В WhatsApp появилась встроенная функция платежей. Когда в России?

Онлайн-платежи уже давно стали нормой, оказав заметное влияние на распространение денежных переводов и интернет-торговли. Apple, Google, Samsung, Facebook, ВКонтакте, Яндекс – эти и многие другие компании уже внедрили функции переводов в своих сервисах, предоставив пользователям возможность без лишних проблем не только оплачивать покупки, но и переводить деньги со счёта на счёт. В какой-то момент функция платежей появилась даже в Telegram и, хоть и не пользовалась большой популярностью, привлекла внимание других мессенджеров, которые не захотели оставаться в стороне.

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После нескольких месяцев тестирования WhatsApp, наконец, запустил встроенную систему онлайн-оплаты на основе платёжного сервиса Facebook Pay. Пока нововведение официально доступно только в Бразилии, но со временем разработчики обещают запустить его по всему миру. С его помощью пользователи смогут расплачиваться за покупки прямо в мессенджере, а также обмениваться деньгами друг с другом.

Денежные переводы в WhatsApp

Первоначально планировалось, что система онлайн-оплаты в WhatsApp будет уникальной. Для этого разработчики даже объединились с несколькими банками в Индии для разработки собственной методики проведения транзакций. Однако по неизвестной причине руководство сервиса приняло решение, что таким образом оплата будет проходить только в Индии, а для всех остальных стран будет использоваться Facebook Pay.

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Оплата будет производиться проще, чем кажется. У WhatsApp уже есть специальная версия мессенджера для бизнеса, где можно публиковать ссылки на товары, рекламировать их, устанавливать цены и проводить акции. Благодаря глубокой интеграции двух версий WhatsApp продавцы смогут легко предлагать пользователям товары, а те в свою очередь – не менее легко их оплачивать без необходимости регистрировать в личном кабинете. Ведь контакт покупателя у продавца есть и так.

Платежи в WhatsApp

Для пользователей платежи через WhatsApp будут абсолютно бесплатными, но компании, которые будут принимать их, будут платить комиссию в размере 3,99%. Это довольно много, но во многих странах мира, например, эквайринговый сбор, который банки взимают с магазинов за обслуживание терминалов, довольно близок к этим цифрам. Поэтому, скорее всего, никакого разочарования, учитывая, что WhatsApp предлагает продавцам новую площадку для торговли, размер комиссии не вызовет.

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А вот будут ли бесплатными денежные переводы между пользователями – большой вопрос. Несмотря на то что WhatsApp утверждает, что не будет брать с них ни цента, существуют внутрибанковские комиссии за переводы. Вот их-то, скорее всего, придётся заплатить в любом случае. Ведь обмануть банковскую систему или работать себе в минус, покрывая комиссии, WhatsApp явно не будет, поскольку его цель – не нагнать аудиторию, которая и так уже есть, а именно что заработать на транзакциях.

Оплата по QR

Логичным продолжением развития платежей в рамках WhatsApp станет оплата по QR-кодам. Это сильно поднимет статус мессенджера, поскольку, во-первых, выведет его из онлайн-пространства в офлайн, которое всё ещё шире, во-вторых, привлечёт массу пользователей, которые по тем или иным причинам не могут пользоваться NFC-сервисами, и, в-третьих, увеличит заработок WhatsApp.

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Когда платежи в WhatsApp запустятся в России, пока неизвестно. Марк Цукерберг обещает запустить новую функцию в рамках мессенджера на большем количестве рынков уже в ближайшее время. Однако здесь нужно учитывать, что у нас в стране Facebook Pay, который лежит в основе платёжного инструмента WhatsApp, пока тоже не работает. Значит, социальной сети сначала предстоит запустить у нас платёжный сервис, а уже потом интегрировать его в мессенджер.