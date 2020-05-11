Дополненная реальность на Android. Чем она лучше виртуальной

Пару десятилетий назад активно начали развиваться очки, в которых можно было посмотреть что угодно, включая несуществующий мир. Их можно было надеть и смотреть кино, работать за компьютером, играть в простейшие игры и многое другое. Потом технологии развились, но в основном в сторону увеличения разрешения крошечных мониторов, встроенных в эти ”очки”, которые тогда называли ”шлем виртуальной реальности”. Позже появилась дополненная реальность и многие по началу путали эти два понятие, сейчас вроде разобрались, но все равно не понимают, для чего это нужно. А это действительно полезно, а самое главное, этим можно активно пользоваться уже сейчас. При этом или недорого, или вообще бесплатно.

Что такое дополненная реальность

Наверное, локомотивом идей дополненной реальности является компания Apple, которая не просто первая начала активно развивать это направление, но даже уже начала выпускать аппаратные средства для его реализации. Так в последних моделях iPhone появился отдельный сегмент чипсета для обработки дополненной реальности, а в новом iPad Pro и вовсе есть лидар для более точного определения объема. Возможно, он появится и в iPhone нового поколения. Не зря же Тим Кук несколько лет назад в одном из интервью сказал, что он верит в дополненную реальность, а не в виртуальную.

Если вы еще не пользовались AR (дополненной реальностью), просто представьте, как вы смотрите на мир и вдруг из-под земли вылезает какая-то дополнительная информация. Или, например, как вы ходите по пустой площадке и рассматриваете автомобиль, который хотите купить. Это и есть дополненная реальность. От виртуальной она отличается в первую очередь тем, что в ней есть реальный мир, а VR (виртуальная реальность) полностью дает новую картинку. Возможно, она тоже связана с реальностью, но она замещает ту реальность, которая вокруг вас, а не дополняет ее.

Как смотреть животных, танки и другое в 3д

Для того, чтобы смотреть объекты дополненной реальности, например, животных в 3D и танков в 3D, уже сейчас есть несколько простых способов. Мы об этом уже писали раннее.

Просто посмотреть их в специальных очках с мини-мониторами перед глазами интересно, но не, так как разместить их на своем столе или ковре. Так это можно и детям показать, и самому развлечься. А самое главное, этот способ доступен каждому, у кого есть смартфон, и для этого не надо покупать дополнительное оборудование в виде специальных очков. Достаточно только смартфона уровнем чуть выше минимального. Главное, чтобы у него была камера.

Работа AR заключается в том, что камера снимает окружающий мир и выдает картинку с наложенной на него графикой. За построение графики отвечает или зашитая программа или ИИ.

адно, пусть это немного утрировано, так как на сайте Google есть перечень устройств, которые поддерживают животных в AR, но в целом доступно это куда большему количеству пользователей. Примером может служить переводчик от Google.

Это простейший вариант дополненной реальности, когда вы наводите камеру на текст и работаете с его переводом. Мне этот режим очень не нравится, но пару раз я им пользовался. Мне куда проще оказалось сфотографировать и перевести текст, выделив его на фотографии. Но как демонстрация технологий, такие приложения очень хороши.

Еще одним примером демонстрации технологий является приложение ”Звездное небо”. Оно позволяет наводить смартфон на небо и узнавать, где и какие космические объекты находятся. Может, это тоже игрушка, но в развлекательно-познавательных целях очень даже полезная.

Кроме переводчика от Google и карты звездного неба есть еще официальное приложение Ikea, которое может показывать объекты в AR

Почему Apple развивает дополненную реальность

Дополненную реальность на самом деле развивает не только Apple. Многие компании стараются это делать, но именно купертиновцы больше всего демонстрируют достижения в этом направлении. У Google, например, есть Google Glass, но где они сейчас? А про Apple мы слышим постоянно – буквально после каждой презентации. Но зачем им это нужно?

На днях я уже писал о том, что рынок смартфонов пережил рекордное падение на фоне коронавируса и пандемии. При этом в тех же условиях рынок носимой электроники, наоборот, вырос. Это можно объяснить только тем, что смартфоны есть уже у всех, а часы и браслеты — пока нет. Плюс, в этом направлении еще возможны какие-то существенные изменения продукта от модели к модели, в отличии от смартфонов, где уже давно наблюдается застой (складные не в счет, их время еще не пришло).

На фоне этого кажется очень логичным, что надо выпустить новое устройство, за которым люди выстроятся в очереди. Главное, чтобы оно было относительно недорогим и при этом позволяло носить его всегда с собой. В этом плане конечным продуктом индустрии мне видятся именно очки дополненной реальности, вроде тех же Google Glass. Главное, чтобы они работали хотя бы день и при этом не были очень тяжелыми.

У меня есть сомнения по поводу того, что мы готовы к дополненной реальности в повседневной жизни, но это не значит, что не надо развивать это направление. Сомнения мои вызваны тем, насколько мозг может адаптироваться ко всяким появляющимся из ниоткуда предметам дополненного мира. Кроме этого, могут быть неприятные ситуации сбоев. Например, если вы идете и перед вами из земли вылез рекламный баннер — это одно и его можно ”на рефлексах” обойти или пройти сквозь него. А если система даст сбой и выдвинет его перед вашей машиной на скорости 100 километров в час? Вопросы пока остаются.

Дополненная реальность на Android

Несмотря на усилия Apple в развитии дополненной реальности основные перспективы, как мне кажется, кроются именно в Android-устройствах. Пока мы не говорим о готовых очках, а только об оттачивании технологий на пути к этому продукту.

Армия пользователей Android куда больше и среди них больше тех, кто захочет попробовать что-то новое. Именно они и станут двигателем AR в широкие массы. Главное, чтобы Google и разработчики не забывали о таком важном направлении и продолжали его развивать. Если они будут предлагать новые продукты, пользователи будут их тестировать, появится столь важная обратная связь и технологии будут продвигаться вперед.

Что лучше — дополненная или виртуальная реальность

При всем сказанном, я совершенно не против виртуальной реальности, которую тоже надо развивать. Тут тоже есть куда двигаться. Даже в самых крутых гарнитурах есть куда увеличивать размер экранов и уменьшать размер корпуса. Это станет залогом успеха. Если ты готов оспорить это, встречаемся в нашем Telegram-чате.

Следующее поколение приложений в дополненной реальности будет еще более реалистичным

Смотреть что-то в дополнение к реальному миру интересно, но иногда хочется не просто посмотреть, как инопланетяне прилетели к тебе домой, а самому слетать к ним. В этом поможет только хорошая VR-гарнитура. Путешествовать, работать, играть, смотреть постановки и концерты в условиях вынужденной изоляции дома — для всего этого нужен VR.

Зато приглашение домой виртуальных друзей, с которыми вы будете общаться, визуализация событий или объектов, которые можно будет рассмотреть в реальном мире или просто навигация по улицам, когда перед вами будет появляться стрелка, а улица, на которую надо будет свернуть, подсветится зеленым, — это отдельное направление, которого мы все так ждем. Даже автопроизводители уже зашевелились. Слышали о проекции показаний приборов на лобовое стекло? Чем вам не дополненная реальность. А так может быть в любом месте пространства.