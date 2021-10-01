Как смартфоны изменили людей

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Иван Герасимов 0

Когда мы говорим о гаджетах, то в первую очередь подразумеваем сами устройства, то как держим их в руках, нажимаем на клавиши. Но совершенно забываем о том, что смартфоны и другие устройства образуют целые экосистемы, в которых мы участвуем ежедневно. Ваша поездка в транспорте не сводится к тому, что вы приложили проездной на турникете. Все гораздо сложнее: вы пополняете его через мобильный банк, составляете маршрут в приложении метро. Все намного сложнее, чем просто обладать техникой. Рассказываем о том, как нас изменили смартфоны.

Мы не стали хуже, но изменились. Каким образом?

Как путешествовать одному

Раньше путешествия в другие страны не обходились без туроператора, который оформлял все за вас и брал за это определенную плату. Вас сопровождал гид, который все рассказывал, а в руках обязательно была бумажная карта, по которой вы ориентировались. Теперь все намного проще: вам, по сути, даже никто и не нужен: все сводится к покупке билетов и бронированию отеля в мобильном приложении. Карты переехали в телефон, поближе к вашим фотокарточкам.

Путешествовать самому стало гораздо удобнее

А ждать возвращения, чтобы рассказать друзьям о своих впечатлениях, совсем не нужно — достаточно поделиться в соцсетях или мессенджерах. Даже гид вам больше не нужен — для этого есть удобные приложения, в которых описаны все достопримечательности. Таким образом путешествия становятся намного комфортнее и интереснее.

Как изменилось общение

Социальные сети, мессенджеры, видеозвонки — все это изменило привычное общение. Мы стали реже видеться друг с другом, но в этом вряд ли можно винить технологии — так было всегда, а современный ритм жизни и стрессы вносят свои коррективы. Средства связи позволяют нам чувствовать себя ближе к семье и друзьям — и это хорошо! Кроме того, всегда можно пообщаться в нашем уютном Telegram-чате — заходите в гости!

Общение между людьми изменилось, а мы и не замечаем этого

Другая проблема: общения, порой, оказывается слишком много, из-за чего люди перестают скучать друг по другу, копить эмоции, в результате часто наступает разлад даже в дружеских отношениях.

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Как с пользой провести время

Вспомните, когда вы в последний раз ходили в музей, театр или кино? Наверное, давненько! Это нормально: зачем лишний раз выходить из дома, когда под рукой есть практически все удобства? Можно посмотреть фильм или сериал прямо на смартфоне: то приятное чувство, когда посмотрел новый эпизод сериала, пока собирался на работу. Видеоплатформы ориентированы на то, чтобы выдавать вам контент чаще, чтобы вы реже от него отрывались. В этом нет ничего плохого, сплошная польза.

Проводить с пользой время стало гораздо приятнее

Во время просмотра сериала, чтения книг с устройства, просмотра фотографий прошлых лет строится приятная атмосфера, этакие розовые очки, если можно так выразиться. В такой зоне комфорта приятно находиться и проводить время. Вспомните слова Эдди Брока из «Венома»: «Кто сказал, что нельзя?».

Как заниматься спортом дома

В последние 10 лет я являюсь фанатом спорта: как говорится, люблю не только посмотреть, но и поучаствовать. Новые технологии сделали спорт не только доступнее для каждого, но и упростили сам процесс. Сама сфера фитнеса стала намного более гибкой: теперь вам не обязательно ходить в зал и таскать тяжести, убиваться до седьмого пота. Достаточно найти немного свободного места дома, постелить коврик и поставить смартфон поблизости, чтобы смотреть на тренера.

Смартфоны изменили фитнес: теперь он стал намного ближе каждому из нас

А онлайн-тренировки в смартфоне практически тождественны персональным занятиям в зале: тренер будет давать понятные упражнения с собственным весом или на растяжку, что позволит лучше узнать собственное тело, держать себя в форме и поднять настроение, не посещая душных тренажерных залов в вечерний час пик. Это значительно экономит время, нервы и расходы на клубную карту.

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Как правильно выбрать подарок

Дарите смартфон? Правильно делаете! Гаджет лишним не будет

Здесь не пойдет речь о том, как гаджеты изменили наши покупательские привычки и опыт. Скорее, гаджеты сами стали отличным подарком. Да, многие устройства есть у каждого, но лишними они никогда не станут. Вы всегда можете подарить смартфон близкому человеку: за это стоит в какой-то степени поблагодарить производителей, которые выпускают новые гаджеты каждый год. А если смартфон не годится в качестве презента, то можете присмотреть аксессуары для него. Не забудьте воспользоваться небольшим гайдом по подаркам для своих близких: возможно, что-то подойдет и вам!

Зачем нужен чехол для телефона

Разбить смартфон стало проще, но мы стали намного аккуратнее ими пользоваться

Современная техника очень хрупкая, ее делают из странных материаловв мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить в себе ярость от очередной царапины! Тем не менее, в этом есть кое-что хорошее: смартфоны научили нас относиться к вещам бережнее, чем раньше. Этому способствуют и цены на устройства, которые мы всегда держим в уме перед тем, как аккуратно положить телефон в карман с ключами и мелочью.

Мы думаем, что смартфоны делают нас хуже, но их влияние на нас вполне естественно. Оценить, что в нем хорошего, мы сможем лишь спустя десятилетия.

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