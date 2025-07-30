Смартфоны на MediaTek теперь тянут ПК-игры без тормозов! Переплачивать за Snapdragon больше не нужно

Долгое время Android-смартфоны могли запускать старые компьютерные игры только на устройствах с процессорами Snapdragon и графическими чипами Adreno. Но ситуация начинает стремительно меняться: компания GameSir выпустила крупное обновление эмулятора GameHub, которое значительно улучшило поддержку устройств на MediaTek Dimensity с графикой Mali.

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Благодаря этому обновлению смартфоны с MediaTek Dimensity (которые обычно стоят дешевле) теперь могут запускать игры от компьютера на DirectX9–DirectX11 не хуже, а иногда даже лучше, чем смартфоны на Snapdragon с графикой Adreno. Особенно это касается новых моделей с процессорами Dimensity от 9000 до 9400 серии.

Что это значит для обычных пользователей? Теперь новейшие смартфоны вроде vivo X200, Oppo Find X8 и iQOO Neo10 Pro, смогут запускать старые компьютерные игры через эмулятор без подлагиваний. Разработчики серьёзно переработали код, повысив производительность. Причем в кооперации с MediaTek GameSir работает над оптимизацией для Google Pixel 10.

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Самое приятное — теперь можно запускать даже старые 32-битные игры от ПК прямо на телефоне. А в будущем обещают сделать специальные настройки, которые сделают игры ещё более плавными. Если вы любите играть в старые компьютерные игры или просто хотите экспериментировать, то теперь для этого не обязательно покупать флагманский смартфон на топовом железе. Даже бюджетные смартфоны на MediaTek смогут порадовать вас хорошей производительностью в играх.