Правда ли, что телефоны на Android лучше iPhone

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Артем Сутягин 0

Мы живем в таком мире, где почти у каждого есть телефон. Большая часть из них смартфоны. Так уж сложилось, что рынок смартфонов поделили между собой два крупных игрока — Android и iOS. Наверное, как ни в какой другой отрасли, именно тут сталкиваются между собой фанаты этих двух операционных систем. При этом, если фанаты iOS достаточно лояльны к Android и просто говорят, что не хотят им пользоваться, то у многих любителей Android просто закипает, когда кто-то говорит, что любит iOS и iPhone. Ему припоминают все, включая логотип и даже самого Тима Кука. Я обычно не вступаю в споры с любителями одной или другой операционной системы. Сейчас просто хочу рассказать, в чем, на мой взгляд, преимущества Android перед iOS.

Неужели между ними такая большая разница.

Смартфонов на Android больше

В первую очередь, надо понимать, что Android это любой производитель, который захотел делать смартфоны. iOS, наоборот, — смартфоны, которым посчастливилось быть выпущенными Apple. Есть даже статистика, которая немного варьируется от года к году, но смартфонов на Android три четверти от общего количества в мире, а на iOS только четверть.

В итоге, на Android работают десятки, если не сотни, устройств. Количество актуальных iPhone без учета вариаций памяти будет максимум штук пять, включая пару прошлогодних моделей. При таком ассортименте сделать выбор намного проще. Можно выбирать в любом диапазоне цены, любой цвет, форму корпуса, экран, память и другие параметры. Если вы каждый раз хотите чего-то нового — смартфон на Android подойдет просто идеально.

Дешевый Android телефон

То, что iPhone предлагает мало моделей, это еще не самая большая проблема. Если вы хотите купить устройство с яблоком на задней стенке, вам надо будет заплатить от 400 долларов. Именно столько стоит iPhone SE второго поколения.

Внешне iPhone SE 2 очень даже симпатичен.

Пусть он будет достаточно хорошим, за исключением толстых рамок, но это все равно дорого, и многим нужно устройство за 200-250 долларов. В этой категории Android предлагает куда больше вариантов

Карта памяти в смартфоне

Многие пользователи недооценивают важность и полезность большого объема памяти в телефоне. В итоге покупают минимальную, потом им не хватает и приходится мириться или идти за новым телефоном. Я не фанат карт памяти и уже рассказывал почему, но по крайней мере у пользователей Android есть выбор. У Apple в этом плане особо не разгуляешься.

Что делать, если смартфон не видит карту памяти

Смартфоны с двумя SIM-картами

Схожая ситуация с выбором и с точки зрения SIM-карты. Почти во всех Android-смартфонах есть возможность установки двух физических симок. iPhone тоже предлагает такой вариант, начиная с iPhone Xs, но вторая симка будет только электронной, а возможность пользоваться ими дают далеко не все операторы.

Можно найти iPhone с двумя физическими симками, но они выпускаются только для рынка Китая (и то не все модели). Если вам нужен такой, надо найти способ привезти его из Поднебесной. С Android в этом плане все намного проще.

Разъем для наушников

Начиная с iPhone 7, в смартфонах от Apple нет разъема для наушников. Возможно, это относительное преимущество, да и в Android этот разъем стал встречаться все реже, но иногда он действительно нужен.

До iPhone 7 разъем для наушников был. Потом Apple от него отказалась, за что получила долю критики.

Опять же, у вас будет выбор и вы сами решите, какими наушниками вам пользоваться. Для iPhone придется покупать только беспроводные или пользоваться переходником, который даже не ко всем моделям идет в комплекте. Конечно, его же можно продать. Зачем давать его бесплатно?

Скачивание файлов на телефон

В последних версиях прошивок iOS появилась возможность работы с файлами и соответствующее приложение обрастает все большими возможностями, но в Android уже давно все работает.

Какие смартфоны можно купить за цену iPhone SE 2020

Сравнивая новые смартфоны, этот пункт не имеет такого большого значения, но в случае покупки подержанного устройства, это обязательно надо иметь ввиду. Особенно, это относится к скачиванию видео и аудио контента. С этим на Android всегда было проще.

Виджеты на iOS и Android

Еще одно относительное преимущество заключается в возможности кастомизации интерфейса. Сторонние лаунчеры — это то еще развлечение, но свои любители на них найдутся, а вот виджеты иногда могут быть очень полезными.

По слухам в iOS 14 может быть так. Виджеты на отдельном экране есть уже давно.

Вроде как, по слухам, в новой iOS 14, которую представят летом, появятся виджеты, но это не точно. Так или иначе, главная проблема виджетов в том, что они тратят аккумулятор, так как приложения работают в фоновом режиме. Есть, конечно, исключения, но редкие.

Аксессуары для Android дешевле

С одной стороны, оригинальные аксессуары Apple считаются дорогими, но с другой стороны, производители Android-смартфонов тоже иногда загибают цену. Что действительно у них стоит дешевле, так это чехлы. А вот стоимость зарядки и кабеля у топ-брендов, вроде Samsung и Huawei, сопоставима по цене с решениями от Apple. Зато у Apple Lightning, а у других смартфонов более универсальные micro USB и USB Type-C.

Можно, конечно, купить сторонние аксессуары, которые для всех смартфонов стоят примерно одинаково, но хочется-то оригинальные, хорошие.

Что лучше — iPhone или Android

Выходит, что по всем параметрам именно Android смартфоны лучше. Возможно, но у Apple нельзя отнять одного — простоты использования. Владельцу iPhone просто не надо знать, как сбросить кэш, какое приложение для оптимизации скачать и сколько вообще в его смартфоне оперативной памяти. Все просто работает из коробки.

Л — лицемерие. Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

А еще там лучше магазин приложений и это факт. Во-первых в бесплатных приложениях куда меньше рекламы, а во-вторых, новые приложения чаще всего первыми выходят именно на iOS. Так уж повелось. Сейчас это меньше выражено, а раньше было больше.

Мир смартфонов уже давно пора перестать делить на черное и белое. Просто одним нужен комфорт использования, а другим — функциональность. Только вот iOS и Android уже давно движутся к нивелированию этой разницы. Скоро различий между ними будет еще меньше. Даже по цене.

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