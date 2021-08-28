Стоит ли покупать складные телефоны и стали ли они прочными

Уверен, что в мире найдется не меньше нескольких тысяч, а то и десятков тысяч человек, которые не покупают складные телефоны из-за того, что у них нет уверенности в надежности этих устройств. С ними трудно не согласиться. Пусть такие смартфоны и дорогие, но людей, которые могут купить себе супер-флагман, довольно много. Вот только они тоже не привыкли выбрасывать деньги на ветер и хотят купить вещь, которая не просто будет работать, а не сломается в самый ответственный момент. Пару недель назад Samsung показала нам свои новые складные телефоны, о которых уже было сказано немало слов. Давайте теперь поговорим о том, насколько они прочные и дошли ли они до той отметки, когда за их надежность можно больше не переживать.

Легко ли сломать складной телефон

Нельзя отрицать, что Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 являются двумя из самых привлекательных смартфонов на данный момент, особенно, если вы готовы поступиться какими-то возможностями, но вас привлекает все инновационное. Пока еще складные телефоны относятся к инновациям.

Но по-прежнему остро стоит вопрос, могут ли такие телефоны быть надежными и выдерживать обычное ежедневное использование без упора на бережное отношение.

Предыдущие складные телефоны, и не только от Samsung, показали не самую лучшую долговечность. Сгибающиеся дисплеи очень тонкие и, следовательно, хрупкие. Кроме того, подвижные части, такие, как шарнир внутри телефона, не вселяют чувства уверенности, не говоря уже о том, что при складывании обычно есть зазор, а в него так и просится пыль и грязь. Но с Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 Samsung заявляет о том, что новинки стали намного более долговечными

Samsung показала новые телефоны, часы и наушники. Есть на что засмотреться.

Самый прочный складной телефон

Даже звучали очень громкие слова от представителей компании, вроде того, что Galaxy Z Fold 3 — самый прочный складной телефон на сегодняшний день. У него стекло Gorilla Glass Victus на внешнем экране, а это на 50% прочнее, чем стекло Gorilla Glass 6, установленное на Galaxy Z Fold 2.

Внутренний экран имеет новую защитную пленку с переработанным слоем, которая улучшает структурную целостность до 80%. Это одно из самых больших улучшений, поскольку у внутреннего дисплея было больше шансов выйти из строя. Металлический шарнир и рама Galaxy Z Fold 3 изготовлены из нового материала, известного, как Armor Aluminium, и он на 10% прочнее, чем у предыдущих поколений.

Водонепроницаемый складной телефон

Еще одно существенное дополнение в копилку долговечности — водонепроницаемость. Galaxy Z Fold 3 сертифицирован по стандарту IPX8, что означает, что его можно погружать в пресную воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут. Правда, как и остальные производители, Samsung не рекомендует пользоваться этим телефоном на пляже или у бассейна. Если гаджет перестанет работать из-за попадания в корпус воды, гарантией это, скорее всего, не покроется. А еще у него нет защиты от пыли и песка, а значит, мелкие частицы все же могут попасть в корпус и причинить ему определенный вред.

Что будет, если намочить защищенный от воды телефон.

К сожалению, я не могу сказать, что складка пропала и экраны теперь стали абсолютно гладкими. Она по-прежнему здесь, но как показывает практика, если долго пользоваться таким смартфоном, перестаешь обращать на нее внимание. По крайней мере, если специально не вспоминать о ней. Я понял это на примере использования Huawei Mate Xs.

Изнашивается ли экран складного телефона

А еще помните, что экран Galaxy Z Flip 3 будет изнашиваться сильнее из-за того, что любое обращение к этой модели будет приводить к его открытию. В отличии от Galaxy Z Fold 3, в котором многие операции можно делать на внешнем экране.

Новые складные телефоны Samsung обладают довольно хорошими характеристиками. В частности, они получили процессор Qualcomm Snapdragon 888. Но если вы планируете приобрести телефон, то естественно, стоит побеспокоиться о его долговечности.

Действительно складные телефоны стали более крепкими, чем раньше. Снизился процент производственного брака, а сами компоненты стали более устойчивыми к механическим повреждениям. Если пользоваться смартфонами без стремления сломать их, скорее всего, с ними ничего не случиться, но мочить и бросать в песок их все равно не стоит. А еще лучше пользоваться чехлом, чтобы точно не переживать за их долговечность.

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Конечно, раскладушки будут становится еще более прочными, но уже сейчас можно сказать, что если главной причиной отказа от них была надежность, то теперь можно их покупать. Хотя я бы все равно не советовал спешить с этим и подождал бы выхода Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.