересно прочесть.

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