Xiaomi прокачала свои флагманы, и теперь Xiaomi 13 — лучший смартфон до 40 тысяч рублей

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Герман Вологжанин 0

11 декабря в Китае состоялась презентация Xiaomi 13 — нового флагмана китайской компании, который останется таковым до конца следующего 2023 года. По традиции нам показали два смартфона (Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro), а также кучу экосистемных продуктов от наушников, часов и роутеров до оболочки MIUI 14. Поэтому предлагаю без лишних промедлений взглянуть на новинки с целью разобраться, стоит ли покупать Xiaomi 13, и действительно ли это лучший смартфон в истории компании.

Xiaomi прокачала свои флагманы, и теперь Xiaomi 13 — лучший смартфон до 40 тысяч рублей. Новые смартфоны оказались лучше, чем мы предполагали. Фото.

Новые смартфоны оказались лучше, чем мы предполагали

Что показали на презентации Xiaomi 13

Что показали на презентации Xiaomi 13. Помимо смартфонов Xiaomi показала и другие гаджеты. Фото.

Помимо смартфонов Xiaomi показала и другие гаджеты

Прежде чем перейти к хэдлайнерам мероприятия, состоявшегося в Китае, обратимся к другим продуктам, показанным на презентации Xiaomi:

  • Xiaomi Watch S2. Новые смарт-часы в стальном корпусе. Предлагаются в версиях 42 мм или 46 мм. Есть все необходимые функции мониторинга здоровья, а среди интересных фишек стоит выделить биоимпедансный анализ тела. В зависимости от версии часы выдают 7 или 12 дней работы и стоят 999 юаней (~ 9 000 ₽) или 1 099 юаней (~ 9 850 ₽) соответственно.
  • Xiaomi Buds 4. Беспроводные наушники с настраиваемым активным шумоподавлением, пространственным звучанием и поддержкой кодека LHDC-V. Цена в Китае — 699 юаней (~ 6 300 ₽).
  • Xiaomi Sound Pro. Беспроводная Bluetooth-колонка со встроенным сабвуфером, 6-ю динамиками, выходной мощностью 40 Вт и настройкой звука от Harman/Kardon. Цена Xiaomi Sound Pro составит 999 юаней (~ 9 000 ₽).
  • Xiaomi Host Mini. Первый настольный компьютер Xiaomi в формате мини, работающий на процессоре Intel i5-1240P, а также имеющий в своем распоряжении порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45 и USB 2.0. Доступна конфигурация 16/512 ГБ по цене 3 699 юаней (~ 33 000 ₽).

Также в рамках мероприятия продемонстрировали два новых цвета складного смартфона Xiaomi MIX Fold 2 и продвинутый роутер Xiaomi 10G за 1 799 юаней (~ 16 000 ₽). Оболочке MIUI 14 посвящен отдельный материал на нашем сайте, а в рамках этого мы обратим пристальное внимание исключительно на смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

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Чем интересен Xiaomi 13

Чем интересен Xiaomi 13. Xiaomi 13 — первый флагман Xiaomi с плоскими гранями. Фото.

Xiaomi 13 — первый флагман Xiaomi с плоскими гранями

Впервые во флагманской линейке своих смартфонов Xiaomi реализовала дизайн с плоскими гранями. Этому поспособствовали относительно компактные размеры Xiaomi 13 (152.8х71.5х7.98 мм) и наличие плоского дисплея. Новинка доступна в нескольких цветах:

  • черный;
  • белый;
  • голубой;
  • зеленый чай.

Крышка голубого Xiaomi 13 выполнена из материала, напоминающего кожу, а во всех остальных случаях используется уже привычная комбинация из стеклянной спинки и алюминиевой рамки. Помимо основных вариантов Xiaomi предложила кастомные расцветки своего смартфона. Нечто подобное в начале года опробовала компания Samsung со своими флагманами Galaxy S22. Но главное новшество корпуса — поддержка влагозащиты по стандарту IP68. Наконец-то!

Характеристики Xiaomi 13

Xiaomi 13 сильно изменился внешне по сравнению с прошлогодним смартфоном, что было вполне ожидаемо. А вот характеристики Xiaomi 13 оказались немного удивительными. Причем не с плохой, как это обычно бывает, а с хорошей стороны.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,36 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера54 МП (HyperOIS) + 12 МП + 10 МП (OIS)
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4500 мАч
Зарядка67 Вт

Плоский экран Xiaomi 13 использует матрицу E6 AMOLED, а его яркость достигает 1100 нит по умолчанию и 1900 нит во время просмотра HDR-контента, а также в режиме автояркости. Дисплей накрыт стеклом Gorilla Glass Victus и безопасен для глаз за счет высокой частоты ШИМ (1920 Гц).

Характеристики Xiaomi 13. У экрана Xiaomi 13 очень тонкие рамки. Фото.

У экрана Xiaomi 13 очень тонкие рамки

Еще более серьезным оказался апгрейд камер Xiaomi 13. В качестве основного сенсора здесь используется 54-мегапиксельный датчик Sony IMX800 на 1/1.49″ (мы его тестировали в обзоре HONOR 70). Камера дополняется системой гипер-стабилизации на базе OIS, чем прошлогодний Xiaomi 12 похвастать не мог.

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Также, в отличие от предыдущего поколения, Xiaomi 13 оснащен 10-мегапиксельным телевиком с OIS и 3-кратным оптическим приближением. Достойная замена макро-сенсору на 5 МП, который использовался ранее. А вот сверхширик и фронталка остались без изменений.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, используя при этом самые новые стандарты оперативной (LPDDR5x) и постоянной (UFS 4.0) памяти. Аккумулятор на 4500 мАч поддерживает 67-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Xiaomi 13 — дата выхода и цена

Xiaomi 13 — дата выхода и цена. Продажи Xiaomi 13 стартуют уже 14 декабря. Фото.

Продажи Xiaomi 13 стартуют уже 14 декабря

Старт продаж Xiaomi 13 намечен на 14 декабря. Стоимость будет зависеть от выбранной версии памяти:

  • 8/128 — 3 999 юаней (~ 36 000 ₽);
  • 8/256 — 4 299 юаней (~ 38 500 ₽);
  • 12/256 — 4 599 юаней (~ 41 200 ₽);
  • 12/512 — 4 999 юаней (~ 47 800 ₽).

Еще раз напомню, что смартфон был представлен в Китае. Поэтому указанная выше цена Xiaomi 13 актуальна лишь для внутреннего рынка. В то же время купить Xiaomi 13 можно на AliExpress. На данный момент новинка оценивается примерно в 55 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 13

Если вы решите заказать Xiaomi 13 на AliExpress, то примите к сведению несколько важных нюансов. Смартфон приедет без глобальной прошивки (но ее можно установить), с китайской вилкой и без поддержки Band 8 и Band 20 для 4G. Ждать Xiaomi 13 Global Version придется до начала весны, а ее стоимость предсказуемо окажется выше.

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Чем Xiaomi 13 Pro отличается от Xiaomi 13

Чем Xiaomi 13 Pro отличается от Xiaomi 13. Xiaomi 13 (слева) и 13 Pro (справа). Фото.

Xiaomi 13 (слева) и 13 Pro (справа)

Вместе с базовым флагманом на презентации показали смартфон Xiaomi 13 Pro. Из-за больших размеров (162.9 x 74.6 x 8.38 мм) грани корпуса сделали скругленными, чтобы аппарат хорошо лежал в руке. Смартфон доступен в тех же цветах, что и Xiaomi 13, а спинка выполнена из керамики (белый, черный, зеленый) или экокожи (голубой). Теперь поговорим о характеристиках Xiaomi 13 Pro.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера50 МП (OIS) + 50 МП + 50 МП (OIS)
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4500 мАч
Зарядка67 Вт

Экран Xiaomi 13 Pro загнутый, а разрешение увеличено до стандарта WQHD+. Дисплей охватывает более широкое цветовое пространство (10 бит против 8 бит у модели без приставки «Pro»), а частота обновления может автоматически регулироваться в диапазоне 1-120 Гц.

С технологической точки зрения главным отличием «прошки» стали камеры Xiaomi 13 Pro. Здесь используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IM989, знакомый по Xiaomi 12S Ultra. Его размер составляет целый дюйм, что является лидирующим показателем в индустрии. Основную камеру дополняет сверхширик на 50 МП и телевик с таким же разрешением. В обоих случаях задействована довольно посредственная матрица Samsung S5KJN1.

Чем Xiaomi 13 Pro отличается от Xiaomi 13. В отличие от стандартной модели, Xiaomi 13 Pro получил загнутый экран. Фото.

В отличие от стандартной модели, Xiaomi 13 Pro получил загнутый экран

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На фоне базовой версии емкость аккумулятора увеличена до 4820 мАч, а мощность проводной зарядки — до 120 Вт. Цена Xiaomi 13 Pro зависит от конфигурации памяти:

  • 8/128 — 4 999 юаней (~ 44 800 ₽);
  • 8/256 — 5 399 юаней (~ 48 400 ₽);
  • 12/256 — 5 799 юаней (~ 52 000 ₽);
  • 12/512 — 6 299 юаней (~ 56 500 ₽).

Если вы не хотите ждать даты выхода глобальной версии, то можете купить Xiaomi 13 Pro на AliExpress по цене 70 тысяч рублей. Скорее всего, в ближайшие дни стоимость снизится, так что не забывайте следить за всеми изменениями по ссылке.

Купить Xiaomi 13

В сравнении с предыдущим поколением новинки подорожали на 300 юаней (~ 2 700 ₽), но в то же время они претерпели более серьезные изменения, чем Xiaomi 12 на фоне Xiaomi 11. Исходя из рассмотренных особенностей, привлекательнее выглядит именно Xiaomi 13, а не Xiaomi 13 Pro. По непонятному стечению обстоятельств только камера базовой модели поддерживает систему гипер-стабилизации, а наличие телевика в «прошке» перестало быть ключевым отличием.

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