Как установить российский магазин приложений NashStore на Андроид

Отключение платежей в Google Play, удаление из каталога банковских клиентов и блокировка обновлений некоторых приложений заставили российский IT-сектор задуматься о разработке собственного магазина приложений — и лучше не одного. За его создание взялись сразу 4 компании: Сбер, VK, Яндекс и Цифровые платформы, принадлежащие Минцифры. Первым, как это ни удивительно, справилась государственная контора, которая 9 мая запустила NashStore для разработчиков, а сегодня — 16 мая — российский магазин приложений для Android стал доступен всем желающим. Разберёмся, насколько хорошим получился новый каталог и стоит ли вообще им пользоваться в текущих реалиях.

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Начнём с того, что запуск NashStore в обещанные сроки — это уже большое событие. На фоне других госорганов в Минцицры и правда сработали очень чётко. Допускаю, что им не оставили выбора, но нам-то с вами какая разница? Для нас главное — результате, и он уже есть, его можно потрогать и сделать собственные выводы.

Как установить NashStore

Пока NashStore находится в стадии бета-тестирования, пусть и открытого. Скачать его может кто угодно, но на идеальную стабильность магазина приложений, к сожалению, рассчитывать не стоит. Забегая вперёд, скажу, что кое-какие проблемы в его работоспособности проявляются уже в самом начале. Например, каталог может тормозить, медленно загружать новые страницы и не реагировать на ваши действия. Впрочем, обо всём по порядку.

Вот как установить NashStore себе на смартфон:

Перейдите по этой ссылке и нажмите на АПК-файл каталога;

Подтвердите его загрузку, запустите и зарегистрируйтесь;

Выйдите из каталога и откройте «Настройки» Android;

Отсюда перейдите в «Безопасность» — NashStore и разрешите установку приложений из неизвестных источников;

Вернитесь в NashStore, выберите нужное приложение и нажмите «Установить».

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Из-за большого наплыва посетителей на этапе установки NashStore могут наблюдаться кое-какие проблемы. Например, приложение может не скачиваться на смартфон напрямую. Мне помогла загрузка на компьютер с последующим перебрасыванием на мобилку. Заняло это пару лишних минут, но зато магазин встал на смартфон как родной. Попробуйте, если что-то пойдёт не так.

NashStore — регистрация, дизайн и установка приложений

Не понравилось, что на стадии регистрации NashStore требует, как по мне, слишком уж много данных. Тут и ФИО, и номер телефона, который нужно писать строго через +7, и адрес электронной почты — сразу виден казённый подход. Хорошо, хоть снилс не попросили, хотя, честно сказать, я бы не удивился. Но, шутки шутками, а с этим надо что-то делать. Так что, ребята, прекращайте. Вам тут не МФЦ. С пользователями так нельзя.

Но в целом дизайн NashStore оформлен на удивление ненавязчиво. Я бы даже сказал, дружелюбно. Он не перегружен визуальными элементами, а его интерфейс оформлен с использованием только двух цветов — белого и синего. Белым окрашен фон, а синим подсвечены элементы управления, которые разбавляют цветные баннеры. Нарисованы они, кстати, довольно интересно, но аккуратно — в NashStore нет той визуальной тяжести, как в Google Play. Это мне понравилось.

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Интерфейс каталога поделён на 4 части:

Главная (отсюда можно перейти в нужный раздел или посмотреть рекомендации);

(отсюда можно перейти в нужный раздел или посмотреть рекомендации); Приложения (здесь размещаются списки всех приложений, доступных для загрузки);

(здесь размещаются списки всех приложений, доступных для загрузки); Игры (их пока не так много, но кое-что уже можно скачать);

(их пока не так много, но кое-что уже можно скачать); Профиль (здесь можно изменить кое-какие настройки, а также обновить установленные приложения или связаться с разработчиками).

Не устанавливаются приложения на Андроид

Установка приложений из NashStore выполняется не совсем так, как в Google Play. По завершении загрузки отечественный каталог спрашивает, действительно ли вы хотите установить скачанное приложение. Если нажать отмену, то установка не выполнится, а в памяти вашего устройства останется APK-файл, который был загружен из каталога. Это не раздражает, но явно не способствует тому, чтобы назвать использование NashStore совсем уж удобным.

Не забудьте разрешить NashStore установку приложений из неизвестных источников. Это ключевое условие, которое позволит вам скачивать софт из отечественного каталога. Если этого не сделать, загрузка застопорится, и вы ничего не скачаете. Возможно, в прошивке вашего смартфона соответствующий пункт будет располагаться где-то в другом месте, но вы всегда сможете найти его поиском по запросу «установка приложений».

Удалённые приложения из Play Market — где скачать

Несмотря на то что неделю назад нам обещали, что на публикацию приложений в NashStore подали заявки более 3000 разработчиков, пока ассортимент каталога довольно скуден. Я не считал точное количество позиций, доступных для загрузки, но по ощущениям их точно не больше сотни. Однако многие популярные и востребованные среди российских пользователей приложения тут есть. Вот лишь некоторые из них:

2ГИС

Столото

Альфа-банк

Совкомбанк (Халва)

ПСБ

Госуслуги

Сбермаркет

Ещё есть приложение ВТБ Онлайн, но судя по приставке KZ в названии, оно относится к казахстанскому отделению банка, а к нашему не имеет никакого отношения. Это довольно странное решение — добавить клиент дочерней организации, но проигнорировать основной. Впрочем, высока вероятность, что вскоре это недоразумение будет исправлено.

Обновление приложений на Андроид

Для банковских приложений сделали отдельный раздел, что удобно, и добавили подпись — финансовые институты, попавшие под санкции, возвращаются. Это очень уместное уточнение, потому что сейчас в NashStore по большей части доступны клиенты именно тех банков, которые больше недоступны для загрузки в Google Play и AppGallery.

Удобно, что NashStore сам определяет, какие приложения из доступных в каталоге, уже установлены на ваше устройство и предлагает обновить их при условии доступности новых версий. Это очень актуально для банковских клиентов, попавших под санкции, которые не обновлялись уже больше месяца. С NashStore вы сможете наконец установить новые версии без необходимости скачивать их с сайтов самих банков.

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В целом, если забыть про то, что NashStore сильно лагает и зачастую не с первого раза реагирует на ваши действия, каталог мне понравился. Концептуально, не практически. Он ладно скроен, интуитивно понятен и нативно интегрирован в систему. Здесь пока нет платных приложений, как и самой возможности что-либо оплачивать.

Но я уверен, что в скором времени разработчики допилят свой магазин, и им можно будет реально пользоваться. Заменит ли он Google Play? Ну, в принципе такой задел у него есть. Особенно, если поисковый гигант отключит обновления. Но главное — исправить проблемы с быстродействием, потому что пока это тихий ужас.