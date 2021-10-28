Huawei показала один из лучших телефонов среднего класса

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Артем Сутягин 0

С тех пор, как я в первый раз столкнулся с телефонами Huawei, я постепенно начал проникаться к ним лояльностью. Это можно сказать про многих пользователей. Конечно, есть и исключения, но у меня все, кто имел дело с телефонами этого бренда, потом пользовались только ими. Моим первым Huawei был Nova 2. Сейчас компания выпустила уже девятое поколение легендарной модели и показала, как можно было сделать ее еще лучше. Она не только получила новый дизайн, но и может похвастаться технологиями, которые раньше были доступны только в существенно более дорогих моделях. Это яркий пример прихода технологий в средний сегмент.

Не смотря ни на что Huawei продолжает выпускать личные телефоны.

Новый Huawei Nova 9

Камера нового Huawei

Наверное, самые большие изменения касаются камеры, которая с каждым поколением становится все лучше и лучше. Так Huawei Nova 9 стал первой моделью линейки, который получил RYYB-сенсор, встречавшийся до этого только в существенно более дорогих моделях линеек P и Mate.

Huawei назвала эту камеру Ultra Vision и оснастила основным сенсором на 50 Мп. Кроме этого, есть сверхширик на 8 Мп и даже модуль для того, чтобы делать портреты и макроснимки. Важность последнего можно поставить под сомнение, но основной сенсор подобран более чем хорошо.

Камера Huawei Nova 9

Она получила сенсор с диагональю 1/1,56 дюйма. RYYB-матрица, о которой я уже сказал выше, получила набор цветных фильтров для лучшей цветопередачи и стала на 40% более светочувствительной, чем стандартное для смартфонов решение RGGB. Даже в условиях низкой освещенности камера должна демонстрировать отличное качество фотографий. Впрочем, с этим мы еще разберемся в ходе нашего основательного тестирования.

Не обошлось и без применения новых алгоритмов обработки. В частности, сообщается, что технология XD Fusion Engine позволяет повысить детализацию и улучшить общее качество картинки. При этом работает она как с фото, так и с видео.

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Фронталка Nova 9

Фронталка получила разрешение 32 Мп. Кроме фотографий, она умеет снимать видео в 4K с применением системы цифровой стабилизации. С небольшой тряской рук такие системы обычно справляются довольно эффективно.

Без применения сторонних приложений можно будет пользоваться сразу несколькими камерами. Смартфон даст возможность снимать видео на основную и фронтальную камеру или на несколько сенсоров основной камеры. Так можно будет добиться интересного эффекта. Например, съемка чего-либо с рассказом и демонстрацией своих эмоций или съемка одного и того же объекта с разных ракурсов.

Съемка с разных камер может дать интересный эффект видео.

Экран Huawei Nova 9

Изменения коснулись и экрана. Теперь он имеет диагональ 6,57 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Она даже может автоматическим меняться в зависимости от контента, но границы таких изменений не сообщаются. При этом частота обновления сенсора достигает 300 Гц.

300 Гц обновления сенсора пригодятся в играх.

Одно время казалось, что тренд не прижился, но теперь снова начали все чаще появляться смартфоны с закругленными краями экрана. В Nova 9 это тоже есть. Так получается добиться большей визуальной безрамочности.

120 Гц давно стали символом хорошего телефона.

Экран охватывает цветовое пространство P3 и отображает до 1,07 миллиарда оттенков. Это тоже надо проверять более основательно, но первое ощущение от знакомства с этим телефоном в рамках специального мероприятия оказалось очень приятным.

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Huawei на Snapdragon

За производительность Huawei Nova 9 отвечает Qualcomm Snapdragon 778G 4G и собственная интеллектуальная технология Huawei для определения приоритетных задач и оптимизации производительности мобильных видеоигр.

Это не самый топовый процессор, но он тоже достоин внимания.

Несмотря на небольшую толщину нового телефона (7,77 мм и 175 грамм), в него уместился аккумулятор на 4 300 мАч. В сочетании с быстрой зарядкой 66 Вт это позволяет ”наполнить” его до 100% очень быстро.

Никуда не делись все фирменные возможности работы с ПК и синхронизация с другими устройствами бренда. Не многие компании так сильно углубляются в создание своей экосистемы. По сути, кроме Huawei, этим занимается только Apple. Остальные производители смартфонов что-то делают, но результат получается очень поверхностным.

Общие спеки Huawei Nova 9

Сколько стоит новый Huawei Nova 9

Смартфон будет продаваться в двух цветах: звездно-голубом и черном. Предзаказ в России стартует только 8 ноября 2021 года. Цена смартфона при этом составит 39 990 рублей. Учитывая общее удорожание техники и возможности нового телефона, цена не кажется такой высокой.

Через некоторое время мы обязательно протестируем этот смартфон и поделимся своим опытом его использования. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

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