Почему на смартфоне невозможно написать книгу

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Иван Герасимов 0

Бывало ли у вас такое, что под впечатлением от прочитанной книги захотелось сотворить что-то подобное? Я не говорю о книгах про мотивацию или бизнес: речь исключительно о художественной литературе. Как это должно выглядеть? Наверное, стоит сесть за печатную машинку поздним вечером и начать творить. В общем, в первую очередь, подобный процесс ассоциируется с Хэнком Муди из «Блудливой Калифорнии». Возможно, не самый удачный пример писателя, но все же. Для современного писателя, уверен, по-прежнему нет ничего лучше, чем ноутбук. Но возможно ли творить на смартфоне? Рассказываю, почему в этом нет смысла.

Рассказываем, почему невозможно писать книгу на смартфоне

Почему бумажные книги лучше электронных

На дворе 2021 год, но я до сих пор предпочитаю бумажные книги электронным. Увы, но это лучший способ понять прочитанное — с электронной версией это гораздо сложнее. Понятно, что читать на смартфоне или планшете удобнее, но не хватает ощущения бумаги. Но так было не всегда: одно время пытался читать на электронной книге Ritmix с Android — знаете, мне это понравилось.

А вы читали Чарльза Буковски?

Я увлекся Чарльзом Буковски — старик действительно писал что-то потрясающее. Да, весьма странные вещи, но очень манящие. В общем, чтение книг в электронном виде — занятие индивидуальное. И зависит, в первую очередь, от самой книги. Настолько я влюбился в то, что он пишет, что решил попробовать написать сам — а что? Вдруг получится?

На чем лучше писать книгу

В то время у меня не было выбора, на чем начинать творить: под рукой оказался нетбук Acer Aspire — пожалуй, он только для печати и годился. Я сразу же создал блокнот (Microsoft Word работал неприлично плохо) и взялся за дело: не знаю, каково творить на печатной машинке, вероятно, очень комфортно, но ноутбук ничем не хуже. Слова полились рекой, а вымышленный сюжет моментально сложился в единый пазл. За три или четыре часа я выдал около 20 страниц интересных, хоть и вымышленных, историй.

Писать книгу на ноутбуке — лучшее решение

Получилось очень круто и атмосферно, будто я и сам жил в 60-х годах в Калифорнии. Честно говоря, это единственный текст, который я перечитываю 9 лет спустя и не чувствую стыда, как это обычно бывает. Спустя годы я понимаю, что книга хорошо пошла благодаря размерам нетбука — он компактный и печатать на нем было удобно, чего не скажешь о современных огромных ноутбуках, от которых потеют и затекают ноги.

Как написать книгу на смартфоне

Спустя какое-то время вдохновение начало покидать меня. До сих пор ни один бизнес-мотиватор не придумал ничего лучше, чем заставить себя что-то делать. Так поступил и я, включая смартфон в метро, чтобы попытаться накидать пару строк. Увы, но дело не спорилось. Окей, читать на смартфоне еще плюс-минус приемлемо, но писать не получается совершенно. Для писателя необходимо удобство рабочего пространства. Писатель — не блогер, который может снимать контент в любом месте одной рукой, успевая говорить.

Если и хотите попробовать писать мемуары на смартфоне, то используйте удобные текстовые редакторы

Маленький сенсорный экран, который в разы хуже физической клавиатуры — это не годится для писателя. Даже планшет не подойдет — в этом деле важна физическая отдача от клавиатуры. К тому же, если вас посетит вдохновение, лучше держите под рукой блокнот и ручку — недаром бумажные письма получаются такими емкими и красивыми.

Приложения для написания книг

Что делать, если посетило вдохновение, а ноутбука нет под рукой? Существуют приложения для написания книг — текстовые редакторы, которые помогают форматировать текст. Они позволяют выбирать оформление, выставлять поля. Помогут ли они вам? Безусловно, да. Если писать в Microsoft Word вам надоело (а это однажды случится), рекомендую вам попробовать тот же Evernote или любой другой аналог.

Настройте интерфейс так, чтобы глазам было комфортно

Это не просто пустая трата денег, а отличный помощник в нелегком деле. Помимо форматирования текста вы сможете выбрать оформление страницы прямо как на печатной машинке. Во-первых, это очень расслабляет. Во-вторых, ваш текст будет читаться иначе. По крайней мере, вы точно заметите разницу, если пытаетесь творить на смартфоне.

Я не могу назвать себя писателем, но попытки были. По крайней мере, один верный читатель у меня точно есть. Но в написании статей для нашего Яндекс.Дзен мне помогает исключительно компактный ноутбук. Его можно взять с собой в поездку, в кафе, чтобы поудобнее устроиться в кресле. От того, как приятно шуршат клавиши во время печати, становится комфортно. Не думаю, что для написания текста в ближайшем будущем появится что-то лучше. Смартфон идеально подходит для задач, чатов в мессенджерах, соцсетей, но не для писательства. Если и пытаетесь начать творить, то используйте сторонние текстовые редакторы, настройте оформление так, чтобы глазам было комфортно.

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