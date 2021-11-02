Могут ли смарт-часы и наушники заменить телефон

Жаль, что не все современные производители понимают, что мир изменился. Они то ли не хотят ничего менять, то ли не могут этого сделать из-за своей сложности и неповоротливости, но в итоге все получается как-то не так, как должно быть. Часы работают сами по себе, телефоны — сами по себе, а наушники и вовсе становятся отдельным гаджетом, который покупают по принципу ”вот такой возьму”. Некоторые бренды, впрочем, стараются что-то менять и придумывать удобные системы интеграции, но их не так много. А интереснее всего то, что нельзя однозначно сказать, что это компании из ТОП-5. Не так давно я решил попробовать, как работает связка умных часов Huawei с наушниками этого бренда, и вот что из этого получилось.

Новые устройства Huawei

Для начала коротко расскажу о самих гаджетах, которыми я пользовался. Ими стали часы Huawei Watch 3 Pro и наушники Huawei FreeBuds 4. У меня еще был один из новых телефонов бренда, но я сохраню интригу и пока не буду говорить, что это было за устройство. Лучше чуть позже сделаю его подробный обзор с опытом использования.

Чем хороши новые часы Huawei Watch 3 Pro

Начать стоит, наверное, с часов, так как они настолько выросли с первого поколения, что даже не верится. С ходу сложно назвать компанию, у которой гаджет изменился бы настолько же сильно всего за три номерных версии. Не стоит думать, что прошло три года, так как перерывы между выпусками были довольно большими, но именно это и приятно. Компания не стремилась просто так выпускать каждый год одни и те же часы, чтобы просто было, а ждала, когда сможет предложить что-то действительно новое.

В итоге первое поколение было тем, что я больше был склонен относить к фитнес трекерам, если смотреть по набору функций ”на бумаге”. А третье стало тем, что может конкурировать с лучшими умными часами отрасли.

Huawei показала один из лучших телефонов среднего класса.

Они довольно крупные и вряд ли будут хорошо смотреться на хрупкой женской руке или на руке ребенка, но мужчинам они точно могут понравиться. Этот гаджет вообще не выглядит спортивно и подойдет даже под строгий стиль. Массивный корпус сделан из полированного металла, а в комплекте идет кожаный ремешок. В общем, одно слово — классика.

Зато функциональность часов точно не назовешь классической. Более чем тысяча циферблатов из фирменного магазина будут отображаться на 1,43-дюймовом OLED экране, который прекрасно видно в любое время дня. Для того, чтобы пользоваться картами или слушать музыку без телефона (этим я и занимался), можно воспользоваться возможностями eSIM.

Есть даже встроенный магазин приложений, чтобы их можно было скачивать без подключения к телефону. Многие из них будут использовать возможности датчика здоровья. Он может измерять кислород в крови, пульс, температуру тела и некоторые другие параметры.

А еще отнесем в актив этим часам более 100 режимов тренировок и очень удобное колесо управления. В отличии от других часов (кроме Apple Watch), в них не нужно постоянно свайпать пальцем по небольшому экрану, постоянно перекрывая его. Достаточно просто покрутить колесо. Это очень удобно. Как и то, что работают эти часы до пяти дней без подзарядки.

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Преимущества наушников Huawei FreeBuds 4

Наушники на фоне таких часов кажутся более простым гаджетом, но они занимают не менее достойное место в модельном ряду.

Кроме того, что они очень легкие, они еще и технологичные. Например, Huawei FreeBuds 4 могут определять форму уха, чтобы адаптировать звук под нее. А еще у них есть система активного шумоподавления. Реализовать ее не во внутриканальных наушниках довольно сложно, но приятно, что хоть кто-то выпускает такие модели, ведь ”затычки” подходят далеко не всем.

Управление осуществляется жестами и есть даже регулировка громкости свайпами по ”ножке”. Но приятнее всего то, как наушники взаимодействуют с другими гаджетами, например, с часами. Именно это мне и было интереснее всего протестировать. Слишком уж вкусно Huawei рассказывала о такой функции на презентации.

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Прослушивание музыки с часов

На самом деле работает все отлично. Для себя я выбрал способ использования Huawei Музыки — относительно нового музыкального сервиса, который дополнил ряды тех, которые уже существуют. Он платный, но есть бесплатный пробный период, а в комплекте с Huawei FreeBuds 4 был код на три месяца использования. Не уверен, что он будет там всегда, но пока такая опция есть.

Наушники, как и многие другие TWS, подключаются к источнику автоматически. Достаточно открыть кейс и соединение автоматически установится. Правда, если рядом будут телефон и часы, то спаривание произойдет с телефоном. Для переключения на часы надо будет открыть настройки Bluetooth на них и ткнуть в название наушников. Но если телефона рядом нет, то соединение с часами будет установлено автоматически.

Как слушать музыку без телефона

Когда оно установлено, можно вообще не брать с собой телефон, например, на пробежку. А как-то раз мне это пригодилось, когда я ехал домой в транспорте и у меня сел телефон. Но без музыки я не остался. Брать ее часы могут через сотовую сеть, через Wi-Fi или из памяти. Для этого надо заранее выбрать в настройках синхронизацию плейлистов и наполнять их нужной музыкой.

Никуда не делась и функция ответа на звонки. Это тоже часть интеграции гаджетов друг в друга.

Я всегда говорил, что не все функции хорошо отображаются на круглом циферблате, но именно плеер очень удобен. Он занимает всю площадь экрана часов, а органы управления настолько большие и удобные, что попасть по ним не составит никакого труда.

По внешнему радиусу экрана будет отображаться то, какая часть песни уже прошла — это очень наглядно. Остальные элементы расположились ближе к середине. В частности, кнопки управления воспроизведением и даже регулировка громкости. Ее можно менять ползунком, вращая колесо, или на наушниках.

Все это лишний раз доказывает, что гаджеты надо создавать, беря за основу взаимодействие между ними, а не пытаясь развивать их в отрыве друг от друга. Только дополняя друг друга, они смогут раскрыться более полно, а у нас будет желание купить их. Очень хотелось бы, чтобы производители понимали это, а не рассказывали нам каждый раз, как хорош тот или иной гаджет сам по себе.