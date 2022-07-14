Как сделать скриншот и запись экрана на Xiaomi. Собрали все возможные способы

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Кирилл Пироженко 0

Ежедневно мне приходится делать большое количество скриншотов. Чаще всего, конечно же, по работе, но приходится пользоваться ими и в личной жизни. Нарисовать путь на карте или показать что-то забавное в закрытом паблике. Все это можно сделать с помощью снимков или записи экрана. К сожалению, на большинстве современных Android смартфонах кнопки блокировки и уменьшения громкости, которые служат стандартным способом снятия скриншота, находятся на одной грани. Поэтому ими не всегда удобно пользоваться.

Очень здорово, когда производитель дает несколько способов выполнения одинаковых действий.

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Чтобы у покупателей не возникало с этим проблем, производители добавляют в свои оболочки дополнительные варианты для создания снимков экрана. Давайте посмотрим, как можно снять скриншот и сделать запись экрана на смартфонах Xiaomi.

Снимок экрана — Xiaomi

Снимок экрана — одна из самых востребованных функций на современных смартфонах.

По умолчанию на MIUI активирован только один стандартный для всех Андроид устройств способ создать снимок экрана. Это сочетание клавиш блокировки и уменьшения громкости. Как я указывал выше, очень часто это просто неудобно из-за нахождения кнопок на одной грани. Габариты современных смартфонов просто не позволяют комфортно нажимать эти кнопки одной рукой. Всегда приходится использовать вторую, чтобы не уронить аппарат.

Благо, что в MIUI предусмотрены и другие варианты для этого действия. Необходимо их только включить. Радует, что они не спрятаны никуда глубоко, и активировать их можно стандартными средствами. Для того чтобы увидеть все способы создания скриншота необходимо:

  • Открыть настройки.
  • Перейти в раздел «Расширенные настройки».

    • Этот пункт в настройках можно найти и просто через поиск.

  • Зайти в «Функции жестов».
  • Открыть пункт «Снимок экрана».

В этом пункте вы можете обнаружить еще два дополнительных варианта для создания снимков экрана. Первый — это жест по экрану сверху вниз тремя пальцами. Лично для меня самый удобный из возможных вариантов. Пользуюсь им постоянно, так как он не требует никаких дополнительных нажатий и удержания смартфона второй рукой, когда он лежит на столе. Второй способ — это двойное постукивание костяшкой пальца по экрану. Пытался изначально использовать именно его, но из десяти попыток с первого раза удавалось только три-четыре. То ли у меня костяшки какие-то не такие, то ли стучал не правильно, но факт остаётся фактом. Спустя какое-то время я его просто отключил и оставил два других, которые периодически комбинирую между собой.

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У варианта со свайпом тремя пальцами вниз по экрану есть один небольшой минус, о котором вы должны знать. В некоторых местах системы есть всплывающие подсказки, которые разворачиваются по нажатию и скрываются, как только палец касается экрана вне самой подсказки. Так вот, при попытке сделать скриншот такой подсказки с помощью свайпа система думает, что вы касаетесь экрана для ее закрытия, и сворачиват ее до того, как вы успеваете сделать снимок экрана. В таких ситуациях на выручку приходит старое доброе сочетания кнопок блокировки и уменьшения громкости.

Но если вариант с кнопками, постукиваниями и свайпами вам тоже не подходит, то остается последний способ — через центр управления:

  • Запустите приложение, скриншот которого хотите сделать.
  • Свайпом от правого верхнего угла вниз откройте центр управления и нажмите кнопку «Снимок экрана».

После этих действий центр управления закроется и будет сделан снимок экрана.

Длинный скриншот на Xiaomi

Хотелось бы, чтобы поддержка длинных скриншотов была у большего числа приложений.

Не все знают, что на смартфонах Xiaomi можно создавать длинные скриншоты стандартными средствами MIUI. Не все приложения и сайты его поддерживают, но там, где это можно сделать, получается очень неплохо. Для создания длинного скриншота необходимо:

  • Сделать снимок экрана удобным вам способом.
  • В правом верхнем углу экрана появится миниатюра скриншота.
  • Нажмите на кнопку «Прокрутка» под миниатюрой.
  • Как только скриншот достигнет нужного размера, нажмите на кнопку «Стоп».

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После этих действий вы увидите снимок экрана, значительно больший, чем сам размер экрана. Это очень удобная функция для создания скриншотов каких-то длинных переписок.

Запись экрана — Xiaomi

По умолчанию «Запись экрана» уже добавлена в центр управления.

Но одними скриншотами возможности MIUI не ограничиваются. Если вам надо показать кому-то как можно выполнить какие-то действия на смартфоне, но вы находитесь далеко и лично это сделать не можете, то вам на помощь придет запись экрана. С помощью нее можно создать небольшой видеоролик с действиями, которые происходят на дисплее вашего устройства. Для того чтобы записать экран смартфона, потребуется сделать следующее:

  • Свайпом от правого верхнего угла вниз откройте центр управления.
  • Добавьте в него кнопку записи экрана, если ее там нет.
  • Нажмите кнопку «Готово».
  • Перейдите в приложение, с которого планируете начать запись.
  • Снова разверните центр управления и нажмите кнопку «Запись экрана».
  • Центр управления закроется, и на экране появится кнопка начала записи и закрытия приложения записи.

    • Если у вас отображается только два ряда иконок в центре управления, то потяните его вниз для открытия остальных.

  • Нажмите на красную кнопку для начала записи.
  • Выполните необходимые действия и нажмите кнопку «Стоп».
  • Запись экрана сохранится в галерею.

Но это не единственный способ сделать запись экрана. Если вам не хочется добавлять никаких дополнительный кнопок в центр управления, то можно просто запустить соответствующее приложение. Для этого сделайте следующее:

  • Если у вас используется меню приложений, то откройте его свайпом снизу вверх по экрану и запустите приложение «Запись экрана».

    • Этот способ запуска даже немного быстрее предыдущего через центр управления.

  • Если все программы у вас расположены на рабочих столах, то просто найдите приложение «Запись экрана» и запустите его.
  • После этого на экране появится кнопка начала записи и закрытия приложения записи.
  • Нажмите на красную кнопку для начала записи.
  • Выполните необходимы действия и нажмите кнопку «Стоп».
  • Запись экрана сохранится в галерее.

С помощью двух этих способов вы можете очень легко сделать запись экрана вашего Xiaomi и отправить ее куда захотите.

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