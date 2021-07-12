Какой смартфон Nokia выбрать в 2021 году?

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Иван Герасимов 0

Не так давно я писал о том, что хочу выбрать Xiaomi своим следующим смартфоном. Но мне очень интересно, что нового у смартфонов Nokia? HMD Global удивляет нас тем, что воскрешает старые добрые кнопочные телефоны, параллельно выпуская смартфоны Nokia на любой вкус, цвет и кошелек. Со времен совместного предприятия Microsoft и Nokia прошло уже много времени, индустрия меняется чуть ли не ежедневно, но компания продолжает выпускать смартфоны, и делает это весьма успешно. Давайте выберем достойных представителей Nokia, к которым можно присмотреться.

Сможет ли Nokia вернуться в топ лучших смартфонов?

Какие модели Nokia сейчас есть?

Если вы думаете, что у Nokia дела не очень и про эти устройства все забыли — вы ошибаетесь. Открыв сайт Nokia, видим, что компания возвращает былое величие — компания занимает первое место в рейтинге смартфонов два года подряд от исследовательской компании Counterpoint. В исследовании учитывается надежность смартфона, поддержка обновлений ПО и обновлений безопасности. Nokia заявляет поддержку ПО своих смартфонов в течение двух лет и еще три года — на обновление безопасности. Если вспомнить, что компания фактически все начала с нуля — это очень важная веха в ее восстановлении.

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На своем сайте Nokia предлагает линейку из 14 смартфонов, но на три устройства цен уже нет — Nokia 1.3, Nokia 3.2 и 5.3 получили обновления в лице 1.4, 3.4 и 5.4 соответственно. Новая индексация смартфонов — просто кошмар. Цифр стало меньше, но запомнить, что к чему сложнее. О других бредовых идеях производителей читайте в нашем канале в Google News.

Недорогие смартфоны Nokia

Сравним два бюджетных устройства — Nokia С01 Plus и Nokia С20

Самые бюджетные смартфоны Nokia выглядят весьма неплохо

Основное отличие двух устройств — диагональ экрана. У C01 Plus 5,45 дюйма против 6,5 дюйма. При разнице в цене в 500 рублей мы получаем больше оперативной памяти у С20, более симпатичный дисплей с каплевидным вырезом фронтальной камеры и поддержку MicroSD бОльшего объема. В остальном обе модели укомплектованы одинаковым 8-ядерным процессором Unisoc SC9863a, неплохим аккумулятором на 3000 мА*ч, основной и фронтальной камерами на 5 МП. Неплохо!

Смартфоны Nokia с хорошей камерой

Для этого сравним Nokia G20 и Nokia 5.4. Оба устройства примерно одной ценовой категории — 12990 и 15990 руб. соответственно. У них установлены основные камеры по 48 МП, но у Nokia 5.4 еще есть модули: 2 МП сенсор глубины, 5 МП ультраширокий объектив и 2 МП модуль для макросъемки.

К выбору цветов корпуса в Nokia подошли с умом и нашли, чем удивить!

Если вы привередливы к выбору процессора, то здесь есть где разгуляться: в более дорогой Nokia 5.4 установлен Qualcomm Snapdragon 662 против MediaTek G35 у Nokia G20.

Из особенностей: в Nokia до сих пор устанавливают модуль для прослушивания радио! Это круто по двум причинам: иногда хочется послушать радио и иногда хочется послушать радио без интернета!

В этом противостоянии я выбираю Nokia 5.4 за все то, что есть на борту устройства. У более дешевой Nokia G20, к моему удивлению, аккумулятор более емкий — 5050 мА*ч против 4000 мА*ч.

Кстати, модуль NFC есть только у Nokia 5.4 — выбор сделан правильно.

Смартфоны Nokia с поддержкой 5G

Nokia уже подготовила для нас смартфоны с 5G — это X20 и 8.3, при этом у них огромная разница в цене — почти 20 тысяч рублей? Из-за чего?

Внешне отличить их сложно — отличия лишь в цветовой гамме корпусов и вырезе для фронтальной камеры: у X20 вырез по центру, а у 8.3 — слева в углу. Оба варианта выглядят вполне практично.

Оба смартфона выглядят классно — особенно радует надпись Nokia на «подбородке»

Во-первых, у модели 8.3 установлен более мощный Qualcomm Snapdragon 765 против Snapdragon 480 у более доступной Nokia X20. Да и модуль камер выглядит у 8.3 увесистей. Добавим к этому наличие защитного стекла Gorilla Glass 5 и поддержку карт памяти до 512 ГБ — этих причин достаточно, чтобы понять, почему отличие в цене настолько велико.

Забавный факт, но аккумуляторы у обоих устройств практически одинаковой емкости — 4470 и 4500 мА*ч. У более дорогой версии весомое преимущество в 30 мА*ч!

Смартфоны Nokia по-прежнему верны оптике Carl Zeiss

Оба устройства хороши, но Nokia 8.3 создана специально для тех, кому нужно больше мощности и функций — я же выберу для себя доступный вариант в виде Nokia X20.

Какой смартфон Nokia выбрать?

Мы рассмотрели три пары устройств с разным характеристиками и ценой. Что выбрать? Если вы хотите приобрести второй смартфон, например, для работы, то присмотритесь к Nokia C20 — он подойдет для выполнения повседневных задач, а аккумулятор не подведет вас на ровном месте. Если планируете с головой окунуться мир Nokia, но не хотите платить лишнего, присмотритесь к Nokia 5.4 — там есть все необходимое за вменяемую стоимость. Если же вам нужен флагман с 5G и достойным процессором, то вас ждет модель 8.3 или более доступный аналог — Nokia X20.

Nokia по-прежнему используют смелые дизайнерские решения, при этом не перегибая с неожиданными вариантами

В 2021 году Nokia уже не так популярна, но ее до сих пор спасает ее доброе имя — компания уже не та, что была раньше, но пытается радовать поклонников широкой линейкой устройств на любой бюджет, которые будут актуальны не только сегодня, но и через год. Устройства получают добротную начинку, длительную поддержку обновлений и неплохой дизайн.

А какой смартфон Nokia выбрали бы вы? Напишите в наш чат в Telegram!

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