Слышали, президент объявил следующую неделю нерабочей для всех? Хоть на удаленке многие и так почти не работают, но теперь можно будет вообще расслабиться. Но чем заняться в это время? Кто-то продолжит скупать гречку, другие будут придумывать, что скупить еще, а третьи будут просто валяться без дела и забивать трафик онлайн-кинотеатров. Я могу предложить вам несколько способов, как провести время с пользой, но так, чтобы было не скучно. В конце концов, карантин закончится, надо будет выходить на работу (многим на новую) и скилы тут ой как пригодятся. У нас всегда нет времени на себя. Сейчас нам его дали.

Для тех, кто не хочет напрягаться и хочет просто отдохнуть, могу предложить просто найти для себя интересный сериал и пробежаться по сезонам отснятых серий. Ну, или прочитать книгу, которую давно собирался. Можно еще купить игру для консоли, которые сейчас везде по скидке, и пройти ее. Это тоже отличное время препровождение. Тем более, на это тоже постоянно нет времени.

Обучающие курсы

Сейчас как никогда много всяких курсов, которые можно купить очень недорого, а то и вовсе скачать бесплатно. Например, площадки, вроде Udemy, Geekbrains, kwork и других. Тем более, они тоже понимают, что сейчас им есть, чем заинтересовать людей, и они делают очень приличные скидки на видеокурсы.

Вот несколько ссылок на курсы, которые на момент публикации были со скидками. Но вы можете поискать другие варианты. На всех порталах есть поиск, чтобы найти то, что нужно.

Других курсов можно найти множество, но вложения в себя всегда приятны. Если не верите подобным площадкам, в сети всегда можно найти много других обучающих материалов. В том числе, и на YouTube. Главное, чтобы вам хотелось это изучать и вам это было интересно.

Только стоит помнить, что почти все бесплатные курсы нужны для того, чтобы заманить вас на платные. Тут надо просто строго отдавать себе в этом отчет. Если вы понимаете, что вам ничего не дали, не стоит платить деньги. Во многих случаях можно получить информацию из бесплатного курса, после чего пойти развивать тему в других местах. В итоге, вы не заплатите ни рубля.

Изучение языков

Для того, чтобы выучить язык, одним из самых хороших способов являются занятия с репетитором. Конечно, нужно найти хорошего репетитора, но это уже поможет только метод перебора или рекомендаций. Только с репетитором можно заниматься дисциплинированно. При самостоятельном изучении всегда велик риск отложить занятие или вовсе пропустить его.

Если с этим у вас нет проблем, можете попробовать изучать язык самостоятельно. Для этого можно попробовать специальные приложения, вроде LinguaLeo, Duolingo и других. Так же можно слушать подкасты на английском или смотреть видео с субтитрами. Для того вообще, как говорится, весь YouTube у вас в руках.

Вариантов много, но надо понимать, что зазубривние слов не даст того эффекта, как пусть и небольшое, но погружение. Для этого надо слушать, как говорят люди, а лучше говорить самому. Помню один совет от бывалого человека, как научится хорошо ориентироваться в цифрах. Надо просто по дороге в транспорте или за рулем зачитывать номера автомобилей. Так сразу придет понимание цифр. По такому же принципу надо учить слова. Не просто их читать, но и анализировать.

Фотография

Даже сидя дома можно заняться фотографией. Если у вас есть старенькая камера, то этого уже достаточно. Если ее нет, сойдет и смартфон, но можно не только понять, как работает затвор, что такое выдержка и какую надо выбирать экспозицию, но и натренировать чувство кадра.

Просто экспериментируйте и смотрите, какие фотографии у вас получаются. Многие так находят свой фирменный стиль и становятся крутыми фотографами. После этого начинают зарабатывать на своем хобби. Надо отметить, что что-то новое часто придумывают фотографы самоучки. Они не зашорены на готовые схемы и гораздо больше экспериментируют.Если хотите фотографировать на смартфон, не так давно я рассказывал о нескольких недорогих смартфонах с хорошей камерой.

Влалимир Кузнецов недавно делился своим мненеим почему камера на 108 Мп не нужна.

Как найти свое хобби

Хобби есть у каждого. Даже если он не знает, что оно у него есть, оно все равно есть. Это просто то, что вы любите делать и чем вам нравится заниматься в свободное время. Звучит логично, но не все это понимают и говорят, что у них нет хобби, а все выходные лепят горшки из глины.

Если у вас есть хобби, ему можно посвятить больше времени. А заодно подумать, может ли оно принести кому-то пользу. Например, вы любите готовить тортики. Если у вас хорошо получается, их можно делать на заказ. Отлично работаете с ножовкой и стамеской? Плотники нужны всем. Умеете фотографировать? Зарабатывайте на стоках.

Примеров можно привести много. Все люди что-то любят, а учитывая бешенный спрос на все, это можно попробовать монетизировать.

Как сделать свой YouTube канал

Тот, кто умеет разговаривать и кому есть, что рассказать людям, может попробовать себя на YouTube. Для этого не нужно ничего. Регистрируешь учетную запись Google и можно выкладывать ролики. Просмотры пойдут сами. Для стимуляции достаточно пары хайповых тем. Дальше, если человек интересен аудитории, на него пойдут смотреть.

Главное, понимать, что это не способ заработать миллионы за ”бла-бла” на камеру. Для того, чтобы YouTube приносил хоть сколько-то приличные деньги, это надо сделать работой и посвящать этому не менее шести-семи часов в день. Сначала это должно быть хобби, а там уже будет видно.

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Навести порядок в компьютере

Ну, и еще один совет напоследок, лично от меня. Я так сделал в прошлые выходные и был очень доволен. Я почистил свой компьютер. Мне всегда казалось, что я не храню лишнего, но когда достал все свои SSD и HDD понял, что я ошибался. Если вы не знает в чем разница и насколько SSD лучше HDD при сопоставимой стоимости, вот вот интересная статья на эту тему.

Даже если всегда удаляешь все лишнее, можно найти на резервном диске пару лишних папок. Удалить их очень приятно. Это как выкинуть хлам из дома по весне. Как-то очень свежо становится.

Каждый выберет для себя занятие сам, но я подкину вам пару идей, чем заняться. Лично я собираюсь заняться чем-нибудь из написанного выше. Вам тоже советую задуматься над этим. Так вы проведете время с интересом и с пользой. Это лучше, чем потратить время на всякую ерунду.