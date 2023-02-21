Как создать собственный аватар в Ватсапе на Андроиде

Для удобства общения у многих пользователей в Ватсапе установлены фотографии профиля. Кто-то даже регулярно их меняет, что позволяет отслеживать какие-то события в жизни человека. Но не всем нравится использовать фотографии, и тогда владельцы аккаунтов просто оставляют вместо них пустые кружки. В последнем обновлении Ватсапа появилась возможность создавать собственные аватары прямо в приложении и использовать их вместо фотографий профиля.

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Изображения получаются мультяшные и многим придутся по вкусу. Особенно их оценят те, кто не хотел устанавливать фото профиля по тем или иным причинам. В этом материале рассказываем, как сделать свой аватар в Ватсапе на Андроиде, и смотрим, как можно превратить его в целый стикерпак.

Скачать Ватсап на Андроид

Для создания аватаров в Ватсапе в первую очередь необходимо убедиться, что у вас установлена самая свежая версия. И при необходимости обновить приложение Ватсап. На текущий момент актуальной версией является 2.23.3.77. Для вашего удобства приводим ссылки на загрузку:

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Обязательно обновите приложение. В противном случае создание аватаров просто не будет вам доступно. У многих возникает вопрос: насколько эта функция полезна. Если быть откровенным, то особой практической пользы в этом нет. Но прикольно же создать себя мультяшного и отправлять всем стикеры со своим лицом.

Как сделать аватар в Ватсапе

Для создания аватара в Ватсапе вам потребуется немного времени и подключить всю свою фантазию. Делается это следующим образом:

Откройте Ватсап на смартфоне.

В правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки и перейдите в настройки.

Выберите раздел “Аватар” и нажмите “Создать личный аватар”.

Ознакомьтесь с информацией на открывшейся странице и нажмите “Начать”.

В первую очередь выберите цвет кожи. На выбор доступно 27 разных оттенков, поэтому подобрать нужный не составит труда.

После этого необходимо будет выбрать прическу. Здесь разработчики постарались и добавили реально большое количество вариантов на все случаи жизни. Здесь же можно выбрать цвет волос из 45 разных оттенков.

Далее следует выбор одежды. Здесь вы найдете наряды, начиная с пляжных и заканчивая деловыми костюмами.

Следующим пунктом настройте параметры тела. Кто-то захочет сделать свой аватар чуть полнее, а кому-то наоборот, необходимо будет его уменьшить.

В отдельных окнах настройте цвет и форму глаз, носа, губ и головы. Добавьте бороду или усы, очки и при желании даже шапку. Как только вы завершите настройку, нажмите кнопку “Готово” в правом верхнем углу и подтвердите сохранение.

Как видите, разработчики предоставили очень большое количество настроек. Можно создать действительно индивидуальный аватар, который не будет похож на другие.

Как установить фото в Ватсапе

После создания аватара автоматически на изображение профиля он не установится. Поэтому для использования его в карточке вашего аккаунта сделайте следующее:

Откройте Ватсап и перейдите в настройки.

Выберите раздел “Аватар”. Под своим изображением нажмите “Создать фото профиля”.

Выберите мимику аватара и настройте цвет фона. После того как все будет выглядеть так, как вам надо, просто нажмите “Изменить аватар”.

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Теперь вместо вашей фотографии или пустого кругляшка будет использоваться недавно созданный аватар. При желании можно регулярно менять мимику, фон и одежду. Тогда изображение профиля всегда будет свежим и обновленным.

Как сделать стикеры в Ватсапе на Андроиде

Но использование аватара только для картинки аккаунта — это не единственное применение. Из него получается прикольный стикерпак, который можно отправлять вместо эмодзи. При этом ничего даже не придется настраивать. Посмотреть, какие стикеры получились из вашего аватара, можно так:

Откройте Ватсап и перейдите в настройки.

Выберите раздел “Аватар” и нажмите “Искать стикеры”.

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Здесь представлены все варианты, которые вы сможете использовать в дальнейших переписках. В принципе, можно сказать, что разработчики предусмотрели большое количество картинок практически на все случаи жизни, и дополнительные стикеры можно не загружать. Чтобы добавить стикер со своим лицом в переписку в Ватсапе, необходимо сделать следующее:

Откройте чат, в который вы хотите отправить свой стикер.

Рядом с полем ввода сообщения нажмите на смайлик.

Переключитесь на аватар.

В предложенном списке коснитесь интересующего вас стикера, и она сразу же будет отправлен адресату.

Обратите внимание, что стикер отправляется без текстового сообщения, и какую-то вставку необходимо печатать и направлять отдельно от него. Но, с другой стороны, стикер — это и есть реакция на что-то поэтому не привязывать его к сообщению было правильной идеей. Рассказывайте в комментариях, получилось ли у вас создать аватар, действительно похожий на вас, и станете ли вы пользоваться стикерами со своим лицом в переписках.