Стало известно какими будут Samsung Galaxy Buds Pro. Что это нам дает

Samsung является одной из немногих компаний, которые еще сохранили интригу относительно новых продуктов. Все остальные или уже показали то, что от них ждали и до новой премьеры у них еще далеко, или они просто мало кому интересны. Сейчас появилась новая информация о наушниках Samsung, которые компания покажет вместе со своим Galaxy S21 в начале наступающего года. Гаджет получит название Galaxy Buds Pro. Это уже не слухи, а достоверная информация, которая просочилась из агентства сертификации продуктов. Оттуда же поступили данные о форме кейса новинки и она тоже говорит нам о многом. Даже косвенно подтверждает приятные слухи, которые были ранее.

Когда выйдет Samsung Galaxy S21

Samsung готовится к запуску серии смартфонов Galaxy S21 в январе 2021 года. Наряду с флагманами компания, вероятно, представит новые беспроводные наушники Galaxy Buds формата TWS, которые придут на смену Buds +. А недавняя индонезийская сертификация подтвердила, что они будут называться Galaxy Buds Pro. Теперь эти наушники прошли сертификацию FCC, SGS.

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Как сообщает Tizenhelp, в списке Samsung FCC указан тот же номер модели — SM-R190. Наряду с этим список еще раз подтверждает, что следующие беспроводные наушники действительно будут иметь название Buds Pro. Кроме того, в этом же источнике есть изображение того, как кейс для наушников будет выглядеть снизу.

Наушники Galaxy Buds Pro

Его дизайн имеет форму квадрата со скругленными углами. Это похоже на представленные в этом году Galaxy Buds Live и сильно отличается от прямоугольного дизайна Buds +. Кейс имеет номер модели EP-QR190, который также указан в корейском сертификате NRRA.

Дизайн наушников по-прежнему остается загадкой, но в отчетах говорится, что они будут внутриканальными, а не в форме фасоли, как Galaxy Buds Live. Но больше всего интересно то, что такая форма кейса отлично подходит для того, чтобы разместить его внутри коробки с новым смартфоном. Напомню, что ранее появлялась информация о том, что наушники действительно будут поставляться вместе с Galaxy S21. Так компания сможет очень эффективно попиариться на фоне Apple и iPhone 12, в комплекте с которым нет ничего, кроме кабеля зарядки.

Характеристики Galaxy Buds Pro

Из других характеристик новых наушников можно отметить и то, что по некоторым данным емкость аккумуляторов наушников составляет 58 мАч, а зарядного кейса — 472 мАч. Для сравнения, в Galaxy Buds Live емкость батареи кейса такая же, но у каждого наушника она чуть больше — 60 мАч.

Приятно, что компания для нового продукта не стала продолжать экспериментировать с необычной ”бобовой” формой и просто готовит классические внутриканальные ”затычки”. С другой стороны, приставка”Pro” в названии обязывает к хорошему звуку, а он возможен только с In-Ear конструкцией. Конечно, если выбирать между двумя вариантами, оговоренными выше.

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Пока информации о наушниках слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о том, какими они будут. Но опять же, опираясь на то, что это будет Pro-версия, они просто обязаны будут иметь систему активного шумоподавления. Также в них должна быть встроена функция прозрачности (Ambient Mode). Она позволит слушать, что происходит вокруг, не вытаскивая наушники из ушей.

Основные конкуренты новых наушников от Samsung, которые сейчас успешно продаются, Huawei FreeBuds Pro и Apple AirPods Pro оснащены и активным шумоподавлением, и прозрачностью, и многими другими функциями. Уверен, что Samsung сможет подготовить достойный продукт с ее опытом и возможностями.

Какими бы ни были новые наушники, одно понятно точно — они уже существуют и скоро выйдут официально. Скорее всего, случится это одновременно с выходом Samsung Galaxy S21, но есть незначительная вероятность того, что произойдет это раньше. В любом случае уже скоро мы должны начать получать новую информацию и о наушниках, и о новом смартфоне. Поэтому остается набраться терпения и просто подождать. Интрига есть, а ждать осталось недолго. Что еще надо?

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Уже потом мы будем ждать новый OnePlus 9, Huawei P50 Pro и многие другие смартфоны. Пока у нас есть только презентации Samsung и Xiaomi. Но лично мне презентация южнокорейской компании более интересна. А вы что думаете по этому поводу?