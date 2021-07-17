Неочевидные способы применения NFC

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Артем Рахматуллин 0

При слове NFC у большинства рядовых пользователей возникает лишь одна ассоциация: оплата покупок. На самом деле с помощью NFC можно гораздо больше. Например, вы знали о том, что с помощью этой функции можно поделиться координатами хорошего ресторана со своим коллегой, всего в одно касание. Об этом и о многом другом в нашей статье.

С помощью NFC можно не только расплачиваться за покупки.

Технология NFC или Near Field Communications появилась еще в далеком 2003 году и прочно закрепилась у населения, как средство финансовой связи. Сейчас NFC модули устанавливаются даже в ультрабюджетные смартфоны. Модуль имеют фитнесс браслеты, портативные колонки, телевизоры и холодильники. Существуют даже так называемые NFC метки, область которых начинается от меток геопозиции и заканчивается электронными приглашениями на свадьбу. Я специально отобрал для вас самые полезные способы применения этой технологии, позволяющие облегчить жизнь как в быту, так и на работе.

Где можно применить NFC в реальной жизни

  1. Отправка файлов

    2. Казалось бы, очевидно и просто, однако многие об этом забывают. Предлагаю на официальном уровне запретить фразу: «Скинь мне ВК» на молчаливое протягивание задней крышки своего смартфона. Отправить посредством NFC можно все, что угодно. Начиная от передачи изображений, заканчивая PDF файлами. Кроме того, с помощью NFC отправка фотографий будет осуществляться без сжатия файла, что особенно актуально в эпоху мобильной фотографии.

  2. Пропуск на работу или учебу

    3. Во многих учебных заведениях России уже давно работает система электронных пропусков. С помощью нее вы можете попасть на работу или учебу просто приложив свой смартфон к терминалу. Больше не нужно беспокоиться о том, взяли ли вы с собой пропуск.

    NFC пропуск на работу.

  3. Отправить свой номер телефона

    4. Есть ряд вещей в современном мире, которые я абсолютно не понимаю. Огромные тонны бумаг пылятся на полках госучреждений, в тот момент, когда все давно есть в электронной базе данных. Или бумаги с написанными паролями от компьютеров в большинстве офисов. Можно было бы списать все на старшее поколение и сказать, что это они далеки от прогресса. Но беда в том, что именно старшее поколение воспитывает подрастающую молодежь, которая скоро встанет у руля и будет делать ровно так, как их научили. Это касается не только рабочих моментов, но и простой жизни. Часто слышу, как в метро молодая девушка диктует свой номер парню, как и моя старшая сестра лет 10 назад. Так и хочется встать на Малой Садовой с плакатом: «Просить номер у девушки можно через NFC». Давайте не игнорировать технологии!

  4. Цифровой ключ

    5. Многие автомобильные компании уже внедрили технологию цифрового ключа в свои автомобили. Ранее технология NFC появилась в дверных замках. Тем более цены на них сейчас просто смешные. Цифровое будущее, друзья! А что касается безопасности, NFC работает на расстоянии до 10 см, а значит, его надежность уж точно выше, чем у брелока. Все же иногда случаются скандалы. Прошу вас быть бдительнее.

Дверной замок с функцией разблокировки через NFC.

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Зачем нужна NFC метка?

Медленно, но верно подобрались к самой распространенной возможности модуля после проведения финансовых операций: NFC метке. Область их применения просто огромна, постараюсь выделить лишь несколько самых полезных и попробую доказать вам, что это действительно крутое вложение денег.

Возможность делиться паролем от WI-Fi

Актуально, если к вам часто приходят гости или в ресторанном бизнесе. На NFC метку можно записать данные, где будет храниться пароль от вашей сети и посредством легкого касания руки, клиенты смогут моментально подключиться к Wi-Fi. Часто наблюдаю реализацию этой возможности в разных анти-кафе и каждый раз с улыбкой. Мелочь, а как приятно.

Визитка

Простор для реализации задуманного ну просто огромное количество. Осенью планируете свадьбу и хотите реализовать приглашение оригинальным способом? Для этого есть метка. У вашего ребенка день рождения и надо собрать детей вместе? Есть решение.

Приглашение на свадьбу с помощью метки — очень оригинально!

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Прикроватная метка

У кого ни спроси — у всех нет времени. Современный темп жизни значительно отличается от такового еще 5 лет назад. Для этого просто необходимо хорошо высыпаться. Настройте метку на переключение своих мобильных устройств в режим «Не беспокоить» и навсегда забудьте о навязчивых звонках в 3 часа ночи.

Вождение

Еще будучи ребенком, я видел фильм, в котором водитель садился в машину и автоматически включался навигатор, и голосовой помощник с приятным чувством юмора. С помощью NFC метки на вашем держателе для смартфона в автомобиле, водить станет в два раза приятнее.

Чип для питомцев

Домашние питомцы это прекрасно. Но эти милые создания имеют свойство не только гадить в неположенном месте, но и убегать из дома. Из раза в раз встречаю объявление о пропаже собаки и недоумеваю. На метку можно указать номер своего сотового и помимо прочего многие метки имеют функцию геолокации. Так, ваш питомец точно не потеряется.

С помощью метки ваш питомец никогда не потеряется.

У NFC меток существует один недостаток — их цена. Их стоимость может достигать заоблачных цифр, однако, друзья, AliExpress всегда с нами. Вы уже пользуетесь NFC метками? Напишите об этом в наш Телеграм чат.

Живите в моменте и не игнорируйте технологический прогресс.

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