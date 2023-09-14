Оказывается iPhone 15 Pro лучше любого Android-смартфона подходит для умного дома

Все вы видели, с каким пафосом Apple представила новые телефоны, которые почти ничем не отличаются от старых. Это действительно так, и отличия новинок минимальны, но если постараться найти важные отличия, то они все же есть. В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max компания Apple внесла некоторые внутренние изменения, благодаря которым телефоны лучше всего подходят для работы с современными устройствами и сетями «умного дома». Оба новых iPhone Pro — первые смартфоны с поддержкой Thread. Благодаря этому они могут напрямую управлять устройствами умного дома с поддержкой соответствующей технологии. Звучит немного загадочно и как что-то на гиковском, но давайте разберемся более подробно.

Что такое Thread, о котором все говорят

Thread — это беспроводной протокол умного дома, разработанный, чтобы помочь вашим устройствам быстрее и эффективнее взаимодействовать друг с другом. Устройства Thread могут подключаться к Интернету и друг к другу независимо от их марки и производителя. Это также основная инфраструктура для устройств Matter, поскольку она разработана с учетом сетей умного дома. Чем больше у вас продуктов с поддержкой Thread, тем сильнее становится ваша сеть умного дома.

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Добавив пару слов о Matter, можно сказать, что этот сетевой протокол предлагает ячеистую сеть, в которой подключение к облаку является необязательным. Хотя Matter — это технология на основе IP, основные функции умного дома (например, включение и выключение света) могут работать независимо от того, будут ли аксессуары подключаться к Интернету или даже есть ли у вас роутер. Для удаленного управления системой вам по-прежнему нужен будет доступ в Интернет, но если вы находитесь там же, где устройства, в этом совершенно нет никакой необходимости. При этом вы сможете не только управлять устройствами, но и обновлять их.

Лучший протокол для умного дома

Так намного удобнее пользоваться умным домом. Впрочем, возвращаясь к перспективам Thread при использовании в умном доме будущего, совсем без сети обойтись не получится. Единственное требование, чтобы продукты Thread могли выйти в Интернет и создать локальную сеть, — это «пограничный маршрутизатор». Неясно, как Apple воспользуется преимуществами Thread в новых моделях iPhone 15 Pro.

Компания заявляет, что его поддержка «откроет будущие возможности для интеграции домашних сценариев». Вполне возможно, что новые iPhone 15 Pro смогут работать как пограничные маршрутизаторы Thread, подобно Apple TV 4K (3-го поколения) и HomePod Mini.

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Какие телефоны поддерживают Thread

В настоящее время не существует телефонов Android с протоколом передачи данных Thread. По словам Мишаала Рахмана, Google также работает над сетевым стеком Thread для Android. Это позволит устройствам Android с этим радиоканалом создавать сеть Thread и действовать в качестве пограничного маршрутизатора.

Это означает, что будущие телефоны и планшеты Pixel со встроенным радиомодулем Thread также могут выполнять эту функцию. Однако неясно, когда это произойдет.

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Зачем нужен умный дом

Многие недооценивают возможности умного дома, считая это блажью. Ведь можно же встать, подойти к выключателю и включить/выключить свет. Сложно что ли? Но на практике получается совершенно иначе. Когда привыкаешь к тому, что все управление домом находится в телефоне или можно сделать это голосом и из любой комнаты, начинаешь ценить это. В конце концов, стирать белье тоже можно на речке, а еду готовить на костре, но мы же как-то приняли блага цивилизации в виде стиральной машины и кухонной плиты.

А ведь это только часть сценариев, которые доступны в умном доме. Когда ты это попробуешь и поймешь, как удобно пользоваться всеми его возможностями, открывается следующий уровень — автоматизация. Например, когда ты открываешь входную дверь вечером, включается свет в нужных комнатах, любимая музыка и чайник на кухне. Или, когда протекает вода в ванной, сами по себе блокируются электроприборы, а сирена громко дает понять, что надо что-то сделать. Или вообще отличный пример, когда ты можешь одной фразой поменять все к квартире, не бегая между приборами и выключателями.

В эту сторону однозначно стоит двигаться и у этого есть будущее. Поэтому хорошо, что Apple применяет технологии и тестирует новые протоколы. Главное, чтобы они действительно стали универсальными и ими было удобно пользоваться. Остается надеяться, что остальные производители смартфонов тоже не останутся в стороне и подтянуться к купертиновцам.