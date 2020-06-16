В WhatsApp появилась встроенная функция платежей. Когда в России?

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Кузнецов 0

Онлайн-платежи уже давно стали нормой, оказав заметное влияние на распространение денежных переводов и интернет-торговли. Apple, Google, Samsung, Facebook, ВКонтакте, Яндекс – эти и многие другие компании уже внедрили функции переводов в своих сервисах, предоставив пользователям возможность без лишних проблем не только оплачивать покупки, но и переводить деньги со счёта на счёт. В какой-то момент функция платежей появилась даже в Telegram и, хоть и не пользовалась большой популярностью, привлекла внимание других мессенджеров, которые не захотели оставаться в стороне.

В Бразилии уже можно оплачивать покупки через WhatsApp

Как пользоваться WhatsApp на Android сразу с двух номеров

После нескольких месяцев тестирования WhatsApp, наконец, запустил встроенную систему онлайн-оплаты на основе платёжного сервиса Facebook Pay. Пока нововведение официально доступно только в Бразилии, но со временем разработчики обещают запустить его по всему миру. С его помощью пользователи смогут расплачиваться за покупки прямо в мессенджере, а также обмениваться деньгами друг с другом.

Денежные переводы в WhatsApp

Денежные переводы в WhatsApp осуществляются через Facebook Pay

Первоначально планировалось, что система онлайн-оплаты в WhatsApp будет уникальной. Для этого разработчики даже объединились с несколькими банками в Индии для разработки собственной методики проведения транзакций. Однако по неизвестной причине руководство сервиса приняло решение, что таким образом оплата будет проходить только в Индии, а для всех остальных стран будет использоваться Facebook Pay.

Huawei представила сервис для установки WhatsApp, Instagram и других запрещённых приложений

Оплата будет производиться проще, чем кажется. У WhatsApp уже есть специальная версия мессенджера для бизнеса, где можно публиковать ссылки на товары, рекламировать их, устанавливать цены и проводить акции. Благодаря глубокой интеграции двух версий WhatsApp продавцы смогут легко предлагать пользователям товары, а те в свою очередь – не менее легко их оплачивать без необходимости регистрировать в личном кабинете. Ведь контакт покупателя у продавца есть и так.

Платежи в WhatsApp

WhatsApp не планирует брать комиссию за платежи с пользователей

Для пользователей платежи через WhatsApp будут абсолютно бесплатными, но компании, которые будут принимать их, будут платить комиссию в размере 3,99%. Это довольно много, но во многих странах мира, например, эквайринговый сбор, который банки взимают с магазинов за обслуживание терминалов, довольно близок к этим цифрам. Поэтому, скорее всего, никакого разочарования, учитывая, что WhatsApp предлагает продавцам новую площадку для торговли, размер комиссии не вызовет.

WhatsApp для Android получил обновление с ночной темой. Как включить

А вот будут ли бесплатными денежные переводы между пользователями – большой вопрос. Несмотря на то что WhatsApp утверждает, что не будет брать с них ни цента, существуют внутрибанковские комиссии за переводы. Вот их-то, скорее всего, придётся заплатить в любом случае. Ведь обмануть банковскую систему или работать себе в минус, покрывая комиссии, WhatsApp явно не будет, поскольку его цель – не нагнать аудиторию, которая и так уже есть, а именно что заработать на транзакциях.

Оплата по QR

Платежи через QR сделают WhatsApp полноценным аналогом WeChat

Логичным продолжением развития платежей в рамках WhatsApp станет оплата по QR-кодам. Это сильно поднимет статус мессенджера, поскольку, во-первых, выведет его из онлайн-пространства в офлайн, которое всё ещё шире, во-вторых, привлечёт массу пользователей, которые по тем или иным причинам не могут пользоваться NFC-сервисами, и, в-третьих, увеличит заработок WhatsApp.

В этом году в WhatsApp может появиться вход с нескольких устройств и удобный поиск

Когда платежи в WhatsApp запустятся в России, пока неизвестно. Марк Цукерберг обещает запустить новую функцию в рамках мессенджера на большем количестве рынков уже в ближайшее время. Однако здесь нужно учитывать, что у нас в стране Facebook Pay, который лежит в основе платёжного инструмента WhatsApp, пока тоже не работает. Значит, социальной сети сначала предстоит запустить у нас платёжный сервис, а уже потом интегрировать его в мессенджер.

Теги
Читайте также
Google Maps станет основой для игр под Android

За последние пару-тройку лет мобильные игры совершили колоссальный скачок в своём развитии. Мало того, что сильно выросло качество графики, а многие игры перешли в онлайн, так в последнее время появилась мода на интерактивную составляющую. В большинстве случаев этот интерактив достигается за счёт применения дополненной реальности, благодаря которой пользователей, во-первых, удалось вытащить на улицы, а, во-вторых, заставить взаимодействовать с окружающим пространством и встречающимися объектами. Поэтому нет ничего удивительного, что Google решила в этом немного поучаствовать.

Читать далее
Новый менеджер паролей сделает Android еще более похожим на iOS

Пусть многие критикуют Android или iOS, особенно, если пользуются противоположной системой, но надо быть более рассудительным и понимать, что плюсы есть и там, и там. Если посмотреть на них, то начинаешь представлять, как выглядела бы идеальная операционная система. Именно поэтому разработчики обеих операционных систем периодически заимствуют идеи друг друга, еще больше сближая свои продукты. Это хорошо, ведь это эволюция, к которой стремится все в мире. А этот раз такая эволюция коснулась функции, которая позволит владельцам Android-смартфонов намного проще переходить с одного аппарата на другой. А заодно станет намного проще логиниться в приложениях, которые вы временно удаляли.

Читать далее
Google впервые показала свой аналог AirDrop для Android 11

Несмотря на то что Google уже запустила официальную программу бета-тестирования Android 11, далеко не все нововведения обновления стали доступны пользователям сразу. Как минимум одна функция под названием Nearby Sharing, которая должна была дебютировать в этом году, почему-то продолжает оставаться в тайне. Поэтому в какой-то момент многие даже решили, что Google в свойственной ей манере решила отложить её запуск, как это уже неоднократно случалась с другими нововведениями в прошлом. Но, судя по всему, поисковый гигант просто ждёт подходящего момента.

Читать далее

Новый комментарий