Какой гаджет лучше всего подарить

В наше время большинство людей сталкивается с проблемой подарка: казалось, что деньги есть — иди и выбирай. Но различных устройств и приспособлений стало настолько много, что есть вероятность подарить уже то, что имеется в распоряжении у получателя. То же самое касается и гаджетов: они есть у всех, но выбрать всегда есть из чего. Сегодня рассмотрим самые популярные устройства и разберемся, какое из них лучше преподнести близкому человеку в качестве подарка на какой-либо важный праздник.

Какой гаджет подарить другу

Ожидание: если ваш друг ведет активный образ жизни, но с опаской относится к современным технологиям — это отличный повод подарить ему фитнес-браслет Xiaomi. Этот гаджет считается достаточно универсальным и подойдет кому угодно. Кроме того, в последней генерации Xiaomi Mi Smart Band 6 наконец появилась версия с NFC — нет ничего лучше, чем удобный многофункциональный гаджет с высокой автономностью, которым можно оплачивать покупки, если телефона нет поблизости.

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В фитнес-браслете множество режимов тренировок, отслеживание сна (в том числе дневного), а также достаточно большой яркий экран с понятной навигацией. Даже если все эти фичи не будут нужны каждый день, с браслета Xiaomi удобно просматривать уведомления или поглядывать на количество шагов, пройденных за день. Огромный плюс этого устройства в том, что он отлично работает с любыми смартфонами, будь то устройства на Android или iOS.

Реальность: мы подарили такой браслет нашему другу на день рождения еще в мае. Только в сентябре он собрался с мыслями и активировал его. Результат порадовал, ведь он оценил эту удобную неприхотливую штучку.

Оценка за подарок: 5 звезд

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Гаджеты для родителей

Ожидание: моя мама часто поглядывала на мои AirPods, спрашивала, когда я ей куплю такие же или отдам свои. Благо, что не так давно вышли обалденные Beats Studio Buds. Наушники получились неоднозначными в плане звука, но обладают высокой автономностью, хорошими микрофонами и добротным шумоподавлением. Да, есть нюансы по поводу звучания, но если отодвинуть их на второй план, то получится отличная покупка во всех смыслах: вы подарите качественный аналог AirPods, который отлично сработается и с iOS, и с Android благодаря чипу от MediaTek.

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Реальность: маме сложно угодить с подарком. Он запросто может ей не понравиться. К счастью, наушники она использует для звонков, просмотра видео и иногда слушает музыку. Жалоб на качество звучания не поступало. Огромный плюс Beats Studio Buds в том, что они хорошо сидят в ушах в отличие от других TWS-аналогов. Головных уборов мама не носит — можно не переживать за дискомфорт в ушах. Из минусов: их легко потерять, выронив в транспорте. Итог: в целом всем все довольны.

Оценка за подарок: 4 звезды

Какой планшет выбрать для работы

Ожидание: Я давно заметил, что многие девушки предвзято относятся к планшетам, считая их громоздкими и бесполезными. Пожалуй, пришло время переубедить их в этом — не так давно вышел потрясающий Xiaomi Mi Pad 5. Новинка оказалась настолько популярной, что все запасы моментально разобрали. У планшета крутой дизайн и интересный ассортимент цветов. Кроме того, начинка устройства до безумия хороша: процессор Snapdragon 860, 6 ГБ оперативной памяти, емкий аккумулятор на 8720 мА*ч, а также наличие быстрой зарядки 22,5 Вт. Что-то мне подсказывает, что это лучший аналог iPad на Android и получатель подарка будет в восторге.

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Реальность: когда я рассказал о подарке, девушка была в восторге. Никакой предвзятости к планшету на Android не было — теперь есть отличный повод использовать его в качестве рабочего девайса, избавившись от старого громоздкого ноутбука. Особенно ей понравился дизайн Xiaomi Mi Pad 5 и обещанное время автономной работы.

Оценка за подарок: 5 звезд

Как удивить человека

Небольшой бонус: не так давно я рассказывал о том, как умная колонка спасает меня от одиночества. Сразу после выхода этой статьи время от времени стали заходить друзья на чай. Кто бы мог подумать, что взрослых людей можно чем-то удивить? Включение света и музыки с помощью голоса вызывает восторг на их лицах, а возможность поболтать с голосовым помощником возвращает их в детство, когда было столько всего интересного и необычного. Кажется, я знаю, что подарить им на Новый Год!

Реальность: все, кто был в гостях, поинтересовались, как работает колонка и сколько она стоит, взяв на заметку это устройство. Итог: умная колонка — еще один универсальный подарок наряду с Xiaomi Mi Band.

Оценка за подарок: 5 звезд (авансом)

Друзья, мы разобрали привычные гаджеты, которые могут подойти в некоторых ситуациях. Если вы не нашли то, что искали, загляните в наш Яндекс.Дзен — там вы найдете большое количество обзоров гаджетов и интересных статей. Возможно, что-то подойдет и вам!