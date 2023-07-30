Почему Самсунг отказалась от своих процессоров в этом году и что будет дальше

Сравнение Exynos и Snapdragon исторически было большой темой для разговоров в кругах технических специалистов и просто любителей смартфонов. Два процессорных бренда боролись за место в мире Android последнее десятилетие, но в этом году серия Samsung Galaxy S23 поставляется исключительно с чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сделанными специально для смартфонов Galaxy. Вышедшие на днях новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 придерживаются того же пути, и это очень интересно. Давайте разбираться, почему так происходит, в чем причина отказа от собственных наработок и что нас ждет дальше.

Выпускает ли Samsung свои процессоры

На первый взгляд кажется, что упрощение глобальной линейки продуктов с использованием одного чипсета давно назрело. Потребителям больше не нужно погружаться в технические характеристики Galaxy S23 и пытаться найти модель с тем чипсетом, который им больше подходит. С серией S23 компания обеспечила нам глобальный паритет, чего не было довольно давно.

Унифицированный чипсет также позволяет Samsung учитывать особенности платформы. Например, в серии Galaxy S23 используются передовые технологии обработки изображений Qualcomm для семантической сегментации с целью повышения качества и получения новых функций фотографии. Нам не придется беспокоиться о различиях в обработке сигнала изображения или о том, какой чипсет имеет лучшую поддержку графического драйвера в этом году. С другой стороны, мы теряем возможности Exynos в тех областях, где Snapdragon обычно были медленнее. Например, в обработке видео и трассировке лучей.

Кто производит свои процессоры

Помимо Apple, Samsung в настоящее время является единственным производителем смартфонов, выпускающим собственные процессоры. Компания также помогла Google разработать линейку процессоров Tensor. Это не только придает бренду дополнительный престиж. Теоретически, Exynos дает корейской компании больше безопасности на случай, если она не сможет договориться со сторонними поставщиками или их продукция потеряет нужные свойства. Не говоря уже о том, что это хороший способ противостоять доминированию Qualcomm в мире процессоров для Android-смартфонов. Учитывая все это, становится еще более странным, что компания отказалась от собственного производства.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Почему Самсунг перестала выпускать свои процессоры

Сомнительный Exynos 2200 2022 года является одной из главных причин радикального отказа от собственных процессоров в этом году. Несмотря на многообещающие передовые функции, такие как, например, трассировка лучей, чип перегревался под нагрузкой. И подобные проблемы были не первыми.

Однако это очень простое и поверхностное объяснение отказа от собственных чипсетов. Начнем с того, что у Exynos за эти годы хватало и побед. Например, предыдущая модель была довольно неплохой.

Планы создания процессоров готовятся на много лет вперед, и показатели модели 2022 года были во многом известные еще за пару лет до этого. Да и Qualcomm Snapdragon Gen 1 страдал от аналогичных ограничений производительности из-за неэффективного 4-нм производственного узла Samsung Foundry. Переход на конкурирующий узел TSMC решил проблему в обновленном Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Конечно, Samsung никогда не производила флагманский чип Exynos у своего конкурента и почти наверняка не собирается этого делать. Это было бы признанием превосходства TSMC, что могло бы сказаться на планах Samsung Foundry занять свои места на автомобильном, мобильном и других рынках. Однако, если отказ от мобильных процессоров не был запланирован, то это может стать большой проблемой, на решение которой могут уйти годы и миллиарды долларов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Будет ли Самсунг снова производить процессоры

Представители Samsung в некоторых интервью сообщали, что они готовятся реорганизовать свою бизнес-модель в отношении чипсетов и реализовать план по укреплению конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как сообщается, в рамках этой реструктуризации Samsung сформировала команду разработчиков в рамках своего основного мобильного бизнеса. Это сблизило центры разработки смартфонов и процессоров для них. Плоды этого решения появятся через годы, но это не помешало многим предположить, что Exynos может снова появиться уже в 2024 году.

Тем временем Qualcomm ранее отмечала, что заключила сделку по обеспечению процессорами Galaxy S23 и более поздних версий в рамках многолетнего глобального соглашения. Если читать между строк, то телефоны на базе Exynos в 2024 году кажутся маловероятными, но исключать ничего нельзя. Тем не менее, многие эксперты полагают, что в 2025 году у Samsung будет обновленный чипсет, который может стать столь необходимым отпором надвигающимся платформам на базе процессоров Qualcomm Oryon, которые появятся в ближайшие несколько лет.

Сейчас с уверенностью можно сказать только одно — Exynos поставили на паузу. Все это на фоне того, как Samsung проводит коренную реструктуризацию своих литейных и кремниевых амбиций. Отсутствие Exynos Galaxy S23 является следствием целого комплекса проблем, а не какой-то одной из них. Samsung надо переосмыслить свое производство, чтобы лучше конкурировать как с Qualcomm, так и с другими производителями смартфонов, если мы говорим о готовом продукте.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Snapdragon для Galaxy также является отличным чипом, обеспечивающим достаточную производительность и функции для флагманских телефонов этого года и не только. Но это подтверждает риск того, что Exynos может просто никогда не появиться снова после этого перерыва, несмотря на слухи о намерении Samsung вернуться с успехом. А ведь как было интересно посмотреть, какие результаты покажет работа в направлении поддержки трассировки лучей, созданной Samsung совместно с AMD. Но такого удовольствия нам не предоставили.