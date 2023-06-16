Установил эмулятор PlayStation для Android и теперь играю в Mafia на смартфоне. Вы можете так же

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Герман Вологжанин

Производительность большинства современных смартфонов вполне сопоставима с возможностями игровых консолей начала нулевых, а некоторые модели и вовсе способны тягаться с и Xbox 360 и PlayStation 3. Тем не менее, сегодня мобильным геймерам предлагаются лишь бесконечные аркады, чья суть сводится к бессмысленному накоплению виртуальных ресурсов. Если вы устали от однотипных проектов Free-to-play, то можете сыграть в PlayStation на телефоне, для чего понадобится установить эмулятор ПС на Андроид.

Установил эмулятор PlayStation для Android и теперь играю в Mafia на смартфоне. Вы можете так же. Зачем покупать плойку, если игры для нее запускаются на смартфоне? Фото.

Зачем покупать плойку, если игры для нее запускаются на смартфоне?

Эмулятор PlayStation на Андроид

Вы наверняка знаете, что история игровых консолей Sony длится вот уже три десятилетия, за которые сменилось несколько поколений приставок. И начнем мы с ПС 1 на Андроид. Вышла она в далеком 1995 году. А в качестве эмулятора ПС 1 на Андроид рекомендую использовать приложение ePSXe.

Скачать ePSXe

Чтобы запустить ePSXe на Андроид, необходимо установить APK на телефон. Если вы никогда не имели дело с ручной инсталляцией приложений, обязательно прочитайте наш материал, посвященный этой теме. Получилось установить эмулятор PS на Андроид? Тогда приступаем к его настройке:

  1. Создайте папку на Андроид, где будут располагаться игры для PS на телефоне.
  2. Запустите эмулятор ePSXe.
  3. Нажмите кнопку «Pick Folder».
  4. Выберите каталог с играми.
  5. Нажмите кнопку «Использовать эту папку» и разрешите ePSXe доступ к файлам.
Эмулятор PlayStation на Андроид. Игры можете скачать потом, но папку создайте сразу. Фото.

Игры можете скачать потом, но папку создайте сразу

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О том, где брать игры для эмулятора ПС на Андроид, поговорим позже, а пока несколько слов о меню приложения. Чтобы играть в ПС на телефоне, нужно перейти в раздел «Загрузить игру». Если в списке видны не все загруженные проекты, нажмите на «+», а затем — «Использовать эту папку». Такая нехитрая манипуляция позволит заново просканировать каталог.

Эмулятор PlayStation на Андроид. Список игр придется обновлять вручную. Фото.

Список игр придется обновлять вручную

Чтобы запустить игру PlayStation 1 на телефоне, требуется кликнуть по ее значку в ePSXe. После этого на экране появится виртуальный геймпад, который позволит вам управлять игровым персонажем.

Эмулятор PlayStation на Андроид. При желании игру можно растянуть на весь экран. Фото.

При желании игру можно растянуть на весь экран

Эмулятор PlayStation на Андроид. Даже слабый смартфон потянет любые игры с PlayStation 1. Фото.

Даже слабый смартфон потянет любые игры с PlayStation 1

Достоинство эмулятора ePSXe на Андроид заключается в том, что он прекрасно работает даже на слабых смартфонах, выдавая стабильные 60 fps, и предлагает массу настроек, включая изменение соотношения сторон. Минусы очевидны: это и посредственная графика игр ПС 1 и не слишком удобное управление. Последнее, впрочем, можно исправить, подключив геймпад к телефону.

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Эмулятор PlayStation 2 на Андроид

Консоль второго поколения в большинстве стран мира появилась в 2000 году. В отличие от первой, она предлагает куда более интересные и продвинутые игры наподобие Grand Theft Auto III или Mafia: The City of Lost Heaven. Во все известные проекты вы можете сыграть на телефоне, если установите эмулятор ПС 2 на Андроид. На эту роль лучше всего подходит приложение AetherSX2. Оно доступно для скачивания через Google Play.

Скачать AetherSX2

Для запуска эмулятора PlayStation 2 (точнее игр для него) требуются куда более продвинутые характеристики смартфона. Для комфортного гейминга нужно иметь девайс, набирающий по меньшей мере 500 тысяч баллов в AnTuTu. Также после установки необходимо настроить PlayStation 2 на Андроид:

  1. Скачайте на телефон образ BIOS и распакуйте содержимое архива.
  2. Создайте папку с играми для PS 2.
  3. Запустите AetherSX2 на Андроид.
  4. Жмите «Далее» до появления пункта «Импорт BIOS».
  5. Нажмите на «+» и выберите скачанный ранее образ BIOS.
  6. На этапе «Каталоги игр» нажмите «+» и укажите путь к папке, где хранятся игры.
Эмулятор PlayStation 2 на Андроид. Не забудьте скачать образ BIOS и создать папку для игр. Фото.

Не забудьте скачать образ BIOS и создать папку для игр

На этом настройка завершена. Как и в случае с эмулятором консоли первого поколения, ПС 2 на Андроид показывает виртуальный геймпад, помогающий управлять персонажем. Работу AetherSX2 я протестировал в Mafia: The City of Lost Heaven.

Эмулятор PlayStation 2 на Андроид. Игры, в которые вы играли на ПК и PlayStation 2, теперь запускаются на смартфоне. Фото.

Игры, в которые вы играли на ПК и PlayStation 2, теперь запускаются на смартфоне

Эмулятор PlayStation 2 на Андроид. На моем смартфоне Mafia: The City of Lost Heaven оказалась более чем играбельной. Фото.

На моем смартфоне Mafia: The City of Lost Heaven оказалась более чем играбельной

Игра ПС 2 на Андроид запустилась с первого раза и порадовала сравнительно неплохой графикой, а при желании эмулятор и вовсе можно нагрузить HD-текстурами. Визуально частота кадров показалась стабильной, а вот что разочаровало, так это долгие загрузки. Порой, чтобы начать миссию, необходимо ждать около минуты. Впрочем, это будет происходить не слишком часто.

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Игры PlayStation на Андроид

Где скачать игры на PlayStation 1 или PlayStation 2, вы можете разобраться и сами, если воспользуетесь поисковиком. Я же оставлю пару источников, к которым обращался при подготовке материала.

Скачать игры PlayStation 1

Скачать игры PlayStation 2

Учтите, что в большинстве случаев игры PS на Андроиде скачиваются в виде архивов, поэтому для корректного отображения в эмуляторе их нужно предварительно распаковать. Как правило, это можно сделать даже без помощи сторонних приложений:

  1. Находим архив с игрой через проводник телефона.
  2. Открываем файл.
  3. Нажимаем «Извлечь в» и указываем папку с играми для PS.
  4. Дожидаемся завершения распаковки.
Игры PlayStation на Андроид. Пример распаковки игры для PlayStation первого поколения. Фото.

Пример распаковки игры для PlayStation первого поколения

Если извлечь содержимое не получится, установите сторонний архиватор на Андроид из нашей подборки. После распаковки убедитесь, что образ игры PS соответствует формату, который поддерживает эмулятор:

  • ePSXe: CUE/BIN, CUE/MULTI-BIN, IMG/CCD, MDS/MDF, PBP, NRG, CDI, ECM, ISO;
  • AetherSX2: CHD, ISO, BIN, CSO, GZ, ELF, MDF/MDS, NRG.

Качать специально игры для эмулятора PS нет никакого смысла, так как оба рассмотренных приложения поддерживают образы, предназначенные для записи на диск. Поэтому просто ищите игры для PlayStation 2 или приставки первого поколения.

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Можно ли играть в PlayStation 3 на телефоне

Третье поколение консолей Sony вышло в 2006 году. Несмотря на это, к настоящему моменту так и не появился эмулятор ПС 3 на Андроид, хотя для ПК подобное приложение уже есть и прекрасно работает. Впрочем, на месте владельцев мобильных устройств я бы не переживал.

Можно ли играть в PlayStation 3 на телефоне. GTA V на смартфоне пока остается мечтой. Фото.

GTA V на смартфоне пока остается мечтой

Отличной альтернативой для тех, кто хочет поиграть в PS 3 на телефоне, станет эмулятор Nintendo Switch для Андроид. Данная консоль поддерживает проекты с сопоставимым уровнем графики, поэтому при желании можно запустить и Payday 2, и L.A. Noire. Другое дело, что даже мощные смартфоны сейчас не могут обеспечить стабильный фреймрейт в играх уровня Xbox 360 или PlayStation 3. В связи с этим советую не возлагать большие надежды на такие эмуляторы для Android.

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