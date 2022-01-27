Samsung назвала дату презентации Galaxy S22

Прошло больше года с тех пор, как Samsung представила поколение смартфонов Galaxy S21. Тогда? в 2021 году? презентация прошла непривычно рано. Сейчас дата проведения довольно близка к традиционной. Почему так произошло — довольно интересно, но это, наверное, тема для отдельной статьи, которая растянется не на одну тысячу знаков. Куда интереснее презентация новых телефонов. Если раньше мы знали только то, что презентация в принципе будет, то теперь информации у нас существенно больше. А главное, есть конкретная дата, когда ждать новый супер крутой телефон от Samsung. Презентация состоится утром 9 февраля. В Москве в это время будет уже 18:00. Но от этого не будет менее интересно следить за презентацией новинки.

Когда выйдет Samsung Galaxy S22

После нескольких недель спекуляций и слухов, которые не подтвердились, у нас наконец-то есть подтвержденная дата запуска серии Galaxy S22. Это не чуть более достоверный слух, чем раньше, а официальная информация, которой поделилась сама Samsung. Это будет первое мероприятие Samsung Galaxy Unpacked в 2022 году.

Большой и пышной презентации, от которых мы уже начали отвыкать в ковидные времена, но продолжаем надеяться на их возвращение, не будет. Вместо этого запуск будет полностью виртуальным. Но посмотреть его сможет любой желающий из любой точки мира. Трансляция будет вестись в YouTube, а также на Samsung.com и в других местах. Более подробно рассмотрим все способы посмотреть презентацию ближе к самому мероприятию.

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Выпустит ли Samsung новый планшет Tab S8

Есть вероятность, что компания порадует нас не только новыми телефонами флагманской серии, но и некоторыми другими гаджетами. В частности, нас не может не интересовать вероятное появление новейшего планшета компании — Galaxy Tab S8. Многие утечки пророчили его еще в прошлом году, но более свежая информация, которая появлялась в последнее время, все чаще указывала на начало этого года.

Так же нам могут показать некоторые другие гаджеты. Конечно, говорить о выходе новых часов сложно, так как они были представлены на презентации в августе прошлого года, но вероятность того, что выйдут новые фитнес-браслеты Samsung, есть. Так же можно рассчитывать на новые наушники и другие сопутствующие аксессуары. А еще мы можем увидеть что-то новое, относящееся к фирменной оболочке Samsung OneUI.

Что представит Samsung на презентации в феврале

Во все времена компании придавали большое значение тому, что изображено на официальной афише мероприятия. Более того, они зашифровывали что-то в этом изображении так, чтобы мы могли потренировать свою фантазию и представить, что это будет. Получилось так и на этот раз.

На ярком изображении, размещенном на приглашении, самой жирной подсказкой является шрифт ”The Epic Standard”, похожий на почерк. Напомню, что по слухам и по официальной информации, поступавшей от компании, мы должны в этом году увидеть перевоплощение в том или ином виде линейки Galaxy Note, которой мы лишились в прошлом году.

Выйдет ли новый Galaxy Note

Фанаты ждали и было бы логично сделать все функции Note привилегией одной из моделей линейки Galaxy S. В первую очередь я говорю про широкое использование S Pen и не в виде полумераы, как в прошлом году, а полноценного S Pen, который будет умещаться в корпусе смартфона. Именно на его появление, а так же на своеобразное перерождение Galaxy Note может намекать нам этот шрифт.

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Моделью, которая продолжит дело Galaxy Note? не выпускавшийся после 20-ой серии, станет Samsung Galaxy S22 Ultra. Так и Samsung избавится от необходимости иметь две конкурирующие между собой флагманские линейки, ставшие в последние годы слишком похожими, и фанаты классического Note будут почти довольны.

Ждать осталось совсем недолго, и совсем скоро мы узнаем, какие слухи подтвердились, а какие — нет. Пока нам остается набраться терпения и обсудить в комментариях или в Telegram-чате, что мы хотим получить от нового поколения ”эсок”. Есть ли что-то, что заставит вас, не думая, купить этот телефон?