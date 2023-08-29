Именно такими должны быть смарт-часы для мужчин! Здесь 5 лучших моделей в противоударном корпусе

Противоударные смарт-часы — довольно редкое явление, хотя потребность в подобного рода устройствах есть почти у каждого мужчины, да и любого человека, который ведет активный образ жизни. Многим людям хочется получить не просто гаджет, позволяющий следить за своим здоровьем, а надежный аксессуар, способный выстоять под натиском внешних факторов. И где же найти защищенные смарт-часы?

В августе бренд KOSPET, занимающийся выпуском противоударных гаджетов, празднует свое пятилетие и по этому случаю устраивает распродажу смарт-часов. До конца месяца около десятка защищенных моделей можно приобрести со скидкой вплоть до 44%. Мы выбрали 5 лучших противоударных часов и готовы рассказать, на какие девайсы стоит обратить внимание любителям круглых и квадратных форм-факторов, а также ценителям фитнес-браслетов.

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Мужские смарт-часы KOSPET Tank T2

Цена со скидкой: $95.99 (~ 9 200 ₽)

Самая брутальная и наиболее продвинутая модель среди часов KOSPET. Tank T2 представляют собой увесистое устройства, чья масса с лихвой оправдывается армейской защитой MIL-STD. Это значит, что противоударные смарт-часы не боятся перепада температур в диапазоне от -40°C до 70°C и, конечно же, не сломаются после падения с высоты. Кроме того, модель выдерживает погружение в воду на глубину до 50 метров, а сертификат IP69K гарантирует работоспособность устройства даже под воздействием сильных струй горячей воды.

Купить KOSPET Tank T2

В технологическом плане умные часы KOSPET Tank T2 тоже способны удивить. Они оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с высоким уровнем яркости, поддерживают 70 режимов тренировок и даже позволяют совершать звонки через Bluetooth, обеспечивая HiFi-качество звука. Ну а батарея на 410 мАч помогает смарт-часам работать 10-15 дней при повседневном использовании и почти 2 месяца в режиме энергосбережения.

Часы с ремешком из нержавеющей стали

Цена со скидкой: $109.99 (~ 10 500 ₽)

Стандартная версия KOSPET Tank T2 поставляется с силиконовым ремешком. Но еще существует специальная версия KOSPET Tank T2 Special Edition. От обычной она отличается только стальным ремешком серебристого цвета.

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В остальном — это все те же противоударные смарт-часы с огромным количеством функций, включая анализ сна, определение уровня кислорода в крови и Bluetooth-звонки.

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Противоударные смарт-часы KOSPET Tank M2

Цена со скидкой: $85.99 (~ 8 200 ₽)

Любителям часов с квадратным циферблатом наверняка приглянется модель KOSPET Tank M2. Как и круглая версия, этот девайс защищен по всем необходимым стандартам прочности и водонепроницаемости. С такими смарт-часами хоть в горы, хоть в море.

Купить KOSPET Tank M2

Одно из главных достоинств модели — большущий 1,83-дюймовый экран с HD-разрешением. Также среди характеристик KOSPET Tank M2 обращают на себя внимание 70 спортивных режимов с интеллектуальным определением и повседневный мониторинг состояния здоровья. Разумеется, устройство является смарт-часами с функцией звонка, а встроенный аккумулятор на 380 мАч выдает вплоть до 60 дней работы в режиме экономии энергии и до 15 суток при повседневном использовании.

Защищенный фитнес-браслет KOSPET Tank X1

Цена со скидкой: $75.99 (~ 7 300 ₽)

Если найти противоударные смарт-часы — задача из непростых, то поиск защищенного фитнес-браслета и вовсе может показаться бесполезной затеей. Однако и такое устройство есть у KOSPET. Модель Tank X1 выполнена в форм-факторе браслета, но, по сути, является самыми настоящими смарт-часами. Здесь есть поддержка Bluetooth-звонков и всех функций, свойственных умным часам KOSPET.

Купить KOSPET Tank X1

Главной фишкой KOSPET Tank X1 является не столько AMOLED-экран, которому тоже нужно отдать должное, сколько продвинутая защита. Помимо сертификата прочности MIL-STD-810H для этой модели заявлена водонепроницаемость 10 АТМ. То есть браслет выдерживает погружение в воду на глубину аж до 100 метров, в то время как остальные смарт-часы с влагозащитой выходят из строя уже после 50-ти.

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KOSPET Tank S1 — защищенные смарт-часы для мужчин и женщин

Цена со скидкой: $85.99 (~ 8 200 ₽)

Завершает подборку лучших смарт-часов KOSPET модель, которая подойдет и мужчинам, и женщинами. Несмотря на свою универсальность, KOSPET Tank S1 имеют все необходимые сертификаты прочности и водонепроницаемости, а их основная фишка — богатство расцветок. Помимо строгого черного цвета можно выбрать белые, зеленые и даже розовые часы.

Купить KOSPET Tank S1

Также KOSPET Tank S1 являются сравнительно легким устройством, если принять во внимание противоударный корпус. В то же время их не лишили ни функции Bluetooth-звонков, ни сочного AMOLED-экрана на 1,3 дюйма, ни мониторинга здоровья с тренировками. Все на месте, а заряда аккумулятора хватит на 8-12 дней повседневного использования и более 50 суток при экономии энергии.