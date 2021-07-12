Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

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Иван Кузнецов 0

Вопрос, стоит ли покупать Google Pixel, задают, пожалуй, даже чаще, чем любой другой. Это и понятно. Ведь любой «пиксель» — это, с одной стороны, лучший Android-смартфон, который Google сделала в соответствии со своими представлениями о хорошем и правильном. Но, с другой, даже топовый аппарат поискового гиганта сегодня не лишён недостатков, которые делают его малопривлекательным вариантом для покупки. Причём, на мой скромный взгляд, негативные стороны «пикселей» явно перевешивают. Об этом и поговорим.

Гугл пиксель

Принято считать «пиксели» эталонными смартфонами, но это и близко не так

Стоит ли брать Google Pixel 2 в 2021 году?

Несмотря на неизвестно кем присвоенный статус эталонного смартфона на Android, любой Google Pixel, вне зависимости от модели, — это не лучший выбор. За то время, что я не пользуюсь iPhone – а прошло уже, наверное, лет 8-9, я успел изучить рынок и разглядеть далеко идущие тренды. Так что оспаривать объективность негативных сторон Google Pixel практически не имеет смысла – они справедливы и в моём отношении, и в отношении большинства из вас.

Проблемы Google Pixel

DxOMark

Pixel 5 занимает в рейтинге DxOMark только 24 место. Не тянет на камерофон, как по мне

Google Pixel – дорогие и неинтересные. Нет, я не критикую их стоимость как таковую. Меня просто не устраивает соотношение цены и технологий, которые я получаю за уплаченные деньги. Мало того, что их внешний вид максимально прост и непритязателен по сравнению с аппаратами из того же ценового сегмента, так они ещё и оснащаются более слабым железом, чем конкренты. Вспомните Pixel 5 с его Snapdragon 765G. А ведь это, на минуточку, флагман.

Спорим, не знали? У Google есть и другие смартфоны на Android, кроме Pixel

Google Pixel – не лучшие камерофоны. Принято считать, что «пиксели» — это топовые камерофоны. Но, если вы откроете рейтинг DxoMark, то увидите, что в первой десятке нет ни одного смартфона Google. Нет, бесспорно, Google сильно продвинулась по части фото- и видеосъёмки, но портретным и ночным режимами сегодня уже никого не удивить. Тем более, что Google Pixel даже в этих сценариях съёмки умудряются уступать конкурентам.

Что не так с Google Pixel

Pixel 5

Google Pixel 5 довольно скучный аппарат как внешне, так и технически

Google Pixel – не лидеры обновлений. Если раньше считалось, что «пиксели» обновляются и расторопнее всех, и дольше всех, то с некоторых пор они лишились и этих преимуществ. Как вы, наверное, помните, Samsung не только начала выпускать обновления безопасности за следующий месяц ещё в конце предыдущего, но ещё и продлила сроки программной поддержки своих смартфонов в 3 до 4 лет, в то время как Google Pixel как обновлялись по 3 года, так и обновляются в течение этого срока до сих пор.

6 вещей, которые я хочу видеть в Google Pixel 6. Уверен, вы меня поддержите

Google Pixel нефункциональны. Поскольку в основе «пикселей» лежит стоковый Android, их функциональность сильно ограничена по сравнению с устройствами конкурентов. Они не умеют делать пролистываемые скриншоты, не сохраняют уведомления в памяти, не умеют защищать приложения или отдельные файлы паролем. Короче, ограничений масса, просто потому что Google рассчитывает, что расширять возможности Android будут сторонние производители, забывая, что у неё и самой есть смартфоны, чья функциональность оставляет желать лучшего.

Как получить безлимит в Google Фото

Pixel 1

Есть смысл покупать только первый пиксель, и то не для каждодневного использования

Впрочем, есть одно исключение, и это первый Google Pixel. Вот его я бы действительно купил. Правда, не для ежедневного использования, а для того, чтобы получить безлимитное хранилище в «Google Фото». Это единственный смартфон, у которого не просто осталась возможность пользоваться неограниченным пространством в облачном сервисе Google. За ним закреплена особая привилегия, разрешающая его владельцам загружать в «Google Фото» снимки и видеоролики в исходном качестве без ограничений.

Купить Google Pixel

Купить первый Google Pixel в новом состоянии вам сегодня уже скорее всего не удастся. Но поскольку пользоваться на постоянной основе вы им не будете, возьмите восстановленный экземпляр с АлиЭкспресс. Благо, их там довольно много, причём по вполне демократичным ценам. Китайские мастера заменяют повреждённые и вышедшие из строя компоненты, упаковывают смартфоны и продают их с пометкой refurbished или restored за 8-10 тысяч рублей. Топовую версию с приставкой XL не покупайте – она стоит дороже. А вот базовую – берите, не пожалеете.

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