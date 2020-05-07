WhatsApp запускает свой платежный сервис. Где можно пользоваться?

С тех пор, как появилась возможность осуществлять онлайн-платежи или платить смартфоном, популярность таких сервисов стала расти буквально лавинообразно. Все понимали, что это удобно, быстро и не надо носить с собой не то, что наличные деньги, а даже банковские карты. Со временем даже те, кто думал, что это небезопасно, перестали так думать и начали доверять новым технологиям, привязывая свои реальные и виртуальные счета к платежным сервисам. Теперь пошел новый тренд на платежные системы в мессенджерах и одним из первых это сделал WhatsApp. Тот самый мессенджер, который до сих пор так и не смог наладить работу на нескольких устройствах вопреки требованиям общественности.

Платежный сервис WhatsApp Pay

Сразу расстрою тех, кто уже достал карточку, чтобы привязать ее к новому сервису популярного мессенджера. Пока все будет работать только в Индии, но подвижки уже есть и это значит, что рано или поздно такая система может появиться во всем мире. Давайте разберемся, когда же это может случиться.

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Более двух лет WhatsApp работает над созданием собственной платежной платформы в Индии и, похоже, что эти усилия скоро окупятся. Как сообщает Moneycontrol, до конца мая компания планирует запустить WhatsApp Pay в сотрудничестве с четырьмя финансовыми институтами этого большого государства с населением около 1,3 миллиарда человек. Сервис будет основан на поддерживаемой правительством Индии платформе цифровых платежей UPI (Universal Payment Interface). Это универсальная система, которая как раз и позволяет реализовать такие универсальные способы оплаты. Не зря же в названии стоит слово ”Universal”.

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С какими банками работает WhatsApp Pay

Рассматриваемыми партнерами являются такие крупные национальные банки, как ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank и Государственный банк Индии (State Bank of India). Хотя последний не будет предоставлять поддержку новому сервису WhatsApp на первом этапе запуска. Постепенно поддержка WhatsApp Pay будет расширяться для других банков, которые подключатся к системе. Постепенно развитие сервиса и появление новых партнеров является не сложностями в поиске договоренностей, а скорее мерой по обеспечению стабильной работы. Если сразу дать доступ к большому количеству банков, то система, которая по большому счету находится на стадии тестирования, может не справиться с большим количеством транзакций. Серверы будут перегружены и все сломается. Поэтому может пройти несколько месяцев, пока все не получат доступ к новой функции сервиса, принадлежащего Facebook.

Ограниченное бета-тестирование WhatsApp Pay началось еще в начале 2018 года и только сейчас дошло до того, чтобы дать возможность пользоваться им большому количеству людей, если можно так сказать, в реальном мире. В течение более чем двух лет WhatsApp решал не только проблемы функционирования алгоритмов проведения транзакций, но и вопросы безопасности. А так же договаривался с банками, которые надо было убедить в том, что это будет не только безопасно для их клиентов, но и выгодно для них самих.

Когда можно будет пользоваться WhatsApp Pay

Хочется верить, что индийские пользователи смогут как можно быстрее воспользоваться новым сервисом и отказаться от наличных денег. Поговаривают, что в период пандемии именно они являются одним из основных способов передачи инфекции от человека в человеку. Все просто — их трогают все, на них чихают и они быстро переходят из одного кармана в другой. Купюры и монеты даже в обычное время являются настоящим разносчиком заразы, а в это непростое время тем более.

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Когда сервис платежей через WhatsApp нормально заработает в Индии и компания удостоверится, что нет никаких проблем ни с обслуживанием, ни с безопасностью, можно будет говорить о выходе на остальные рынки. Правда, конкурировать с другими системами платежей будет не очень просто.

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Зато, таким образом сервис сможет начать приносить прибыль компании. Все из-за того, что обычные мессенджеры сами по себе убыточны. Это только кажется, что брать деньги не за что. Подумаешь, отравляются сообщения и все — они же даже никакого контента не создают. Такое мнение в корне ошибочно, так как содержание мессенджера, который работает по всему миру требует просто армии специалистов, которые должны поддерживать его работу и получать за это зарплату. Кроме этого, иметь много юристов, которые будут решать вопросы на региональных рынках, но самое главное, надо обеспечить работу серверов и наладить их связь. Все это стоит даже не миллионы, а десятки, если не сотни миллионов в год.

Когда WhatsApp Pay выйдет на другие рынки, Мы обязательно вам об этом расскажем в нашем новостном Telegram-канале.

Instagram и Twitter еще могут наладить монетизацию за счет рекламы. Реализовать такой путь для WhatsApp куда сложнее. Зато, введя систему платежей, можно зарабатывать на минимальной комиссии с транзакций, которую простой пользователь на заметит, как не замечает он этого, пользуясь Apple Pay, Google Pay или простой банковской картой.

Если все это заработает, это будет очень удобно и у людей во всем мире появится еще один способ тратить деньги, как в свое время появился у китайцев, когда WeChat вышел на по-настоящему высокий уровень.