Какие часы и трекеры Samsung лучше продать в этом году

Купил трекер или смарт-часы, пользуешься ими, а потом вдруг выясняется, что они устарели… Проблема в том, что этого не замечаешь до тех пор, пока тебе об этом не скажут. Так получилось и сейчас. Со следующего года некоторые носимые гаджеты Samsung не просто перестанут быть актуальными, но и вовсе станут устаревшими. Они не будут работать с новыми устройствами, так что лучше задуматься о том, чтобы заменить их на что-то более новое. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда вам нечего будет надеть на руку после покупки нового смартфона, вам будет полезно прочитать эту статью. Возможно, после этого вы задумаетесь над тем, чтобы продать свои старые часы или трекер.

Какие часы Samsung лучше не покупать

Согласно данным Galaxy Club, с запуском серии Galaxy S21 Samsung прекратит поддержку некоторых своих умных часов и фитнес-трекеров. Это не так плохо, как кажется, потому что «прекращение поддержки» означает только то, что некоторые старые носимые устройства компании не будут поддерживать флагманы 2021 года и последующие модели.

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Речи о прекращении работы с существующими моделями пока нет. Но это все равно повод задуматься о том, чтобы обновить свой гаджет. Особенно, если вы планируете в ближайшее время менять смартфон.

Предполагаемый список носимых устройств, которые не будут работать с моделями Samsung Galaxy S21, включает:

Samsung Galaxy Gear

Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear 2 Neo

Gear S

Samsung Gear Fit

По данным Galaxy Club, вышеуказанные устройства по-прежнему будут работать со старыми смартфонами Samsung. Большая проблема здесь в том, собираетесь ли вы использовать новый смартфон Galaxy S21 со своим старым гаджетом. До настоящего момента Samsung предоставляла большое количество обновлений и хорошую поддержку этих устройств, однако, похоже, их век наконец-то подходит к концу.

Продать или купить часы Samsung

Появившееся предупреждение больше направлено не на то, чтобы напугать людей, а на то, чтобы предупредить их. Если у вас есть один из этих гаджетов, имейте в виду, что его лучше продать, пока он еще является актуальным и чего-то стоит. Если вы наоборот хотели купить что-то из этих гаджетов, то учтите, что эти устройства постепенно отживают свой век и скоро перестанут поддерживаться всеми новыми смартфонами Samsung.

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Да и есть ли смысл покупать старые часы Samsung, которые уже порядком износились, у них старый аккумулятор и постепенно они превращаются в тыкву? Куда логичнее купить какой-то из новых браслетов Samsung, который будет стоить как старые часы. А может и вообще обратить внимание на китайские бренды с их решениями, вроде этого или этого.

Если вы не хотите обновлять часы, возможно, пока не стоит задумываться о покупке нового смартфона. Тем более, что по разным слухам Galaxy S21 не будет прорывом.

Gear S2 и S3 также являются старыми устройствами, но на данный момент информации о прекращении их поддержки пока нет. Вряд ли Samsung откажется от них уже в этом году. Скорее всего, еще год они проживут и торопиться их продавать не стоит. В любом случае ответы на все вопросы мы узнаем уже через несколько недель на презентации новых Galaxy S21. Скорее всего, это случится даже раньше, так как со дня на день утечки начнут сыпаться, как из рога изобилия.

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Смарт-часы 2021

Рынок носимых устройств уже показал, что имеет тенденцию к росту в 2020 году, и можно не сомневаться в том, что этот рост продолжится и в 2021 году. Собственно, это касается и других гаджетов, которые меньше всего пострадали от пандемии. Среди них умные часы, смарт-браслеты, TWS-наушники и многое другое. Они привлекают внимание клиентов благодаря растущему количеству доступных продуктов высокого качества. Многие компании, понимая перспективы, присоединились к этому направлению и начали активно продвигать свою продукцию.

Samsung является одной из самых востребованных компаний на этом рынке, однако умные часы она предлагает только в премиальном сегменте. Если модели от Honor, Redmi, Xiaomi и других можно купить за несколько тысяч рублей, то с Samsung дела в этом отношении обстоят намного сложнее.

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Несмотря на это, компания удерживает лидирующие позиции на рынке, если не считать Apple Watch, которых продается больше, чем остальных смарт-часов вместе взятых. Можно не сомневаться, что ее положение позволит занять высокие позиции по продажам в следующем году. А хитрый (или закономерный) ход с прекращением поддержки старых часов дает ей еще большую фору в этой гонке.