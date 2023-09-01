Как подключить наушники к телевизору Андроид ТВ

Купить телевизор на Андроид ТВ — это лишь половина дела: после этого вам обязательно нужно не только наполнить его приложениями, но и настроить картинку так, чтобы она не сильно нагружала глаза. А как насчет звука? Кто-то предпочитает пользоваться встроенными динамиками или покупает саундбар, но комфортнее всего смотреть фильмы через наушники. Из-за перегруженного интерфейса Android TV сделать это не так просто ровно как и настроить звук на телевизоре. Чтобы не блуждать часами в параметрах, составили для вас небольшую инструкцию, чтобы вы могли правильно подключить наушники к ТВ.

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Как подключить беспроводные наушники к телевизору

Наиболее простой способ подключить наушники к Андроид ТВ — это использовать беспроводную гарнитуру. Можно использовать полноразмерные Bluetooth-наушники, TWS или любые другие, которые у вас есть. В Андроид-телевизор или Смарт-приставку Bluetooth уже встроен и отдельный адаптер не понадобится, а подключить AirPods к Android TV даже проще, чем к Windows.

Нажмите кнопку «Параметры» на пульте и зайдите в Настройки.

Затем нажмите «Пульты и аксессуары».

Нажмите «Аксессуары», выберите «Добавить устройство» и согласитесь выполнить поиск.

Затем отключите ваши блютуз-наушники от другого устройства и нажмите на кейсе кнопку сопряжения. Удерживайте до тех пор, пока название устройства не появится на экране.

Не отпуская кнопки, выберите свои наушники из списка и нажмите «ОК» на пульте.

Подтвердите сопряжение и дождитесь, когда наушники будут подключены к ТВ. Отпустите кнопку на кейсе и вставьте гарнитуру в уши.

После этого можете начать пользоваться ими: в большинстве случаев управлять воспроизведением через наушники можно при помощи нажатия или касания — в зависимости от модели устройства. При этом некоторые функции могут все же не работать, а при воспроизведении может возникать задержки из-за разных версий Bluetooth в телевизоре и гарнитуре — можете прочесть об этом в нашей статье.

Как отключить наушники от телевизора

Если выключить беспроводные наушники с помощью клавиши на корпусе или же поместить их в кейс, то устройства по-прежнему будут сопряжены: соединение восстановится при повторном включении гарнитуры и телевизора. Чтобы полностью отключить наушники от Андроид ТВ, нужно выполнить несколько простых шагов.

Нажмите значок «Параметры» на главном экране Андроид ТВ или кнопку на пульте.

Перейдите в «Пульты и аксессуары».

Выберите подключенные наушники в списке.

Нажмите «Разъединить» и подтвердите выбор.

После этого наушники отключатся от телевизора, а при необходимости вы сможете их заново подключить вручную через настройки Андроид ТВ. Ни в коем случае не нажимайте «Отключить»: так подключение будет удалено из памяти и вам нужно будет заново его создавать по инструкции выше.

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Можно ли подключить проводные наушники к телевизору

Если у вас нет Bluetooth-гарнитуры, то вы можете подключить проводные наушники к телевизору. Способ универсален, так как у него, в отличие от современных смартфонов, есть миниджек для подключения колонок или дополнительной аппаратуры! Обычно он расположен на боковой грани ТВ или же на задней панели.

Единственный минус — длина кабеля зачастую ограничена, из-за чего комфортно расположиться подальше от экрана не выйдет, но вы можете использовать вот такой метровый удлинитель для наушников.

Удлинитель для наушников

Более того, если смотрите ТВ с кем-то и не хотите тревожить домочадцев, то можете использовать разветвитель для наушников с двумя гнездами. В него можно подключить сразу две гарнитуры и наслаждаться просмотром любимого шоу с близким человеком.

Разветвитель для наушников

А вот подключить сразу проводные и беспроводные наушники к телевизору нельзя, так как вывод будет лишь на одни из них. В большинстве смарт-устройств звуковая карта рассчитана именно на воспроизведение звука по одному каналу.

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Настройки звука на телевизоре Андроид ТВ

Для комфортного просмотра я рекомендую заглянуть в параметры телевизора, чтобы настроить звук в наушниках. К счастью, хуже вы точно не сделаете — попробуйте эти три универсальных совета.

Обязательно включите Dolby Atmos, чтобы сделать звук в наушниках объемнее. Этот пункт есть в новых моделях телевизоров.

Зайдите в «Доп.параметры звука». Здесь нужно включить автоматическую регулировку громкости, чтобы шумные сцены в фильмах не становились еще громче.

Измените баланс громкости, если вдруг динамик одного из наушников стал тише — это позволит добиться одной и той же громкости при просмотре.

От себя могу посоветовать наиболее универсальный вариант — полноразмерные беспроводные наушники Nokia. Они имеют большие амбушюры, которые подойдут для любых ушей. А еще они хорошо реагируют на настройки звука, имеют актуальную версию Bluetooth и стоят недорого.

Наушники Nokia

И не забудьте установить подходящий режим звука: рекомендую поставить пресет «Кино», который подходит практически для любого контента. Для большего комфорта вы также можете переназначить кнопки на пульте, чтобы лишний раз не заходить в приложения или параметры.