Почему не стоит кастомизировать Android

Кастомизация всегда считалась одним из главных преимуществ Android над iOS. Благодаря открытости мобильной ОС от Google пользователи могли самостоятельно вносить в неё изменения, подстраивая интерфейс и функциональные возможности – что называется – под себя. Сделать это можно было разными способами. Одни для этого делали рут и вносили изменения прямо в программный код, другие устанавливали стороннюю прошивку, а третьи, не ища сложных путей, кастомизировали операционку по минимуму с помощью софта из Google Play. Однако такие забавы могут представлять опасность и для самого смартфона, и для его владельца.

Новый баг Android позволяет поддельным приложениям запускаться вместо настоящих

Кастомизация Android – а именно – доработка операционной системы, в результате которой меняется её внешний вид, функциональные возможности или эксплуатационные характеристики, является крайне нежелательной процедурой. К такому выводу пришли эксперты в области кибербезопасности компании F-Secure. Они проанализировали несколько смартфонов с разными надстройками и пришли к выводу, что подобные изменения подрывают надёжность и безопасность Android, угрожая потерей пользовательских данных.

Чем опасна кастомизация Android

Исходная операционная система создаётся самодостаточной, а внедрение новых функций, механизмов и даже интерфейсные преобразования Anroid могут вступать в конфликт со элементами ОС. Это в свою очередь может приводить либо к появлению новых уязвимостей, либо к ограниченной работе собственных систем безопасности Android. Ведь если производители смартфонов зачастую пренебрегают проверками и отладкой, что и говорить про сторонних разработчиков, которые зачастую работают на энтузиазме и вообще не заинтересованы в том, чтобы что-то оптимизировать.

Как, почему и когда надо чистить кэш на Android

Очень показательным примером негативного влияния таких изменений являются сторонние приложения и сервисы, которые дистрибуторы устанавливают на региональные версии смартфонов на Android. Уж если они могут провоцировать возникновение тех или иных проблем, что и говорить про принудительную кастомизацию, когда изменению подвергается не внешняя оболочка операционной системы, а её внутренности. Это ведёт к разобщению двух составляющих программной основы смартфона, которые уже не могут правильно функционировать друг с другом, поскольку просто не предназначены для этого.

Почему чистый Android лучше

В этом смысле программные оболочки производителей смартфонов явно проигрывают чистому Android. Мало того, что они на корню перерабатывают исходную операционную систему, нередко подменяя штатные механизмы на собственные, так ещё и устанавливают горы стороннего софта, который для каждого региона будет своим. Понятное дело, что при таких масштабах проводить отладку практически невозможно, поскольку зачастую производители имеют довольно опосредованное представление о том, какие приложения установит дистрибутор и какие ещё изменения он внесёт в платформу.

Несмотря на то что обычно я предпочитаю во всём искать компромисс, предлагая пути выхода из той или иной ситуации, в этом случае всё не так. Кастомизация – даже частичная и поверхностная – это самый настоящий вред, который наносится операционной системе, устройству и подвергает вас опасности. Поэтому, если вы стоите перед выбором, кастомизировать свой смартфон или не делать этого, я бы настоятельно рекомендовал отказаться от этой затеи, поскольку ничего, кроме временного эстетического удовлетворения, она вам не принесёт.

Правда ли, что телефоны на Android лучше iPhone

Правда, нужно понимать, что является кастомизацией, а что нет. Если вы устанавливаете приложение камеры, которая обладает настройками выдержки, светосилы и разрешающей способности, это не будет кастомизацией, поскольку операционная система при этом не меняется. То же самое относится и к любому софту из Google Play. А вот если вы вмешиваетесь в работу самой ОС, например, внося изменения в оформление интерфейса или системное устройство платформы, то это и есть кастомизация, и лучше этим не заниматься.