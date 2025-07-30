Вышел Redmi Note 14 SE — эксклюзивный смартфон Xiaomi до 15 тысяч

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что до релиза серии Redmi Note 15 в Китае осталось всего несколько месяцев, Xiaomi продолжает пополнять линейку предыдущего поколения. Так, на этой неделе вышел смартфон Redmi Note 14 SE. И это не просто очередная модель, а самый настоящий эксклюзив, который приготовил китайский производитель. В чем его уникальность, какие у него характеристики и сколько стоит Redmi Note 14 SE — расскажем далее.

Вышел Redmi Note 14 SE — эксклюзивный смартфон Xiaomi до 15 тысяч. Эксклюзивный смартфон Xiaomi, который смогут купить не все. Изображение: Xiaomi. Фото.

Эксклюзивный смартфон Xiaomi, который смогут купить не все. Изображение: Xiaomi

Характеристики Redmi Note 14 SE

Redmi Note 14 SE — недорогой смартфон, а потому его начинка не впечатляет флагманскими характеристиками. Вместе с тем новая модель готова предложить стереодинамики с эффектами Dolby Atmos, хороший для своей цены процессор, набирающий под 500 тысяч баллов в AnTuTu, а также камеру с оптической стабилизацией.

ХарактеристикиRedmi Note 14 SE
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорDimensity 7025
Память6/128 ГБ
Аккумулятор5110 мАч
Зарядка45 Вт

Кто хорошо знаком с линейкой Redmi Note 14, заметит, что Redmi Note 14 SE — это практически полная копия Redmi Note 14 5G. Отличий всего два — другая основная камера (50 МП вместо 108 МП) вкупе с иным набором цветовых решений. В чем же тогда заключается эксклюзивность смартфона?

Дата выхода Redmi Note 14 SE

Смартфон поступит в продажу 1 августа 2025 года на территории Индии, где его оценили в 14 999 ₹ (~ 14 500 ₽). Redmi Note 14 SE полностью собран в Индии и является эксклюзивом для внутреннего рынка страны.

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Таким образом, ждать Redmi Note 14 SE в России не стоит, а если кому-то приглянулись его характеристики — можно обратить внимание на Redmi Note 14 5G, который, по сути, является тем же смартфоном, но собранным в Китае.

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