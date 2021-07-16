Теория о том, что мобильный притягивает на себя молнии появилась в 2006 году у британских ученых. С тех пор это много раз опровергалось, а обоснованных аргументов о связи мобильного и молний так и не было. Нет никаких доказательств, что именно мобильный телефон притягивает удар молнии. Меня с детства учили отключать электроприборы перед уходом из дома, говорили, что вредно носить в нагрудном кармане, а также не пользоваться им во время грозы. Наверное, вы тоже слышали подобные советы от своих родителей. Сегодня мы разберемся, можно ли пользоваться смартфоном во время грозы или нет?

Можно ли пользоваться смартфоном в грозу?

Но производители все равно не рекомендуют пользоваться телефоном во время грозы. Хотя бы по той причине, что используемые для связи радиоволны атмосфера во время грозы проводит хуже и связь ухудшается — появляются помехи или посторонние шумы. Но это рекомендация и можно ее не соблюдать, разве что качество разговоров ухудшится из-за плохой слышимости. Подробнее о плохом качестве связи читайте в нашем канале в Яндекс.Дзен

В грозу часто пропадает сигнал, и пользователи, находящиеся, например, в деревне, зачем-то задирают руки, пытаясь поймать хороший сигнал сотовой связи, держа телефон. Это плохая идея, даже несмотря на то, что «поймать» молнию в поле сложнее, чем в городе. Но лишние телодвижения все равно могут спровоцировать удар молнии. Если нет срочной необходимости — старайтесь избегать пользования смартфоном в непогоду на улице.

Полезно знать: Лучшие приложения для путешествий

Нужно ли выключать смартфон во время грозы?

Перед ухудшением погоды МЧС делает рассылку, где предупреждает, что по возможности лучше отключить электроприборы, в том числе устройства связи. Хоть доказательств и нет, но все же электрическая энергия молнии способна спровоцировать короткое замыкание. Это может привести к поломке или возгоранию батареи вашего смартфона.

Но есть оговорка — отключать смартфон следует от сети. То есть, в теории, все, что вам грозит — это короткое замыкание из-за скачков напряжения. Поэтому, не забудьте убрать телефон с зарядки.

Опасен ли смартфон в грозу?

Есть множество задокументированных случаев поражения молнией людей, использовавших смартфон в грозу.

Например, 12 лет назад в Сызрани подростка убила молния. Тело было обуглено, а в руках был зажат телефон. Сомнений у врачей нет — именно телефон стал причиной смертельного исхода.

Не так давно был случай в Англии, когда велосипедисты попали под проливной дождь и спрятались под деревом. Они решили сделать селфи, а дальше всё как в тумане. Все трое членов семьи очутились в больнице с травмами различной степени тяжести.

Три года назад в Висконсине девушка участвовала в музыкальном фестивале и во время разговора по смартфону получила удар молнией. Разряд молнии пришелся точно в ухо и прошел через всё тело. Но эксперты все равно считают, что прямой связи между смартфоном и ударом молнии нет. Девушке просто не повезло — она оказалась не в том месте и не в то время. Совпадение? Не думаю!

В некоторых странах таким случаям пытаются противостоять. Например, в Китае установлен специальные знаки по всей стране, которые предостерегают людей от использования смартфона во время грозы. С одной стороны, это очень полезно. С другой — зачем предупреждать о проблеме, которой нет? На деле главная проблема смартфона в грозу — это попадание воды на устройство, об этом не раз жаловались наши читатели нашего чата в Telegram. Не пренебрегайте этим, даже если ваш телефон имеет защиту от влаги.

Читайте по теме: Как я утопил свой Mi Band 4

Независимые исследования не смогли доказать, что смартфона может стать причиной попадания молнии — ведь молния может изменить траекторию в любой момент сама по себе. Но «независимыми» их можно назвать с натяжкой — всё-таки в руках производителей смартфонов сосредоточена огромная власть и им выгодней всё выставлять именно в таком свете. Столько случаев и почти во всех «эксперты» единогласно уверены, что смартфон не виноват, дело в банальном несчастном случае.

В любом случае, избавляться от телефона в грозу или нет — это ваше личное дело. Не забывайте избегать высоких и открытых мест, деревьев и держитесь подальше от линий электропередач. Но стоит помнить, что отказ от использования смартфона в грозу — это такое же правило, написанное кровью как и правило отключения смартфона в самолете. Оно взято не с потолка, поэтому его лучше соблюдать, чем потом слушать домыслы «экспертов» о том, что попадание молнии — это всего лишь неудачное совпадение.