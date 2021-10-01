Как смартфоны изменили людей

Когда мы говорим о гаджетах, то в первую очередь подразумеваем сами устройства, то как держим их в руках, нажимаем на клавиши. Но совершенно забываем о том, что смартфоны и другие устройства образуют целые экосистемы, в которых мы участвуем ежедневно. Ваша поездка в транспорте не сводится к тому, что вы приложили проездной на турникете. Все гораздо сложнее: вы пополняете его через мобильный банк, составляете маршрут в приложении метро. Все намного сложнее, чем просто обладать техникой. Рассказываем о том, как нас изменили смартфоны.

Как путешествовать одному

Раньше путешествия в другие страны не обходились без туроператора, который оформлял все за вас и брал за это определенную плату. Вас сопровождал гид, который все рассказывал, а в руках обязательно была бумажная карта, по которой вы ориентировались. Теперь все намного проще: вам, по сути, даже никто и не нужен: все сводится к покупке билетов и бронированию отеля в мобильном приложении. Карты переехали в телефон, поближе к вашим фотокарточкам.

А ждать возвращения, чтобы рассказать друзьям о своих впечатлениях, совсем не нужно — достаточно поделиться в соцсетях или мессенджерах. Даже гид вам больше не нужен — для этого есть удобные приложения, в которых описаны все достопримечательности. Таким образом путешествия становятся намного комфортнее и интереснее.

Как изменилось общение

Социальные сети, мессенджеры, видеозвонки — все это изменило привычное общение. Мы стали реже видеться друг с другом, но в этом вряд ли можно винить технологии — так было всегда, а современный ритм жизни и стрессы вносят свои коррективы. Средства связи позволяют нам чувствовать себя ближе к семье и друзьям — и это хорошо! Кроме того, всегда можно пообщаться в нашем уютном Telegram-чате — заходите в гости!

Другая проблема: общения, порой, оказывается слишком много, из-за чего люди перестают скучать друг по другу, копить эмоции, в результате часто наступает разлад даже в дружеских отношениях.

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Как с пользой провести время

Вспомните, когда вы в последний раз ходили в музей, театр или кино? Наверное, давненько! Это нормально: зачем лишний раз выходить из дома, когда под рукой есть практически все удобства? Можно посмотреть фильм или сериал прямо на смартфоне: то приятное чувство, когда посмотрел новый эпизод сериала, пока собирался на работу. Видеоплатформы ориентированы на то, чтобы выдавать вам контент чаще, чтобы вы реже от него отрывались. В этом нет ничего плохого, сплошная польза.

Во время просмотра сериала, чтения книг с устройства, просмотра фотографий прошлых лет строится приятная атмосфера, этакие розовые очки, если можно так выразиться. В такой зоне комфорта приятно находиться и проводить время. Вспомните слова Эдди Брока из «Венома»: «Кто сказал, что нельзя?».

Как заниматься спортом дома

В последние 10 лет я являюсь фанатом спорта: как говорится, люблю не только посмотреть, но и поучаствовать. Новые технологии сделали спорт не только доступнее для каждого, но и упростили сам процесс. Сама сфера фитнеса стала намного более гибкой: теперь вам не обязательно ходить в зал и таскать тяжести, убиваться до седьмого пота. Достаточно найти немного свободного места дома, постелить коврик и поставить смартфон поблизости, чтобы смотреть на тренера.

А онлайн-тренировки в смартфоне практически тождественны персональным занятиям в зале: тренер будет давать понятные упражнения с собственным весом или на растяжку, что позволит лучше узнать собственное тело, держать себя в форме и поднять настроение, не посещая душных тренажерных залов в вечерний час пик. Это значительно экономит время, нервы и расходы на клубную карту.

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Как правильно выбрать подарок

Здесь не пойдет речь о том, как гаджеты изменили наши покупательские привычки и опыт. Скорее, гаджеты сами стали отличным подарком. Да, многие устройства есть у каждого, но лишними они никогда не станут. Вы всегда можете подарить смартфон близкому человеку: за это стоит в какой-то степени поблагодарить производителей, которые выпускают новые гаджеты каждый год. А если смартфон не годится в качестве презента, то можете присмотреть аксессуары для него. Не забудьте воспользоваться небольшим гайдом по подаркам для своих близких: возможно, что-то подойдет и вам!

Зачем нужен чехол для телефона

Современная техника очень хрупкая, ее делают из странных материалов — в мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить в себе ярость от очередной царапины! Тем не менее, в этом есть кое-что хорошее: смартфоны научили нас относиться к вещам бережнее, чем раньше. Этому способствуют и цены на устройства, которые мы всегда держим в уме перед тем, как аккуратно положить телефон в карман с ключами и мелочью.

Мы думаем, что смартфоны делают нас хуже, но их влияние на нас вполне естественно. Оценить, что в нем хорошего, мы сможем лишь спустя десятилетия.