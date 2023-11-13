Несколько отличных наушников для тех, кто любит играть и слушать музыку

У компактных наушников есть одно большое преимущество перед полноразмерными или накладными — они гораздо меньше и их легче брать с собой. Их более компактная конструкция также может помочь в условиях ограниченного пространства или при необходимости интегрировать в систему виртуальной реальности (VR). Да и просто носить их под шапкой или капюшоном намного проще, чем большие модели. Вот только у них есть некоторые недостатки. Если для музыки или прослушивания подкастов они подходят отлично, то для просмотра видео или тем более игры у них часто бывает непростительно большая задержка.

Лучшие компактные игровые наушники

Игровые наушники сегодня выпускаются в различных формах — как проводные, так и беспроводные, — и отвечают требованиям даже самых взыскательных геймеров, будь то снижение задержек, комфорт или высокое качество звука. Неважно, какие игры вы предпочитаете: компьютерные, консольные, VR или мобильные — эти наушники помогут вам оставаться в игре.

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Чтобы вам было проще ориентироваться в этом мире, мы собрали несколько хороших игровых наушников в компактном форм-факторе. Рассмотрим пять самых интересных моделей, которые можно купить в России, и кратко расскажем о каждых из них. Не будем ограничивать только проводными или только беспроводными. Обсудим каждый из этих типов.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed — универсальные игровые наушники

Hammerhead Pro HyperSpeed — это возможность пользоваться игровыми наушниками вне зависимости от способа подключения, который вам больше интересен. Подключать их можно через Bluetooth или используя специальный донгл для ПК или игровой консоли. Наушники и сами по себе имеют довольно низкий уровень задержки, но при использовании специального соединения они станут еще ниже. Существуют версии для Xbox и PS5, и хотя качество звука Hammerhead Pro HyperSpeed хорошее, шумоподавление не самое лучшее в классе.

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EPOS GTW 270 Hybrid — наушники с хорошей совместимостью

Как наушники работают через Wi-Fi и для чего это нужно.

Гибридные наушники EPOS GTW 270 заслужили свою репутацию благодаря тому, что они подходят для различных игровых устройств. Хотя вы не сможете использовать их с консолями Xbox, эти наушники будут работать со всеми устройствами — от PS5 и ПК до телефонов на базе Android. Разъем USB Type-C отлично подходит для устранения задержек, но за это приходится расплачиваться использованием встроенного микрофона.

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HyperX Cloud Earbuds II — надежные наушники

Проводные наушники HyperX Cloud Earbuds II могут показаться слишком устаревшими на фоне того, что смартфоны без разъемов уже давно являются скорее нормой, чем исключением. Тем не менее, они отлично подходят для игр, так как отсекают все задержки и гарантируют, что соединение никогда не прервется. А ведь это едва ли не главная особенность игровых наушников. Cloud Earbuds II оснащены кабелем длиной чуть около одного метра с оплеткой, которая должна предотвращать его спутывание. Единственным недостатком являются насадки, которые могут подойти не всем ушам. Но, если вы пробовали разные наушники и все они вам подходили, то у вас ”универсальные” уши и, скорее всего, проблем не будет. Впрочем, если есть возможность, лучше все равно сходить в специализированный магазин и познакомиться с ними лично, прежде чем заказывать их в Интернете.

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Edifier Hecate GX07 — наушники для настоящих геймеров

Как подключить наушники к телевизору Андроид ТВ.

Могут ли наушники Edifier Hecate GX07 предназначаться для чего-либо, кроме игр, если просто посмотреть на них? Весь их внешний вид говорит о том, что эти наушники явно рассчитаны на соответствующую аудиторию. Как минимум на это на намекают крышка в виде дверей спортивного автомобиля и RGB-подсветка. Но, кроме этого, вы получаете отличную пару беспроводных наушников, которые не только обеспечивают чистый звук, но и подавят шумы, а заодно позволят легко разговаривать через микрофоны.

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Creative SXFI Trio — наушники с USB-C

Creative SXFI Trio — это наушники с интерфейсом USB-C, которые при подключении позволяют использовать технологию Super X-Fi от Creative для воспроизведения пространственного звука в любой игре, особенно на Android. Использование 3,5-мм разъема для ПК или других устройств отключает пространственное звучание, поэтому при таком подключении их функциональность можно считать ограниченной. Несмотря на это, все, кто пользуются данными наушниками, остаются довольны.

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Как выбрать беспроводные наушники

Особенность беспроводных наушников заключается в том, что они имеют множество форм, размеров, вариантов исполнения и даже отличаются набором функций. Модели из приведенного выше списка служат не только одной цели, но все они разработаны с учетом тонкостей игр, а это очень важно.

Все они хорошо подойдут как для игр, так и для ежедневного использования. Вам остается выбрать тип подключения, который для вас предпочтителен, и ориентироваться на стоимость, так как разброс в нашем списке довольно большой.