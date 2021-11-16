Старые смарт-часы Samsung получат фишки Galaxy Watch 4

В последнее время все больше пользователей обращает внимание на носимые устройства. Но если фитнес-браслет можно встретить у каждого второго владельца Android-девайса, то со смарт-часами все пока туго. Большинство считает, что такие гаджеты слишком дорогие, имеют плохую автономность и быстро устаревают. Думаю, что с недавним анонсом фишек Samsung Galaxy Watch 4 на более поздних устройствах от корейской компании все должно кардинально измениться. В статье предлагаю поговорить об умных часах от Samsung, обсудить новые фичи и решить, стоит ли вообще покупать подобные устройства в наше время.

Фишки Galaxy Watch

Друзья, посмотрите на владельцев айфонов. Они ведь все почти поголовно имеют Apple Watch на запястье и радуются жизни. Причем их не смущает плохая автономность, отсутствие синхронизации со Spotify и другие ограничения. Так почему же владельцы Galaxy Watch должны разменяться на фитнес-браслеты типа Mi Band?

Если резюмировать фишки Galaxy Watch 4, то список получается вполне себе не маленький. Сами посмотрите:

Контроль здоровья : измерение артериального давления, определение состава тела, уровня кислорода в крови, пульса и ЭКГ, обнаружение падения.

: измерение артериального давления, определение состава тела, уровня кислорода в крови, пульса и ЭКГ, обнаружение падения. Бесконтактная оплата покупок через Samsung Pay или Google Pay.

Прослушивание музыки через беспроводные наушники при отсутствии смартфона.

Получение и отправка уведомлений со смартфоном и без него.

Возможность заниматься спортом и отслеживать свою активность с помощью GPS.

Удобный и стильный аксессуар, который подойдет как для деловой встречи, так и для повседневной жизни.

Понятно, что в этой статье мы не будем углубляться в детали, сравнивать Galaxy Watch 4 c Apple Watch 7 и предыдущими Galaxy Watch 3. Это уже сделали мои коллеги. Я лишь перечислил основные причины, по которым становится понятно, что лучше купить смарт-часы, а не фитнес-браслет.

Циферблаты для Galaxy Watch

Сколько бы мы ни говорили вам про крутые функции контроля здоровья и наличие eSIM в умных часах, а новые циферблаты пользователи ждут, как первый снег в осенью. В корейской компании добавили аж 10 крутых решений. Ранее они были доступны только на Galaxy Watch 4.

Каждый из них поддается минимальным косметическим изменениям с настройкой цвета текста и выбором фона. Надо сказать, что я не видел еще ни одного производителя носимых устройств, которые так серьезно подходили к вопросу кастомизации. Браво, Samsung!

Обнаружение падения Samsung

Компания Samsung представила новые фичи смарт-часов вместе с анонсом ONE UI 4 на базе Android 12 для своих смартфонов, который состоялся совсем недавно. Ожидается, что нововведения будут распространяться на модели Galaxy Watch, Watch Active, Active2 и Watch3. Первое чего бы мне хотелось коснуться, это функций здоровья, ведь именно ради них чаще всего мы и покупаем подобные устройства.

Теперь владельцы Galaxy Watch Active2 и Watch 3 смогут установить высокий уровень чувствительности датчиков с целью обнаружения падения. Отныне часы смогут делать это не только на ходу, но даже когда вы стоите на месте.

В последнее время я все чаще встречаю пожилых людей со смарт-часами, так что фишка правда полезная. Плюс, часы не всегда понимают, что вы двигаетесь, поэтому уверен, что спортсмены тоже оценят. В случае, если устройство зарегистрирует факт падения, то сможет отправить уведомление SOS заранее указанным контактам, чтобы пользователь мог получить помощь в кратчайшие сроки.

Отметим, что оригинальные Galaxy Watch и Watch Active не получат эту функцию, так как у них попросту нет необходимых для этого датчиков.

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Cпортивные смарт-часы

Любители спорта оценят фичу с групповыми заданиями. С ее помощью вы сможете заниматься с членами семьи, друзьями и коллегами, даже если находитесь на большом расстоянии друг от друга.

Наши коллеги из AppleInsider.ru уже рассказывали как похудеть с помощью умных часов. Теперь функцию оценят и владельцы предыдущих поколений устройств Samsung. Так без проблем можно совместить приятное с полезным. Рекомендую опробовать.

Еще одним крутым нововведением станет поддержка приложения Samsung Health Monitor, которая появится в Active 2 и Watch 3. Конечно, неприятно, что Samsung ограничивает доступ к программе владельцам смартфонов других производителей, но думаю, что проблему решат в ближайшие годы.

А вы как считаете? Фитнес-браслет круче, чем умные часы? Как относитесь к Galaxy Watch? Обязательно поделитесь мнением в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.