Виртуальная реальность на телефоне: как играть и смотреть VR-видео

Долгие десятилетия человечество бьется над тем, чтобы покорить соседние планеты, а также узнать, что происходит в других мерах. Современные технические средства не позволяют нам посетить относительно близкий Марс, но вот уже несколько лет существуют технологии, помогающие погрузиться в виртуальную реальность, почувствовав себя хоть на Марсе, хоть на Юпитере. Если пару сотен лет назад единственным средством такого рода перемещения была художественная литература, то в XX веке появилось телевидение, а на заре XXI века мы получили возможность играть в видеоигры. Впрочем, ни то ни другое не способно обеспечить максимальное погружение в виртуальное пространство.

В 2010-х года начал активно развиваться сегмент VR — искусственно созданной реальности, доступ к которой осуществляется посредством современных технических средств. Не стоит путать VR с дополненной реальностью, где реально существующий мир лишь дополняется виртуальными атрибутами.

Как правило, для погружения в искусственный мир человеку требуется недешевое оборудование вроде VR-очков Oculus ценой порядка 40-50 тысяч рублей. Но, чтобы смотреть VR-видео или играть в игры с эффектом виртуальной реальности, сегодня не нужно покупать дополнительные устройства. Можно обойтись самым обычным смартфоном, и сегодня мы расскажем, как сделать из него проводник в виртуальный мир.

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Характеристики смартфонов для VR

В целом, абсолютно любой смартфон соответствует требованиям виртуальной реальности. Главное условие — наличие стандартного набора датчиков (акселерометр и гироскоп), а также цветного дисплея. Однако то, какое впечатление вы получите от VR-игр или просмотра видео, напрямую зависит от характеристик смартфона.

Для погружения в виртуальную реальность вам придется купить специальные очки. Их цена начинается от 200 рублей, так что дополнительный аксессуар не станет непосильной ношей для вашего кошелька. Если весь необходимый комплект в наличии, нужно закрепить смартфон в специальном ложе очков и надеть аксессуар на голову.

И вот здесь вы наверняка столкнетесь с первой проблемой — низким разрешением экрана. Использование смартфонов с HD-дисплеями просто противопоказано для VR, так как вы будете видеть буквально каждый пиксель и не сможете толком насладиться виртуальной реальностью. FullHD — уже лучше, но на диагонали свыше 6 дюймов его тоже недостаточно. Поэтому оптимальный вариант сейчас — смартфон с экраном WQHD (1440p). Также вы можете отталкиваться от плотности пикселей, которая должна составлять не менее 420-450 ppi.

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И последнее. VR-контент требует наличия железа, способного быстро обрабатывать большие потоки информации. Поэтому для плавного просмотра видео в виртуальной реальности ваш смартфон должен обладать процессором, набирающим не менее 200 тысяч баллов в AnTuTu и поддерживающим просмотр видео в высоком разрешении (не ниже 4K). Еще один момент — тип внутреннего накопителя. Выбирайте смартфоны с хранилищем стандарта UFS 2.1 и выше.

VR-видео — как смотреть на телефоне

Если вас интересует видео для очков виртуальной реальности, то вы можете воспользоваться YouTube. Просто введите в поиске «VR видео» или «VR 360» и откройте понравившийся ролик. По умолчанию он будет воспроизводиться с эффектом 360°. В таком случае видео отображается в стандартном формате со смещением.

Для погружения в VR необходимо нажать кнопку Google Cardboard и установить смартфон на ложе очков виртуальной реальности. Готово!

Несмотря на то, что VR-видео в YouTube можно перематывать и ставить на паузу, вы не сможете подогнать картинку под особенности своих очков, так как видеохостинг заточен под Google Cardboard. Поэтому такой способ просмотра видеороликов сложно называть оптимальным.

Для точечной настройки воспроизведения рекомендую установить приложение VaR’s VR Video Player. Оно имеет кучу опций для адаптации картинки под разные виды очков, но для просмотра вам понадобится предварительно скачать видео в VR на телефон.

Еще одно хорошее приложение — VRTV VR Video Player Free. В отличие от предыдущей программы, оно создает эффект погружения таким образом, будто вы смотрите видео в кинозале.

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Наконец, можно воспользоваться приложением GizmoVR, представляющим собой видеохостинг наподобие YouTube, где собрано огромное количество роликов в формате виртуальной реальности. Также данная прога помогает осуществлять оффлайн-просмотр видео VR.

VR-игры — скачать на телефон

VR-контент для смартфонов представлен не только видеороликами, но и играми. Уже сейчас в Google Play есть несколько сверхпопулярных проектов, с помощью которых вы можете прокатиться на американских горках или сыграть в прятки:

VR Thrills: Roller Coaster 360. Одна из самых популярных игр в своей категории, предлагающая прокатиться на американских горках.

VR Games Store. Целый магазин видеоигр с эффектом виртуальной реальности, среди которых, например, есть езда на автомобиле.

VR Прятки с Томой. Незамысловатая игра, где вам требуется отыскать котенка в квартире.

Это игры, показавшиеся мне наиболее интересными и оптимизированными. Если такого набора вам мало — ознакомьтесь с нашим рейтингом VR-игр для Android.

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Очки виртуальной реальности для телефона

Чтобы играть или смотреть видео с эффектом виртуальной реальности на смартфоне, вам нужно купить VR-очки. Подобные аксессуары представлены в огромном количестве на AliExpress. Вот несколько вариантов:

Картонные очки VR (~ 200 рублей). Самые простые VR-очки, собранные из картона. Конечно, ни о каком удобстве здесь не идет и речи, но как вариант для знакомства с виртуальной реальностью — вполне себе ничего.

Очки BOBOVR Z6 (~ 2200 рублей). Куда более удобная модель, оснащенная наушниками и кнопками управления. С ее помощью можно не только смотреть VR-видео, но и играть.

Очки Shinecon 6.0 (от 1400 рублей). VR-очки от, пожалуй, самого популярного производителя аксессуаров виртуальной реальности на AliExpress. Эта модель комплектуется очками со встроенными наушниками и беспроводным геймпадом для комфортного гейминга.

Не стоит ждать от дешевых VR-очков высокого качества материалов. Но все-таки цена перевешивает этот недостаток. Напомню, очки Oculus стоят в десятки раз больше, поэтому, если вы не уверены, что виртуальная реальность вас заинтересует, сначала попробуйте оценить возможности VR при помощи недорогих аксессуаров.