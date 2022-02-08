Контроль сна и потоотделения: большое обновление Galaxy Watch 4

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Артем Рахматуллин 0

Кто бы что ни говорил про носимые устройства от Samsung, а пользователи все равно считают Galaxy Watch 4 чуть ли не единственным Apple Watch из мира Android. У Google, к сожалению, собственных часов пока нет, поэтому довольствуемся корейцами. Буквально на днях компания анонсировало крупное обновление для своих часов, которое привносит несколько интересных фишек. Сегодня предлагаю подробно разобраться во всех нововведениях, обсудить улучшения и в очередной раз определить для себя, а стоит ли покупать такое устройство ради всех фишек.

Рассказываем про новые фичи Galaxy Watch 4. Здесь много интересного.

Когда мы делали подборку лучших смарт-часов на конец 2021 года, упоминали о Galaxy Watch 4, как о самом лучшем носимом устройстве, которое только существует на рынке. Я видел много разных гаджетов и эти часы меня сразили буквально наповал. Будьте уверены, здесь есть на что посмотреть. А с грядущим обновлением, уж тем более.

Старые смарт-часы Samsung получат фишки Galaxy Watch 4.

Новые фишки Galaxy Watch 4

Современные смарт-часы — это не просто гаджет для получения и отправки уведомлений, приема звонков и смс, это настоящее машина для контроля за вашим здоровьем. Samsung это прекрасно понимает и сделала большой акцент именно на этих фишках.

Контроль здоровья — самая важная функция смарт-часов. Спорить с этим просто глупо.

В грядущем обновлении, которое было запущено уже на этой неделе корейская компания обещает много новых интересных фич, которые придутся по душе если не каждому, то очень многим пользователям. Вот основные из них:

  • Улучшенные интервальные тренировки для бегунов и велосипедистов.
  • Новая программа по улучшению качества сна.
  • Обновленный анализ состава тела с индикатором потери пота.

В основном нововведение коснется спортсменов. В Galaxy Watch 4 появилась новая функция интервальных тренировок, позволяющая спортсменам отслеживать свою активность с учетом своих индивидуальных особенностей. Теперь в смарт-часах можно будет отдельно задавать продолжительность, дистанцию и количество подходов.

Galaxy Watch 4 обзавелись новыми спортивными фишками.

Также в Galaxy Watch 4 добавится два новых показателя: VO2 Max и индикатор потери пота.

VO2 Max - показатель выносливости спортсмена, указывающий на максимальный объем кислорода на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке.

VO2 Max во многом нацелен на бегунов и велосипедистов, чтобы те могли оценить свои результаты в длительных тренировках. Показатель зависит от множества факторов: возраста, пола, веса и климата. Часы будут детально анализировать все эти показатели и выдавать вам готовый результат. Этот параметр давно учитывается во многих моделях Garmin, а теперь пришел и в Galaxy Watch 4.

Плюс к этому, в смарт-часах Samsung появился новый индикатор пота, который сможет замерять количество выделяемого пота и подскажет, сколько воды вы должны потреблять для полного восстановления. Показатель крайне важный, так как сможет помочь профессионалам уберечь себя от обезвоживания.

Индикатор пота поможет вам не переусердствовать во время тренировок.

Также корейцы позаботились о контроле здоровья сердца и сосудов. После обновления Galaxy Watch будут мерить частоту сердечных сокращений не только во время тренировки, но и в течение двух минут после ее окончания. Так часы смогут понять, за какое время вы можете восстановиться.

Отслеживание сна в Galaxy Watch 4

Также Galaxy Watch 4 научились составлять специальную программу сна, которая предложит советы и статьи для более качественного отдыха. Программа будет составляться индивидуально для каждого пользователя.

Часы будут отслеживать ваш сон в течение семи дней, контролируя все необходимые параметры с помощью специальных датчиков, а затем присвоит вам один из восьми типов сна, которые представлены в приложении Samsung Health в виде животных.

В зависимости от ваших привычек сна Samsung выберет один из типов, которые представлены животными.

После этого в течение одного месяца часы будут предлагать вам различные задания, статьи и руководства по медитации, чтобы вы могли улучшить свое качество сна и навсегда попрощаться с проблемами на этот счет.

Новые циферблаты Galaxy Watch 4

Кроме фишек здоровья в Galaxy Watch 4 появятся новые ремешки и дополнительные настройки циферблатов. В официальном обращении Samsung заявляет 6 новых ремешков и обещает адаптировать к ним все имеющиеся циферблаты. Теперь здесь можно изменить шрифт и цвет.

Новые ремешки Galaxy Watch 4 и циферблаты к ним.

Также совсем скоро Samsung Galaxy Watch 4 научатся автономно работать с приложением YouTube Music через Wi-Fi или LTE. Только представьте: вы оставили телефон дома, вышли на пробежку, надели наушники и все сразу работает как надо.

Также корейцы обещают в скором времени завезти поддержку Google Assistant, дабы вы могли воспользоваться голосовым помощником прямо с часов. Конкретные сроки не оглашаются, но обещают запустить новую функцию в течение нескольких месяцев.

Обновление будет доступно 9 февраля, в день большой презентации Samsung, на которой корейцы покажут всему свету новенький Galaxy S22.

Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

В итоге выходит, что Galaxy Watch 4 совмещает в себе все необходимые фишки и при этом ориентированы на широкий круг пользователей. Это не те Garmin, которые так любят спортсмены и не покупают обычные люди. У Samsung миссия гораздо важнее — они несут новые функции в массы!

А вы как относитесь к смарт-часам от Samsung? Считаете ли их лучшим решением на рынке? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

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