Xiaomi прокачала свои флагманы, и теперь Xiaomi 13 — лучший смартфон до 40 тысяч рублей

11 декабря в Китае состоялась презентация Xiaomi 13 — нового флагмана китайской компании, который останется таковым до конца следующего 2023 года. По традиции нам показали два смартфона (Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro), а также кучу экосистемных продуктов от наушников, часов и роутеров до оболочки MIUI 14. Поэтому предлагаю без лишних промедлений взглянуть на новинки с целью разобраться, стоит ли покупать Xiaomi 13, и действительно ли это лучший смартфон в истории компании.

Что показали на презентации Xiaomi 13

Прежде чем перейти к хэдлайнерам мероприятия, состоявшегося в Китае, обратимся к другим продуктам, показанным на презентации Xiaomi:

Xiaomi Watch S2 . Новые смарт-часы в стальном корпусе. Предлагаются в версиях 42 мм или 46 мм. Есть все необходимые функции мониторинга здоровья, а среди интересных фишек стоит выделить биоимпедансный анализ тела. В зависимости от версии часы выдают 7 или 12 дней работы и стоят 999 юаней (~ 9 000 ₽) или 1 099 юаней (~ 9 850 ₽) соответственно.

. Новые смарт-часы в стальном корпусе. Предлагаются в версиях 42 мм или 46 мм. Есть все необходимые функции мониторинга здоровья, а среди интересных фишек стоит выделить биоимпедансный анализ тела. В зависимости от версии часы выдают 7 или 12 дней работы и стоят 999 юаней (~ 9 000 ₽) или 1 099 юаней (~ 9 850 ₽) соответственно. Xiaomi Buds 4 . Беспроводные наушники с настраиваемым активным шумоподавлением, пространственным звучанием и поддержкой кодека LHDC-V. Цена в Китае — 699 юаней (~ 6 300 ₽).

. Беспроводные наушники с настраиваемым активным шумоподавлением, пространственным звучанием и поддержкой кодека LHDC-V. Цена в Китае — 699 юаней (~ 6 300 ₽). Xiaomi Sound Pro . Беспроводная Bluetooth-колонка со встроенным сабвуфером, 6-ю динамиками, выходной мощностью 40 Вт и настройкой звука от Harman/Kardon. Цена Xiaomi Sound Pro составит 999 юаней (~ 9 000 ₽).

. Беспроводная Bluetooth-колонка со встроенным сабвуфером, 6-ю динамиками, выходной мощностью 40 Вт и настройкой звука от Harman/Kardon. Цена Xiaomi Sound Pro составит 999 юаней (~ 9 000 ₽). Xiaomi Host Mini. Первый настольный компьютер Xiaomi в формате мини, работающий на процессоре Intel i5-1240P, а также имеющий в своем распоряжении порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45 и USB 2.0. Доступна конфигурация 16/512 ГБ по цене 3 699 юаней (~ 33 000 ₽).

Также в рамках мероприятия продемонстрировали два новых цвета складного смартфона Xiaomi MIX Fold 2 и продвинутый роутер Xiaomi 10G за 1 799 юаней (~ 16 000 ₽). Оболочке MIUI 14 посвящен отдельный материал на нашем сайте, а в рамках этого мы обратим пристальное внимание исключительно на смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

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Чем интересен Xiaomi 13

Впервые во флагманской линейке своих смартфонов Xiaomi реализовала дизайн с плоскими гранями. Этому поспособствовали относительно компактные размеры Xiaomi 13 (152.8х71.5х7.98 мм) и наличие плоского дисплея. Новинка доступна в нескольких цветах:

черный;

белый;

голубой;

зеленый чай.

Крышка голубого Xiaomi 13 выполнена из материала, напоминающего кожу, а во всех остальных случаях используется уже привычная комбинация из стеклянной спинки и алюминиевой рамки. Помимо основных вариантов Xiaomi предложила кастомные расцветки своего смартфона. Нечто подобное в начале года опробовала компания Samsung со своими флагманами Galaxy S22. Но главное новшество корпуса — поддержка влагозащиты по стандарту IP68. Наконец-то!

Характеристики Xiaomi 13

Xiaomi 13 сильно изменился внешне по сравнению с прошлогодним смартфоном, что было вполне ожидаемо. А вот характеристики Xiaomi 13 оказались немного удивительными. Причем не с плохой, как это обычно бывает, а с хорошей стороны.

Характеристика Значение Экран 6,36 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 54 МП (HyperOIS) + 12 МП + 10 МП (OIS) Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт

Плоский экран Xiaomi 13 использует матрицу E6 AMOLED, а его яркость достигает 1100 нит по умолчанию и 1900 нит во время просмотра HDR-контента, а также в режиме автояркости. Дисплей накрыт стеклом Gorilla Glass Victus и безопасен для глаз за счет высокой частоты ШИМ (1920 Гц).

Еще более серьезным оказался апгрейд камер Xiaomi 13. В качестве основного сенсора здесь используется 54-мегапиксельный датчик Sony IMX800 на 1/1.49″ (мы его тестировали в обзоре HONOR 70). Камера дополняется системой гипер-стабилизации на базе OIS, чем прошлогодний Xiaomi 12 похвастать не мог.

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Также, в отличие от предыдущего поколения, Xiaomi 13 оснащен 10-мегапиксельным телевиком с OIS и 3-кратным оптическим приближением. Достойная замена макро-сенсору на 5 МП, который использовался ранее. А вот сверхширик и фронталка остались без изменений.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, используя при этом самые новые стандарты оперативной (LPDDR5x) и постоянной (UFS 4.0) памяти. Аккумулятор на 4500 мАч поддерживает 67-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Xiaomi 13 — дата выхода и цена

Старт продаж Xiaomi 13 намечен на 14 декабря. Стоимость будет зависеть от выбранной версии памяти:

8/128 — 3 999 юаней (~ 36 000 ₽);

8/256 — 4 299 юаней (~ 38 500 ₽);

12/256 — 4 599 юаней (~ 41 200 ₽);

12/512 — 4 999 юаней (~ 47 800 ₽).

Еще раз напомню, что смартфон был представлен в Китае. Поэтому указанная выше цена Xiaomi 13 актуальна лишь для внутреннего рынка. В то же время купить Xiaomi 13 можно на AliExpress. На данный момент новинка оценивается примерно в 55 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 13

Если вы решите заказать Xiaomi 13 на AliExpress, то примите к сведению несколько важных нюансов. Смартфон приедет без глобальной прошивки (но ее можно установить), с китайской вилкой и без поддержки Band 8 и Band 20 для 4G. Ждать Xiaomi 13 Global Version придется до начала весны, а ее стоимость предсказуемо окажется выше.

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Чем Xiaomi 13 Pro отличается от Xiaomi 13

Вместе с базовым флагманом на презентации показали смартфон Xiaomi 13 Pro. Из-за больших размеров (162.9 x 74.6 x 8.38 мм) грани корпуса сделали скругленными, чтобы аппарат хорошо лежал в руке. Смартфон доступен в тех же цветах, что и Xiaomi 13, а спинка выполнена из керамики (белый, черный, зеленый) или экокожи (голубой). Теперь поговорим о характеристиках Xiaomi 13 Pro.

Характеристика Значение Экран 6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 50 МП + 50 МП (OIS) Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт

Экран Xiaomi 13 Pro загнутый, а разрешение увеличено до стандарта WQHD+. Дисплей охватывает более широкое цветовое пространство (10 бит против 8 бит у модели без приставки «Pro»), а частота обновления может автоматически регулироваться в диапазоне 1-120 Гц.

С технологической точки зрения главным отличием «прошки» стали камеры Xiaomi 13 Pro. Здесь используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IM989, знакомый по Xiaomi 12S Ultra. Его размер составляет целый дюйм, что является лидирующим показателем в индустрии. Основную камеру дополняет сверхширик на 50 МП и телевик с таким же разрешением. В обоих случаях задействована довольно посредственная матрица Samsung S5KJN1.

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На фоне базовой версии емкость аккумулятора увеличена до 4820 мАч, а мощность проводной зарядки — до 120 Вт. Цена Xiaomi 13 Pro зависит от конфигурации памяти:

8/128 — 4 999 юаней (~ 44 800 ₽);

8/256 — 5 399 юаней (~ 48 400 ₽);

12/256 — 5 799 юаней (~ 52 000 ₽);

12/512 — 6 299 юаней (~ 56 500 ₽).

Если вы не хотите ждать даты выхода глобальной версии, то можете купить Xiaomi 13 Pro на AliExpress по цене 70 тысяч рублей. Скорее всего, в ближайшие дни стоимость снизится, так что не забывайте следить за всеми изменениями по ссылке.

Купить Xiaomi 13

В сравнении с предыдущим поколением новинки подорожали на 300 юаней (~ 2 700 ₽), но в то же время они претерпели более серьезные изменения, чем Xiaomi 12 на фоне Xiaomi 11. Исходя из рассмотренных особенностей, привлекательнее выглядит именно Xiaomi 13, а не Xiaomi 13 Pro. По непонятному стечению обстоятельств только камера базовой модели поддерживает систему гипер-стабилизации, а наличие телевика в «прошке» перестало быть ключевым отличием.