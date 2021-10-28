Huawei показала один из лучших телефонов среднего класса

С тех пор, как я в первый раз столкнулся с телефонами Huawei, я постепенно начал проникаться к ним лояльностью. Это можно сказать про многих пользователей. Конечно, есть и исключения, но у меня все, кто имел дело с телефонами этого бренда, потом пользовались только ими. Моим первым Huawei был Nova 2. Сейчас компания выпустила уже девятое поколение легендарной модели и показала, как можно было сделать ее еще лучше. Она не только получила новый дизайн, но и может похвастаться технологиями, которые раньше были доступны только в существенно более дорогих моделях. Это яркий пример прихода технологий в средний сегмент.

Новый Huawei Nova 9

Камера нового Huawei

Наверное, самые большие изменения касаются камеры, которая с каждым поколением становится все лучше и лучше. Так Huawei Nova 9 стал первой моделью линейки, который получил RYYB-сенсор, встречавшийся до этого только в существенно более дорогих моделях линеек P и Mate.

Huawei назвала эту камеру Ultra Vision и оснастила основным сенсором на 50 Мп. Кроме этого, есть сверхширик на 8 Мп и даже модуль для того, чтобы делать портреты и макроснимки. Важность последнего можно поставить под сомнение, но основной сенсор подобран более чем хорошо.

Она получила сенсор с диагональю 1/1,56 дюйма. RYYB-матрица, о которой я уже сказал выше, получила набор цветных фильтров для лучшей цветопередачи и стала на 40% более светочувствительной, чем стандартное для смартфонов решение RGGB. Даже в условиях низкой освещенности камера должна демонстрировать отличное качество фотографий. Впрочем, с этим мы еще разберемся в ходе нашего основательного тестирования.

Не обошлось и без применения новых алгоритмов обработки. В частности, сообщается, что технология XD Fusion Engine позволяет повысить детализацию и улучшить общее качество картинки. При этом работает она как с фото, так и с видео.

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Фронталка Nova 9

Фронталка получила разрешение 32 Мп. Кроме фотографий, она умеет снимать видео в 4K с применением системы цифровой стабилизации. С небольшой тряской рук такие системы обычно справляются довольно эффективно.

Без применения сторонних приложений можно будет пользоваться сразу несколькими камерами. Смартфон даст возможность снимать видео на основную и фронтальную камеру или на несколько сенсоров основной камеры. Так можно будет добиться интересного эффекта. Например, съемка чего-либо с рассказом и демонстрацией своих эмоций или съемка одного и того же объекта с разных ракурсов.

Экран Huawei Nova 9

Изменения коснулись и экрана. Теперь он имеет диагональ 6,57 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Она даже может автоматическим меняться в зависимости от контента, но границы таких изменений не сообщаются. При этом частота обновления сенсора достигает 300 Гц.

Одно время казалось, что тренд не прижился, но теперь снова начали все чаще появляться смартфоны с закругленными краями экрана. В Nova 9 это тоже есть. Так получается добиться большей визуальной безрамочности.

Экран охватывает цветовое пространство P3 и отображает до 1,07 миллиарда оттенков. Это тоже надо проверять более основательно, но первое ощущение от знакомства с этим телефоном в рамках специального мероприятия оказалось очень приятным.

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Huawei на Snapdragon

За производительность Huawei Nova 9 отвечает Qualcomm Snapdragon 778G 4G и собственная интеллектуальная технология Huawei для определения приоритетных задач и оптимизации производительности мобильных видеоигр.

Несмотря на небольшую толщину нового телефона (7,77 мм и 175 грамм), в него уместился аккумулятор на 4 300 мАч. В сочетании с быстрой зарядкой 66 Вт это позволяет ”наполнить” его до 100% очень быстро.

Никуда не делись все фирменные возможности работы с ПК и синхронизация с другими устройствами бренда. Не многие компании так сильно углубляются в создание своей экосистемы. По сути, кроме Huawei, этим занимается только Apple. Остальные производители смартфонов что-то делают, но результат получается очень поверхностным.

Сколько стоит новый Huawei Nova 9

Смартфон будет продаваться в двух цветах: звездно-голубом и черном. Предзаказ в России стартует только 8 ноября 2021 года. Цена смартфона при этом составит 39 990 рублей. Учитывая общее удорожание техники и возможности нового телефона, цена не кажется такой высокой.

Через некоторое время мы обязательно протестируем этот смартфон и поделимся своим опытом его использования. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.