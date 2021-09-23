Когда и какие телефоны получат Android 12

Android 12 уже совсем близко и можно только порадоваться тому, что скоро пользователи относительно новых устройств получат обновление. Правда, как всегда есть небольшая ложка дегтя в огромной бочке меда. Как обычно обновление придет не сразу и не всем. Сначала обновятся телефоны одной марки, потом другой и так далее. А еще ведь и не все модели получат долгожданный номерной релиз. Связано это с тем, что не все разработчики являются по-настоящему расторопными. А иногда тут есть и маркетинговый интерес, вроде выхода новых моделей. Впрочем, это существенно более редкая причина. Давайте же разберемся, что мы имеем на данный момент. Что мы можем сказать сейчас о сроках и моделях, владельцам которых стоит ждать появления заветной кнопки ”обновить” в настройках их телефонов?

Когда выйдет Android 12

В этом году проблемы с адаптацией вызваны отчасти сильным изменением дизайна. Android 12 будет выполнен в стилистике Material You и для некоторых производителей это может быть большой проблемой. На устранение ошибок и адаптацию элементов собственных оболочек может потребоваться дополнительное время и неудивительно, что некоторые модели могут заставить своих пользователей немного подождать.

Пока нет полной и точной информации, когда точно и какие именно смартфоны получат новую операционную систему, поэтому часть данных основана на утечках и косвенной информации, но она все равно дает неплохое представление о том, чего нам стоит ждать.

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Забегая вперед, можно грубо сказать, что большинство актуальных флагманов получат Android 12 до конца этого года, а модели из средней и низкой ценовой категории — только в начале 2022 года.

Android 12 на Google Pixel

Владельцы Google Pixel получат доступ к Android 12 в день запуска. В этом нет ничего удивительно, так как это опорное устройство для новой операционной системы. Согласно внутренним документам Android, разработчики планируют добавить исходный код Android 12 в Android Open Source Project (AOSP) 4 октября. Дата загрузки AOSP традиционно является датой запуска ОС Android, поэтому пока можно ориентироваться на 4 октября.

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Обновления получат все модели, начиная с Google Pixel 3 и включая версии с приставкой ”а”. Pixel 6 тоже ее получит, но судя по всему, в продажу он поступит уже после даты запуска операционной системы. Пока можно сказать, что 4 октября можно будет обновить следующие устройства:

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Когда Android 12 выйдет для Samsung

Samsung обычно запускает бета-версию после официального запуска Android. Тем не менее, учитывая, насколько задерживается Android 12 и насколько масштабны изменения, компания уже запустила бета-версию One UI 4 для серии Galaxy S21. Пока те, кто уже успел ее попробовать, говорят, что Samsung предстоит пройти долгий путь до окончательной версии. Бета-версия должна появиться даже на более старых флагманах, таких, как серия S20.

One UI 3.0 появился на Galaxy S20 в декабре 2020 года, затем на Note 20, S10 и других основных телефонах в январе 2021 года. Теоретически мы увидим аналогичную картину с 4.0. S21 получит Android 12 в декабре, а затем последует Note 20, складные устройства и последние телефоны Galaxy A в январе. Позже — с весны по лето 2022 года — обновятся и более старые телефоны и планшеты.

Вот текущий список смартфонов Samsung, которые вообще должны обновиться до Android 12:

Galaxy S21/S21 Plus/S21 Ultra

Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra/S20 FE

Galaxy S10/S10 Plus/S10 Ultra/S10 Lite/S10e

Galaxy Note 20/S20 Ultra

Galaxy Note 10/Note 10 Plus/10 Lite

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy A72/A52s/A52/A42/A32/A22/A12/A02s/A02

Galaxy A71/A51/A41/A31/A21s/A21/A11

Galaxy A03s

Galaxy A Quantum

Galaxy M62/M42/M32/M12/M02s/M02

Galaxy M51/M31s/M31 Prime/M21s/M21/M11/M01s/M01

Galaxy F62/F52 5G/F22/F12/F02s/F41

Galaxy XCover 5/Galaxy XCover Pro

Обновление OnePlus до Android 12

OxygenOS 12 станет интересным релизом Android 12 по нескольким причинам. Во-первых, базовое программное обеспечение объединено с ColorOS, операционной системой, созданной Oppo, материнской компанией OnePlus. Во-вторых, в прошлом году у OnePlus возникли проблемы с установкой операционной системы OxygenOS 11 на большую часть своей линейки телефонов, что привело к задержкам.

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Android 12 оказалась гораздо более сложной ОС и имела больше ошибок, чем Android 11. Значит ли это, что у OnePlus будет еще больше проблем со своевременным обновлением своих телефонов? Все может быть.

Пока закрытая бета версия работает только на OnePlus 9 и 9 Pro, но открытая версия для этих же устройств должна появиться до конца сентября. Релиз должен состояться до конца года. Вряд ли даже при наличии серьезных трудностей ждать придется дольше.

Насколько можно сказать сейчас, список обновлений OnePlus Android 12 состоит из следующих телефонов:

OnePlus 7/7 Pro/7 Pro 5G

OnePlus 7T/7T Pro/7T Pro McLaren

OnePlus 8/8 Pro/8T

OnePlus 9/9 Pro/9R/9 RT

OnePlus Nord/Nord SE/Nord 2/Nord N200

Какие модели OPPO получат Android 12

Так как долгое время OPPO активно выходила на международные рынки и уже набрала большую базу пользователей, они будут рады, что многие модели получат Android 12. Как сообщается, OPPO планирует установить обновление более чем на сотню телефонов, включая все модели 2021 и 2020 годов и большинство телефонов 2019 года. Ниже приводится длинный список телефонов, которые, вероятно, будут обновлены:

Find X3/ X3 Pro/X3 Neo/X3 Lite

Find X2/X2 Pro/X2 Neo/X2 Lite

Reno 6/6 Pro/6 Pro +/6Z

Reno 5/5 Pro/5 Pro +/5 Lite/5K/5F

Reno 4/4 Pro/4F/4Z/4 Lite/4 SE

Reno 3/Reno 3 Pro

A95/A94/A93/A93s

A74/A73/A72

A55/A54/A53/A53s/A52

A35/A33/A32/A31

A16/A15s/A12s/A12e

K9

F19 Pro/F19 Pro +/F19

F17 Pro/F17

F15

Что касается фактических сроков, мы пока знаем только график бета-тестирования OPPO ColorOS 12 для китайских рынков. Пока нет информации, когда новинка выйдет на мировые рынки. Это текущее расписание бета-тестирования, если информация вам чем-то пригодится:

Октябрь : серия Find X3, серия OnePlus 9

: серия Find X3, серия OnePlus 9 Ноябрь : серия Find X2, серия Reno 6

: серия Find X2, серия Reno 6 Декабрь: Reno 5 series, K9, A95, Ace 2 series, OnePlus 8 series

Когда можно установить Android 12 на Xiaomi

ОС Xiaomi MIUI 12.5 Android 11 — лучшее программное обеспечение компании за последние годы. Поэтому Android 12 еще более интересен.

Прямо сейчас несколько телефонов Xiaomi имеют право на бета-версию Android 12. В частности, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i и Mi 11 Pro. Но они используют стандартный Android 12, а не новую оболочку Android, которую выпустит Xiaomi. MIUI 12.5 Android 12 с конца августа могут протестировать только пользователи Mi 11 и только в Китае.

В результате обновление получит огромное количество моделей, среди которых устройства самой Xiaomi и ее суббрендов. Среди них:

Xiaomi Mi 11/Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra/Mi 11i/Mi 11 Lite/Mi 11T/Mi 11T Pro

Xiaomi Mi Mix 4/Mi Mix Fold

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Youth/Mi 10i/Mi 10s/Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite

Redmi 10/Redmi 10 Prime

Redmi Note 10

Redmi Note 9

Redmi Note 8 2021

Redmi K40

Redmi K30

Redmi 10X

POCO F3

POCO F2 Pro

POCO X3/X3 Pro

POCO X2

POCO M3/M3 Pro

POCO M2/M2 Pro

POCO C3

Сказать, когда именно выйдет обновление, сложно, но можно рассчитывать, что оно появится для основных моделей до конца 2021 года.

Обновление Android 12 для Nokia

Nokia — еще одна телефонная компания, у которой были проблемы с обновлениями. Несмотря на то, что Nokia является единственным производителем, все еще выпускающим телефоны Android One, она не смогла выполнить обещание об одновременном выпуске ОС с телефонами Pixel. Получилось так, что график обновления был, но самих обновлений не было.

Что касается конкретных моделей, то эти телефоны Nokia гарантированно получат обновление Android 12:

Nokia X20

Nokia X10

Nokia XR20

Nokia G20

Nokia G10

Nokia 8.3 5G

Nokia 8 V 5G UW

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 1.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Когда LG получит Android 12

LG подтвердила слухи о том, что она уйдет с рынка смартфонов, но также пообещала обновить некоторые модели до Android 12. Это восемь телефонов: LG Wing, LG Velvet, LG V50S, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52, LG Q92. При этом первые два получат еще и Android 13.

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Компания старается выпускать своевременные обновления для своих устройств, но получается это не всегда. Но теперь, по сути не имея мобильного подразделения, делать это будет сложновато. Поэтому точные сроки назвать нельзя.