Лучшие приложения для дизайна интерьера на Android

Дизайн интерьера собственной квартиры кажется многим чем-то сложным и доступным только для богатых людей. Обычно в суровых реалиях это выглядит так: здесь поставим стул, здесь стол, в углу будет стоять кровать. Однако позже возникает множество трудностей, с которыми сталкивается каждый. За столом невозможно работать из-за плохого освещения, у кровати не хватает розеток для ночника и еще огромное количество разных деталей. Конечно, можно нанять дизайнера, чтобы он все сделал как надо, но бюджет не всегда располагает на подобного рода траты. В Google Play уже давно существует масса приложений, способных помочь оформить интерьер вашей квартиры или дома.

Совсем недавно мои знакомые приобрели себе квартиру и привели меня, чтобы похвалиться новой покупкой. Но как только я спросил, куда планируется поставить шкаф и где будет располагаться кухонный гарнитур, хозяева адресовали этот вопрос обратно для меня. Я встал ровно посередине гостиной и ужасно растерялся. Со стороны интерьер выглядит четко и понятно, однако, когда видишь голые стены и ничего больше, невольно теряешься.

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Мощность современных смартфонов сейчас настолько велика, что может «потянуть» буквально любой игровой проект AAA класса и даже глазом не моргнуть. Поэтому в последнее время, многие крупные корпорации сделали упор на других задачах, например 3D моделировании. Для этого также требуются хорошие технические характеристики, поэтому предлагаю раскрыть всю мощность своего устройства с помощью этой технологии.

Дизайн интерьера ИКЕА

Мне кажется, каждый житель крупного города, когда слышит что-то про мебель, сразу вспоминает магазин IKEA. В компании создали крайне удобный планировщик интерьеров, с которым справится даже подросток. Разработчики подготовили огромное количество мебели и элементов декора, насчитывающих более 5000 позиций.

Кроме того, приложение привязано к конкретному магазину, а значит вам не придется колесить по городу в поисках нужного светильника, ведь всегда можно обратиться к Каталогу товаров. Все проекты можно просматривать, как в 2D, так и в 3D режиме, а также изменять размер отдельного элемента. Для особо ленивых существуют готовые проекты, которые можно сразу примерить на вашу квартиру. Кстати, технология 3D на смартфоне имеет применение не только в дизайне, но и во многих других сферах.

Скачать Home Planner for IKEA

Если ваша квартира имеет нестандартные размеры или углы, приложение от IKEA имеет возможность планировки таких помещений, что очень удобно. Приложение не удалось найти в Google Play, однако на просторах сети все-таки можно найти приложение от IKEA. Я протестировал его на Xiaomi Mi Note 10 Lite. Все работает, как надо. Учтите, что приложение неофициальное, поэтому вы скачиваете его на свой страх и риск.

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Приложение для планировки кухни

Еще одно приложение для Android, которое точно не оставит вас равнодушным. Его отличительной особенностью является большое количество заранее заготовленных шаблонов, которые можно подогнать буквально под любую комнату.

Здесь можно планировать не только квартиру с нуля, но и внести изменения в уже существующую планировку, если вы решили изменить расположение мебели в своем доме. Ранее мы уже делали для вас подборку лучших приложений для стройки. Если затеяли ремонт, то рекомендую ознакомиться. Также существует огромное количество настроек. Цвет декора, его размер, углы — все это поддается корректировке. В момент проектирования можно просматривать пространство видом сверху или в 3D модели.

Скачать Planner 5D

Пользователи отмечают удобную кнопку Отменить или Повторить, с помощью которых вы можете отменять изменения. Разработчики утверждают, что в приложении доступно более 5000 предметов интерьера, которые будут обновляться, а также возможность превращения интерьера в фотографию.

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Приложение для расстановки мебели

Далеко не все Android устройства могут похвастаться высокой производительностью, поэтому предлагаю вашему внимаю журнал дизайна интерьеров. Сильной стороной Houzz является огромное количество шаблонов на любой вкус и цвет. Можно указать фильтры по комнате, стране или городу, стилю, бюджету, размеру.

Скачать Houzz

Очень качественные фото, ракурсы, детали. Фантазия бурная после их просмотра. Возникает огромное желание вскочить и изменить всё и вся! Талантливые и одаренные создатели этого журнала. Только маленькое пожелание: хочется красочных идей, рисковых сочетаний, просто интересно как это можно все скомлектовать . Журналу — только высокого рейтинга! — отзывается один из пользователей этого приложения.

В целом, Houzz мне напоминает некую социальную сеть всех, кто решил всерьез заняться ремонтом в своем доме. Здесь есть разные репортажи об интерьерах, советы практиков и даже возможность задать вопрос автору конкретного интерьера.

А как вы относитесь к планированию интерьера на своем смартфоне? Считаете стоит довериться приложению или лучше нанять профессионала? Свое мнение на этот счет вы можете оставить в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже.