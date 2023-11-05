Как наушники работают через Wi-Fi и для чего это нужно

Многие не серьезно относятся к портативному аудио, думая, что звук из телефона — это что-то обыденное и не требующее улучшения. Мол, звучит и ладно, музыку же слышно. На самом деле, даже небольшие изменения могут очень серьезно поменять качество звука даже в самых простых наушниках. Прежде всего стоит обращать внимание на аппаратную часть. Например, наличие специального аудиочипа повысит качество звука существенно сильнее, чем какие-то программные ухищрения, вроде эквалайзера. Производители об этом знают, и поэтому пытаются как-то добиться улучшения их производительности. В том числе этим занимается и Qualcomm.

Новый чипы Qualcomm

Новейшие чипы Qualcomm для беспроводных наушников и вкладышей позволяют достичь того, что долгое время было невозможно, — они дают возможность подключать эти устройства не только к Bluetooth, но и к стандартному Wi-Fi. Это не только позволяет значительно расширить радиус действия соединения, но и делает возможным воспроизведение hi-res аудио без потерь, чего не может сделать Bluetooth из-за ограниченной пропускной способности. Ожидается, что первые продукты, использующие эту технологию, появятся уже в конце 2023 года.

Технология, которую Qualcomm называет XPAN (expanded personal area network), использует Wi-Fi с уменьшенной мощностью сигнала, встроенный в новейший аудиочип S7 Pro Sound Platform Gen 1. Именно снижение мощности стало ключом к тому, чтобы Wi-Fi для наушников и вкладышей работал. Традиционно Wi-Fi очень требователен к питанию и требует более мощного аккумулятора, чем тот, который обычно можно установить в беспроводные наушники.

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Что такое XPAN

Qualcomm утверждает, что технология XPAN Wi-Fi настолько энергоэффективна, что позволяет передавать потоковое аудио 96 кГц без потерь в течение 10 часов, используя батарею того же размера, которая ранее позволяла передавать аудио по Bluetooth с частотой 48 кГц в течение того же периода времени.

Наличие Wi-Fi в беспроводных наушниках также может играть роль в радиусе действия беспроводной сети. Радиус действия Bluetooth обычно не превышает 10 метров. Больше получается редко. Кроме того, сигнал плохо проходит через стены и другие препятствия. Напротив, Wi-Fi обычно охватывает большоо пространство, либо с помощью одного мощного маршрутизатора Wi-Fi, либо с помощью ячеистой системы Wi-Fi.

XPAN от Qualcomm призван определять качество Bluetooth-соединения и плавно переключать его на Wi-Fi при достижении предельного радиуса действия Bluetooth. Это удобно для беспрерывного прослушивания музыки, но еще более полезно при телефонных или видеозвонках. Технология работает с сетями Wi-Fi 5, 6, 6E и 7 в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, что означает, что в корпоративных условиях он может позволить вам перемещаться в любом месте, где есть Wi-Fi в вашем офисе. При этом, разговаривая по телефону, который остался на рабочем месте.

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Нужно ли улучшение качества звука в наушниках

Возможно, для обычного просушивания потокового аудио пропускная способность XPAN — до 29 Мбит/с (почти в 30 раз больше, чем у Bluetooth) — излишня, но с ней легко достигается потоковая передача музыки без потерь в формате 24 бит/192 кГц. Фактически, этого достаточно для того, чтобы передавать 16 каналов Dolby True HD, включая Dolby Atmos. Это также может проложить путь к созданию дополнительных беспроводных домашних кинотеатров, конкурирующих с решениями от WiSA и Sonos.

Первые продукты, использующие чипсеты S7 Pro Gen 1, смогут использовать XPAN только в паре с устройством Snapdragon Sound. В данном случае речь идет об устройствах, использующих мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или платформу Snapdragon X Elite для ПК.

Хотя Wi-Fi для беспроводных наушников и вкладышей кажется очень хорошей функцией от Qualcomm, он доступен только в платформе S7 Pro Gen 1. Однако существует и непрофессиональная версия платформы S7, которая, наряду с S7 Pro, имеет множество других улучшений.

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Искусственный интеллект в чипах Qualcomm

Qualcomm утверждает, что возможности встроенного искусственного интеллекта в этих чипах увеличены в 100 раз по сравнению с поколением S5, что открывает перед компаниями широкие возможности для создания инновационных аудиоприложений. Кроме того, в шесть раз увеличена общая вычислительная мощность.

Искусственный интеллект будет в смартфонах на уровне железа. Спасибо Google и Qualcomm.

Чипы поддерживают Bluetooth 5.4, включая совместимость с LE Audio и Bluetooth Auracast. Также улучшено встроенное активное шумоподавление, которое теперь включает режим адаптивной прозрачности. Также имеется поддержка пространственного аудио и игрового аудио с низкой задержкой. Платформа также расширяет возможности улучшения слуха за счет использования персонального звукоусиления.

В то время, как мы не задумываемся о качестве звука, компании предлагают нам такое. И это способно повлиять на предпочтения пользователей, которые будут требовать более высокого качества контента, а распространителям придется придумывать, как его предоставить.