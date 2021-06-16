OnePlus выпустила новый Nord N200 5G. Что в нем есть

OnePlus в июле прошлого года дала старт новой линейке своих телефонов, которой прежде не было. Тогда он получил название OnePlus Nord. Это устройство среднего класса, близкое к так называемому субпремиальному уровню. Учитывая постоянно растущую цену на флагманский аппарат, именно OnePlus Nord стал хорошей возможностью для пользователей присоединиться к числу фанатов бренда. Позже в октябре компания представила OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100 как более доступные варианты этого смартфона. Nord N100 был бюджетным, но в целом приличным. Теперь компания решила выпустить продолжение бюджетного смартфона в виде OnePlus Nord N200 5G.

Новый OnePlus Nord N200 5G

В то время, как OnePlus Nord N10 был заменен на OnePlus Nord CE 5G, Nord N200 следует нейминговой идее своего предшественника. Nord N200 имеет некоторое сходство с N100, но предлагает множество обновлений, таких, как возможность работы в сетях 5G. Это самый дешевый смартфон 5G от китайского производителя смартфонов. Помимо этого, он также предлагает хорошие спецификации, которые еще больше выделят его на фоне конкурентов.

Характеристики OnePlus Nord N200 5G

Экран OnePlus Nord N200

OnePlus Nord N200 5G получил 6,49-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и плотностью пикселей 405 точек на дюйм. Панель также имеет частоту обновления 90 Гц. В прошлом году эта частота обновления также была доступна, но разрешение экрана было куда более скромным — HD+. Но этот показатель не афишировался. Его не скрывали, но и старались лишний раз не показывать, что разрешение именно такое.

Однако теперь значением разрешения экрана можно гордиться. Приятно видеть конкурентные характеристики в новом смартфоне. Еще одно важное изменение, которое коснулось экрана нового смартфона, это перемещение камеры. Если раньше она располагалась внутри каплевидного выреза, то теперь переехала внутрь отверстия. Сам модуль камеры получил разрешение 16 Мп.

Камера нового OnePlus

На задней стенке расположилась тройная основная камера со светодиодной вспышкой. Это 13-мегапиксельный основной сенсор, который сопровождается 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным монохромным сенсором. Особенно рассказывать тут не о чем, так как все довольно стандартно. Естественно, в данном случае камера не является приоритетом всего смартфона. Куда важнее в нем наличие 5G. Так получится привлечь намного больше потенциальных покупателей. Камера есть у всех, а 5G далеко нет.

Как быстро работает новый OnePLus

В основе производительности аппарата лежит новый Snapdragon 480 5G, который оказался существенно лучше, чем Snapdragon 460. Это восьмиядерный процессор, который построен по 8-нм техпроцессу. Его дополняет оперативная память LPDDR4X объемом 4 ГБ и постоянное хранилище UFS 2.1 емкостью 64 ГБ. Пусть это и стандартный объем для недорого смартфона, но в наше время это совсем не так много. К счастью, вы можете расширить хранилище с помощью слота для карт microSD. Для OnePlus наличие такого слота — большая редкость.

OnePlus Nord N200 5G питается от огромной батареи емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Устройство также имеет разъем для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и порт для зарядки USB Type-C. Кроме 5G, за связь отвечает Bluetooth 5.1, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и GPS. При этом весит устройство всего 189 г.

Сколько стоит OnePlus Nord N200 5G

Теперь о цене. Стоит новинка 239 долларов. Естественно, об официальных продажах в России речи не идет, но если будет желание, достать его не станет проблемой. Пусть и чуть дороже, но они появятся у перекупщиков и в ”серых” магазинах. Но проще всего будет купить его на AliExpress. Если хотите купить там еще что-то, то вот вам крутой канал с отборными гаджетами, продающимися на этой площадке.

Выход нового смартфона линейки максимально закономерен. Учитывая цены на флагманы OnePlus, которые выросли с 2014 года больше, чем в три раза (я рассказывал об этом ранее), появление других линеек позволяет компании увеличить продажи и стать по-настоящему крупным производителем. На одном флагмане может ”выезжать” только Apple. Но и она время от времени выпускает модели линейки ”SE”.