OPPO нарушила авторские права Apple и Tom Ford. Что ей за это будет

Авторские права, особенно в сфере мобильных технологий, являются очень сложным и спорным моментом взаимоотношений между компаниями. Одни что-то придумали, другие это случайно или специально использовали в своей продукции, а в итоге авторы не получили за это ничего. Периодически такие ситуации возникают то тут, то там. На этот раз в центре разгорающегося скандала оказалась компания OPPO. Интересно, что она не просто скопировала чьи-то технологии при производстве своих устройств, а попыталась запатентовать то, что уже принадлежит другим. Интересно, чем закончится эта ситуация. Давайте разберемся в ней и постараемся понять, чего нам ждать.

OPPO и Tom Ford

В конце прошлого года в разных западных СМИ проскакивала информация о том, что OPPO запатентовала концептуальный дизайн складного смартфона в сотрудничестве с Томом Фордом, популярным американским модельером и режиссером. Тогда многие восприняли новость с большим интересом, но только сейчас, пару месяцев спустя, история обросла новыми подробностями и оказалось, что китайская технологическая компания фактически нарушила интеллектуальную собственность Тома Форда.

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Как это часто бывает, LetsGoDigital была первой, кто обнаружил этот патент. Согласно публикации, компания Guangdong OPPO Mobile Telecommunications подала этот патент на концептуальный дизайн в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая) 24 февраля 2020 года. Получается, что компания подала заявку на патент через две недели после анонса Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.

Иск к OPPO

Через несколько дней после публикации статьи LetsGoDigital, компания Tom Ford International LLC выступила с иском, в котором требовала удалить все изображения. Модная фирма даже подготовила соответствующее заявление.

Между Tom Ford и OPPO нет сотрудничества. Такой продукт не разрабатывался. Кроме того, изображение содержит неправильное использование товарного знака Tom Ford. — говорится в заявлении Tom Ford.

Интересно даже не только это, но и то, что OPPO сама подтвердила эти слова.

Мы можем подтвердить, что между OPPO и Tom Ford нет сотрудничества — подтверждает OPPO слова представителей Tom Ford.

В этой ситуации возникает только один вопрос. Почему OPPO использовала торговую марку Tom Ford? Точно ответа на него нет, но есть некоторые догадки. В частности, компания могла попробовать действовать на опережение и запатентовать дизайн еще до начала переговоров о партнерстве с модным брендом. Такое решение руководство компании могло принять, видя насколько удачным было сотрудничество Samsung с Thom Browne.

Казалось бы, это все, и OPPO ”прокололась” только в одном месте, но СМИ не могли не заметить еще один момент, который вызывает сомнения и тоже может привлечь немало внимания. Вот только тут уже не получится сказать, что компания готовилась к сотрудничеству и просто поспешила запатентовать его плоды.

На изображениях в патентной документации также используются официальные обои iPhone 11 с незначительными изменениями цвета. Это второе замечание к патенту, которое говорит о том, что или в компании кто-то очень серьезно ошибся, или у нее был какой-то секретный замысел. Пусть сходство обоев и не стопроцентное, но оно есть, и к этому вполне можно придраться. Не исключено, что произошедшее было просто желанием компании попиариться на реакции двух крупных брендов.

Что будет за нарушение авторских прав

Говорить о каких-то серьезных санкциях не приходится. Скорее всего, все так и ограничится требованием убрать изображения из документов OPPO и отказом от регистрации патента. Если бы компания начала выпускать такие смартфоны на рынок, санкции могли бы быть куда более серьезными.

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Мы уже не раз видели, как даже за незначительные копирования дизайна, не говоря уже об атрибутах торговых марок, суд обязывал нарушителей прав выплачивать компенсации в сотни миллионов долларов. Один только пример использования закругленных углов смартфона, который начал появляться после выхода iPhone первого поколения, чего стоит. Другие вещи тоже вызывали немало вопросов, а по одному из исков Samsung даже пришлось заплатить Apple один миллиард долларов в качестве компенсации.

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Впрочем, в той ситуации Samsung поступила очень хитро. По слухам, она просто повысила стоимость некоторых компонентов для Apple буквально на пару долларов и довольно быстро вернула себе этот миллиард.