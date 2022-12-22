Какими бывают USB, чем они отличаются и почему в них так сложно разобраться

Все мы знаем, что такое USB, и даже примерно знаем, как это работает. Правда, эти знания часто ограничиваются понимаем того, что надо что-то куда-то вставить, и оно будет работать. Ах да, это еще должно быть унифицированным, а не как раньше, когда у каждого производителя телефонов был свой стандарт зарядки. Большинству пользователей этого знания более чем хватает, но часто именно то, что остается в тени, мешает нам с вами полноценно реализовывать возможности своих гаджетов. А ведь чертовски обидно купить смартфон с высокой скоростью зарядки и подобрать для него не тот кабель. Или купить продвинутый SSD-накопитель и «тащиться» в лучшем случае со скоростью обычного, просто подключив его не тем кабелем, который при этом вроде как подходит. Давайте разберемся, что к чему, а заодно разберемся, почему этот вопрос встал именно сейчас.

Кто придумал USB

Мало кто знает, хотя можно было бы догадаться, созданием единого стандарта кабелей занимаются специальные компании. Они сначала придумывают, как будет работать, а потом сертифицируют и следят за выполнением правил производителями устройств и аксессуаров. Это относится к Wi-Fi, Bluetooth и многим другим стандартам, включая USB.

И, кстати, за сертификацию каждый производитель платит ”копеечку” этой самой организации. Поэтому правильные и качественные кабели и получаются дороже. Китайские дешевые аналоги часто пренебрегают этим и просто выпускают что-то похожей формы с такой же распиновкой. Но им совершенно неважно, замкнет ли что-то или не повредит ли коннектор неправильной формы разъем вашего смартфона или ноутбука. Поэтому это лишний повод отказаться от экономии пары сотен рублей при покупке кабеля. Лучше купить хороший и точка.

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Что означают буквы SS на проводе для зарядки

Мы называем стандарты USB цифрами, такими как USB 2, USB 3 и т. д. Однако за этими стандартами стоит торговая марка SuperSpeed ​​USB. Наверняка вы видели на коннекторах или на логотипах две буквы «S» — это то самое сокращение. Начиная с этого квартала данный бренд перестанет быть частью форума разработчиков USB (USB-IF). Это тот самый форум, который занимается изобретением и стандартизацией разъемов. Последний является основным и единственным органом, который управляет стандартом USB и поддерживает его.

Фактически бренду SuperSpeed ​​USB уже десять лет. Но можно не сомневаться, что большинство из вас не знакомы с ним, потому что многие пользователи знают только стандартное название, а не фирменное наименование. Так или иначе, получается, что теперь в брендинге произойдут существенные изменения. Во-первых, название бренда больше не будет отображаться на продуктах и ​​упаковке. Однако ранние продукты, которые были сертифицированы до этих изменений, по-прежнему будут выпускаться под старыми торговыми марками.

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Отличаются ли USB друг от друга

Ну, я думаю, вы удивляетесь, зачем нужны эти изменения. На самом деле USB-IF хочет подчеркнуть, что на самом деле могут делать стандарты. Таким образом, речь должна идти не о цифрах, а о преимуществах, которые будут понятны каждому пользователю без таблиц. Например, таких, как приведены ниже.

В таблице указано, какие стандарты предлагают какие скорости передачи. Расписывать это подробно буквами не стоит, так как тут все компактно собрано в одном месте и можно даже сохранить ее для себя, чтобы потом пользоваться, когда возникнут вопросы. Поговорим лучше об изменениях и почему все так произошло.

Новая маркировка кабелей зарядки

Когда мы начали обновлять наш брендинг, мы провели множество исследований в фокус-группах с различными типами потребителей, и никто из этих людей не понял послания и сути брендинга. Люди не понимают названия версий или спецификаций. — сказал The Verge президент и главный операционный директор USB-IF Джефф Рэйвенкрафт.

Чтобы было понятнее, представитель сообщества дает некоторые пояснения, которые более полно разъясняют сказанное.

Что хотят знать потребители — и что мы узнали — так это то, что они хотят знать две вещи: каков самый высокий уровень производительности данных, которого может достичь продукт, и какой самый высокий уровень мощности они могут получить от этого продукта. Это все, что они хотят знать. — говорит Джефф Рэйвенкрафт

Таким образом, вместо того, чтобы видеть просто число рядом с USB, как это было раньше, мы увидим ключевые улучшения каждого стандарта USB. Например, мы увидим, что «USB 5 Гбит/с» и «USB 10 Гбит/с» будут показывать людям максимальную скорость передачи данных. А, например, «USB4 40 Гбит/с» и «USB4 20 Гбит/с» станут «USB 40 Гбит/с» и «USB 20 Гбит/с» с той же целью. Это особенно актуально, что форма разъема более-менее устаканилась в последнее время, но мы столкнулись с проблемой поддержки скорости передачи и мощности, в которой вообще невозможно разобраться, не залезая в технические спецификации.

Помимо изменения политики именования стандартов USB, USB-IF также меняет брендинг сертифицированных кабелей USB Type-C. Таким образом, теперь вместо скорости передачи данных кабели также будут предоставлять информацию о мощности зарядки.

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Конечно, пройдет время, когда в описании товара на сайтах начнут правильно указывать данные по скорости и мощности, ведь многие до сих пор считают их не такими важными. Будет как с Xiaomi и ее названием линейки Mi, которого уже не существует, но до сих пор можно встретить в продаже Xiaomi Mi12, а скоро появятся Xiaomi Mi13. Советую не покупать их, а купить Xiaomi 13. У таких продавцов качество товара точно будет лучше. Ну, и на USB тоже начните обращать внимание. Не надо недооценивать важность его характеристик.