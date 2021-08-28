Стоит ли покупать складные телефоны и стали ли они прочными

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Уверен, что в мире найдется не меньше нескольких тысяч, а то и десятков тысяч человек, которые не покупают складные телефоны из-за того, что у них нет уверенности в надежности этих устройств. С ними трудно не согласиться. Пусть такие смартфоны и дорогие, но людей, которые могут купить себе супер-флагман, довольно много. Вот только они тоже не привыкли выбрасывать деньги на ветер и хотят купить вещь, которая не просто будет работать, а не сломается в самый ответственный момент. Пару недель назад Samsung показала нам свои новые складные телефоны, о которых уже было сказано немало слов. Давайте теперь поговорим о том, насколько они прочные и дошли ли они до той отметки, когда за их надежность можно больше не переживать.

вода

Теперь даже складные телефоны защищены от воды.

Легко ли сломать складной телефон

Нельзя отрицать, что Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 являются двумя из самых привлекательных смартфонов на данный момент, особенно, если вы готовы поступиться какими-то возможностями, но вас привлекает все инновационное. Пока еще складные телефоны относятся к инновациям.

Но по-прежнему остро стоит вопрос, могут ли такие телефоны быть надежными и выдерживать обычное ежедневное использование без упора на бережное отношение.

телефон

В этом году раскладушки не поменяли свой форм-фактор.

Предыдущие складные телефоны, и не только от Samsung, показали не самую лучшую долговечность. Сгибающиеся дисплеи очень тонкие и, следовательно, хрупкие. Кроме того, подвижные части, такие, как шарнир внутри телефона, не вселяют чувства уверенности, не говоря уже о том, что при складывании обычно есть зазор, а в него так и просится пыль и грязь. Но с Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 Samsung заявляет о том, что новинки стали намного более долговечными

Samsung показала новые телефоны, часы и наушники. Есть на что засмотреться.

Самый прочный складной телефон

Даже звучали очень громкие слова от представителей компании, вроде того, что Galaxy Z Fold 3 — самый прочный складной телефон на сегодняшний день. У него стекло Gorilla Glass Victus на внешнем экране, а это на 50% прочнее, чем стекло Gorilla Glass 6, установленное на Galaxy Z Fold 2.

Внутренний экран имеет новую защитную пленку с переработанным слоем, которая улучшает структурную целостность до 80%. Это одно из самых больших улучшений, поскольку у внутреннего дисплея было больше шансов выйти из строя. Металлический шарнир и рама Galaxy Z Fold 3 изготовлены из нового материала, известного, как Armor Aluminium, и он на 10% прочнее, чем у предыдущих поколений.

телефон

У раскладушек есть свои плюсы, но некоторые из них сильно надуманы.

Водонепроницаемый складной телефон

Еще одно существенное дополнение в копилку долговечности — водонепроницаемость. Galaxy Z Fold 3 сертифицирован по стандарту IPX8, что означает, что его можно погружать в пресную воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут. Правда, как и остальные производители, Samsung не рекомендует пользоваться этим телефоном на пляже или у бассейна. Если гаджет перестанет работать из-за попадания в корпус воды, гарантией это, скорее всего, не покроется. А еще у него нет защиты от пыли и песка, а значит, мелкие частицы все же могут попасть в корпус и причинить ему определенный вред.

Что будет, если намочить защищенный от воды телефон.

К сожалению, я не могу сказать, что складка пропала и экраны теперь стали абсолютно гладкими. Она по-прежнему здесь, но как показывает практика, если долго пользоваться таким смартфоном, перестаешь обращать на нее внимание. По крайней мере, если специально не вспоминать о ней. Я понял это на примере использования Huawei Mate Xs.

Huawei

У этого Huawei Mate Xы не было защиты от воды. А внешнее расположение экрана и вовсе делало его сильно уязвимым.

Изнашивается ли экран складного телефона

А еще помните, что экран Galaxy Z Flip 3 будет изнашиваться сильнее из-за того, что любое обращение к этой модели будет приводить к его открытию. В отличии от Galaxy Z Fold 3, в котором многие операции можно делать на внешнем экране.

Новые складные телефоны Samsung обладают довольно хорошими характеристиками. В частности, они получили процессор Qualcomm Snapdragon 888. Но если вы планируете приобрести телефон, то естественно, стоит побеспокоиться о его долговечности.

телефон

Жаль, что концепт не оправдался и Samsung не выпустила такой телефон. По крайней мере, пока.

Действительно складные телефоны стали более крепкими, чем раньше. Снизился процент производственного брака, а сами компоненты стали более устойчивыми к механическим повреждениям. Если пользоваться смартфонами без стремления сломать их, скорее всего, с ними ничего не случиться, но мочить и бросать в песок их все равно не стоит. А еще лучше пользоваться чехлом, чтобы точно не переживать за их долговечность.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Конечно, раскладушки будут становится еще более прочными, но уже сейчас можно сказать, что если главной причиной отказа от них была надежность, то теперь можно их покупать. Хотя я бы все равно не советовал спешить с этим и подождал бы выхода Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.

Теги
Лонгриды для вас
Xiaomi
Xiaomi придумала, как сделать самый универсальный телефон

Сколько же было шуток о том, что в Xiaomi работает только два инженера, один из которых прикладывает к листу iPhone/Samsung/Huawei, а другой обводит. Потом по этому ”чертежу” делается новый смартфон бренда. Конечно, это довольно типовая шутка и надо просто менять названия компаний, да и в реальности это не так, но видя то, что показано на новом патенте Xiaomi, вольно или невольно вспоминаешь ее. Новый патент показывает нам сразу все новые типы телефонов в одном. Смотрится это немного странно, но лично я бы попробовал попользоваться чем-то таким, хотя и сомневаюсь, что мы увидим что-то подобное в реальной жизни. Тем не менее, ”новый патент Xiaomi в студию!”.

Читать далее
Смартфон
650 миллионов смартфонов за полгода. Как пандемия повлияла на продажи

Уже несколько лет в мире ежегодно продается больше миллиарда смартфонов. Учитывая, что на Земле живет чуть больше 7 миллиардов людей, из которых больше трети вообще не пользуются телефонами, цифра кажется удивительной. Но иногда внешние факторы влияют на количество продаж. Так, например, в прошлом году была пандемия, которая заперла людей по домам, кого-то лишила денег и у многих отбила желание покупать новый телефон. Мы даже не говорим о том, как упали продажи флагманов. Нам больше интересно общее количество и то, как это скажется на продажах в будущем. Тем более, что это не просто статистика, а то, от чего зависит все, включая цены на новые модели.

Читать далее
Почему смартфоны стало сложнее ремонтировать

Я очень не люблю ремонт: это касается чего угодно, особенно техники. К счастью, последний визит в сервисный центр состоялся 4 года назад, когда экран планшета принял удар моего гнева на себя (точнее, на свой экран). Бывает, что кому-то не очень везет с техникой - уронил смартфон в воду или на асфальт, поэтому волей-неволей приходится обращаться к мастеру. Учитывая то, что смартфоны постоянно меняются и становятся все более продвинутыми, не всегда получается их отремонтировать. Наверняка вы смотрели видео на YouTube как разбирают смартфоны и оценивают их на ремонтопригодность. Почему с каждым новым поколением их становится сложнее и дороже ремонтировать?

Читать далее
Новый комментарий