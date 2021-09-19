Почему на смартфоне невозможно написать книгу

Бывало ли у вас такое, что под впечатлением от прочитанной книги захотелось сотворить что-то подобное? Я не говорю о книгах про мотивацию или бизнес: речь исключительно о художественной литературе. Как это должно выглядеть? Наверное, стоит сесть за печатную машинку поздним вечером и начать творить. В общем, в первую очередь, подобный процесс ассоциируется с Хэнком Муди из «Блудливой Калифорнии». Возможно, не самый удачный пример писателя, но все же. Для современного писателя, уверен, по-прежнему нет ничего лучше, чем ноутбук. Но возможно ли творить на смартфоне? Рассказываю, почему в этом нет смысла.

Почему бумажные книги лучше электронных

На дворе 2021 год, но я до сих пор предпочитаю бумажные книги электронным. Увы, но это лучший способ понять прочитанное — с электронной версией это гораздо сложнее. Понятно, что читать на смартфоне или планшете удобнее, но не хватает ощущения бумаги. Но так было не всегда: одно время пытался читать на электронной книге Ritmix с Android — знаете, мне это понравилось.

Я увлекся Чарльзом Буковски — старик действительно писал что-то потрясающее. Да, весьма странные вещи, но очень манящие. В общем, чтение книг в электронном виде — занятие индивидуальное. И зависит, в первую очередь, от самой книги. Настолько я влюбился в то, что он пишет, что решил попробовать написать сам — а что? Вдруг получится?

На чем лучше писать книгу

В то время у меня не было выбора, на чем начинать творить: под рукой оказался нетбук Acer Aspire — пожалуй, он только для печати и годился. Я сразу же создал блокнот (Microsoft Word работал неприлично плохо) и взялся за дело: не знаю, каково творить на печатной машинке, вероятно, очень комфортно, но ноутбук ничем не хуже. Слова полились рекой, а вымышленный сюжет моментально сложился в единый пазл. За три или четыре часа я выдал около 20 страниц интересных, хоть и вымышленных, историй.

Получилось очень круто и атмосферно, будто я и сам жил в 60-х годах в Калифорнии. Честно говоря, это единственный текст, который я перечитываю 9 лет спустя и не чувствую стыда, как это обычно бывает. Спустя годы я понимаю, что книга хорошо пошла благодаря размерам нетбука — он компактный и печатать на нем было удобно, чего не скажешь о современных огромных ноутбуках, от которых потеют и затекают ноги.

Как написать книгу на смартфоне

Спустя какое-то время вдохновение начало покидать меня. До сих пор ни один бизнес-мотиватор не придумал ничего лучше, чем заставить себя что-то делать. Так поступил и я, включая смартфон в метро, чтобы попытаться накидать пару строк. Увы, но дело не спорилось. Окей, читать на смартфоне еще плюс-минус приемлемо, но писать не получается совершенно. Для писателя необходимо удобство рабочего пространства. Писатель — не блогер, который может снимать контент в любом месте одной рукой, успевая говорить.

Маленький сенсорный экран, который в разы хуже физической клавиатуры — это не годится для писателя. Даже планшет не подойдет — в этом деле важна физическая отдача от клавиатуры. К тому же, если вас посетит вдохновение, лучше держите под рукой блокнот и ручку — недаром бумажные письма получаются такими емкими и красивыми.

Приложения для написания книг

Что делать, если посетило вдохновение, а ноутбука нет под рукой? Существуют приложения для написания книг — текстовые редакторы, которые помогают форматировать текст. Они позволяют выбирать оформление, выставлять поля. Помогут ли они вам? Безусловно, да. Если писать в Microsoft Word вам надоело (а это однажды случится), рекомендую вам попробовать тот же Evernote или любой другой аналог.

Это не просто пустая трата денег, а отличный помощник в нелегком деле. Помимо форматирования текста вы сможете выбрать оформление страницы прямо как на печатной машинке. Во-первых, это очень расслабляет. Во-вторых, ваш текст будет читаться иначе. По крайней мере, вы точно заметите разницу, если пытаетесь творить на смартфоне.

Я не могу назвать себя писателем, но попытки были. По крайней мере, один верный читатель у меня точно есть. Но в написании статей для нашего Яндекс.Дзен мне помогает исключительно компактный ноутбук. Его можно взять с собой в поездку, в кафе, чтобы поудобнее устроиться в кресле. От того, как приятно шуршат клавиши во время печати, становится комфортно. Не думаю, что для написания текста в ближайшем будущем появится что-то лучше. Смартфон идеально подходит для задач, чатов в мессенджерах, соцсетей, но не для писательства. Если и пытаетесь начать творить, то используйте сторонние текстовые редакторы, настройте оформление так, чтобы глазам было комфортно.