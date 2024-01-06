Самые позорные провалы производителей смарт-часов за прошедший год

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Начало года — самое время подвести итог важнейшим событиям и устройствам, которые повлияли на ход минувшего года. В 2023 году индустрия смарт-часов показала очень хорошие результаты. Apple Watch стали еще лучше, хоть и не без скандалов, Pixel Watch 2 удивили нас своей утонченностью, а Fitbit доказала, что под руководством Google она не просто не умерла, а стала еще лучше. Но не все события были достойны того, чтобы их запоминать. Были и заметные провалы. Давайте вспомним список самых крупных неудач и провалов из мира смарт-часов 2023 года.

Самые позорные провалы производителей смарт-часов за прошедший год. Каждый год у кого-то бывают провалы. Вот подборка того, что произошло в ушедшем году. Фото.

Каждый год у кого-то бывают провалы. Вот подборка того, что произошло в ушедшем году.

Можно ли сейчас купить Apple Watch

По общему мнению, Apple провела довольно хороший год и почти избежала попадания в этот список. Но все изменилось в последние недели декабря. Из-за патентного спора Apple была вынуждена прекратить продажи и Series 9, и Watch Ultra 2 на своем внутреннем рынке.

Спор связан с технологией мониторинга кислорода в крови этих двух устройств, которая, по мнению Комиссии по международной торговле США, нарушает патенты компании Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях. Новость прозвучала неожиданно, и в последний момент люди бросились скупать то, что осталось в наличии у дилеров. Естественно, всем не хватило, но проблема решаема. Во-первых, на других рынках часы до сих пор можно купить, а во-вторых, даже в США проблема уже почти решена.

Учитывая все необычные обстоятельства, это, безусловно, самый большой провал смарт-часов в 2023 году. Время от времени мы сталкиваемся с патентными спорами, но сейчас это привело к серьезным последствиям.

Можно ли сейчас купить Apple Watch. Apple Watch — отличные часы, но в прошлом году Apple что-то намудрила. Фото.

Apple Watch — отличные часы, но в прошлом году Apple что-то намудрила.

Недостатки Fitbit Charge 5

Серия Fitbit Charge — это, пожалуй, главная линейка продуктов компании. Ее доступные, простые и надежные устройства произвели революцию в индустрии фитнеса. Charge 5 был не самым лучшим представителем, но он, по крайней мере, работал.

В июле Fitbit выпустила долгожданное обновление для фитнес-трекера. Список изменений был многообещающим: новые циферблаты, обширный список упражнений и более умные текстовые уведомления. Но когда оно появилось, пользователи вскоре обнаружили серьезные проблемы. Патч, получивший номер v194.61, привел к сильному разряду батареи, зависанию устройства и в некоторых случаях к поломке устройств Charge 5 по всему миру. В довершение ко всему Google и Fitbit признали наличие этих проблем, но по состоянию на декабрь 2023 года так и не выпустили обновление.

При этом проблемы с Charge 5 были не единственной неудачей Fitbit в 2023 году. Под крылом Google компания представила переработанное приложение Fitbit для Pixel Watch и старых пользователей Fitbit. Хотя приложение выглядит отлично, оно скрывает поля данных, которые раньше были легко доступны. И все бы ничего, если бы у пользователей был выбор, но теперь все вынуждены принять новый дизайн, поскольку старое приложение больше недоступно. И это тоже можно отнести к провалам.

Плохие ремешки для Galaxy Watch 6

Мне понравилось, что Samsung сделала с серией Galaxy Watch 6. Компания не только усовершенствовала устройство во многих областях, но и вернула модель Classic с физическим ободком. Кроме того, это была первая серия с Wear OS 4 — даже раньше, чем Pixel Watch 2 от Google. Однако в них обнаружился один явный недостаток, который, судя по всему, не был выявлен на этапе подготовки продукта.

Плохие ремешки для Galaxy Watch 6. Не стоило менять ремешки Galaxy Watch 6. Фото.

Не стоило менять ремешки Galaxy Watch 6

В серии Galaxy Watch 6 используется новая система крепления ремешка, в которой отказались от штифта в пользу кнопки с одним нажатием. Это делает смену ремешков гораздо удобнее. Правда, часы стали чаще падать с рук, и некоторые пользователи обнаружили, что их можно снять, надавив на косточку запястья. Не надо объяснять, почему это может стать проблемой во время тренировок.

В Galaxy Watch 6 этот недостаток не является критическим, и пользователи могут легко перейти на более старый ремешок без лишних хлопот. Тем не менее, довольно странно, что никто в Samsung не обратил внимания на эту проблему перед запуском нового дизайна ремешка.

Надежность Google Pixel Watch 2

Часы Pixel Watch 2 впечатлили многих своими масштабными улучшениями по сравнению с предыдущим поколением. Теперь они конкурируют с элитой Wear OS от Samsung и более авторитетными игроками от Garmin и Apple. Но есть одна вещь, которую Google не смогла решить в этой итерации, — ее политика ремонта.

Надежность Google Pixel Watch 2. Изогнутый экран смотрится красиво, но надежности это не добавляет. Фото.

Изогнутый экран смотрится красиво, но надежности это не добавляет.

Куполообразный дизайн часов делает их уязвимыми к повреждениям, но у Google нет официальной или даже самостоятельной программы ремонта. Если вы повредите часы, это будет конец. Вам надо будет просто купить новые часы. Есть некоторые возможности ремонта даже в российских сервисных центрах, но это намного сложнее, чем с другими часами. В 2023 году, когда многие компании уделяют особое внимание уменьшению количества электронных отходов, такой шаг Google выглядит довольно странным.

Возможно, в будущем закон о праве на ремонт, принятый в нескольких штатах США, изменит позицию Google и улучшит положение пользователей во всем мире, но пока лучший способ сохранить ваши Pixel Watch 2 — это осторожность или защитный чехол.

Теги
Лонгриды для вас
Nothing готовится выпустить свои первые часы уже в этом месяце. И не только их

Когда какая-то компания начинает производить гаджеты, это хорошо! Она может навязать конкуренцию, а если она с интересной историей на фоне (как Nothing), то каждый ее новый продукт вызывает интерес. Но рано или поздно этот интерес начинает пропадать, и мы требуем все новых и новых гаджетов. Конечно, при условии, что старые получились хорошими. Получается, что в какой-то момент эта самая компания должна расширять свой модельный ряд и переходить на производство других устройств. Именно на таком этапе находится Nothing.

Читать далее
Стоит ли покупать дорогие умные часы. Рассмотрим на конкретном примере

Несмотря на то, что современные смарт-часы довольно стандартны на вид и очень близки по функциям, выбрать что-то для себя довольно сложно. Я уже успел попробовать и Apple Watch, и Samsung Galaxy Watch, и Huawei Watch, и даже (не думал, что признаюсь в этом) Xiaomi Watch S1. Но я так и не определился с моделью, которой готов пользоваться в течение долгого времени. Поэтому я продолжаю свои поиски и купил уже третьи умные часы в этом году, чтобы понять, подойдут ли они мне. Пока мне кажется, что мой выбор скорее правильный, чем нет, но окончательного решения, оставлять или нет, я пока не принял. Давайте расскажу об этом более подробно.

Читать далее
Чем Xiaomi Mi Band 8 Pro отличается от Mi Band 7 Pro и Mi Band 8. Какой фитнес-браслет купить в 2023

На недавней презентации Xiaomi компания показала новый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro, чем запутала многих пользователей: как так, ведь его же представили совсем недавно? Если вдруг вы пропустили 2022 год, то напомню, что тогда в линейке носимых устройств появилась Pro-версия, которая внешне больше напоминает смарт-часы. При этом "Прошка" сильно отличается не только своим форм-фактором, но и функциями, но некоторые все равно в упор не видят отличий между моделями, а зря - новый фитнес-браслет 2023 года получил предостаточно изменений.

Читать далее