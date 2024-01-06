Самые позорные провалы производителей смарт-часов за прошедший год

Начало года — самое время подвести итог важнейшим событиям и устройствам, которые повлияли на ход минувшего года. В 2023 году индустрия смарт-часов показала очень хорошие результаты. Apple Watch стали еще лучше, хоть и не без скандалов, Pixel Watch 2 удивили нас своей утонченностью, а Fitbit доказала, что под руководством Google она не просто не умерла, а стала еще лучше. Но не все события были достойны того, чтобы их запоминать. Были и заметные провалы. Давайте вспомним список самых крупных неудач и провалов из мира смарт-часов 2023 года.

Можно ли сейчас купить Apple Watch

По общему мнению, Apple провела довольно хороший год и почти избежала попадания в этот список. Но все изменилось в последние недели декабря. Из-за патентного спора Apple была вынуждена прекратить продажи и Series 9, и Watch Ultra 2 на своем внутреннем рынке.

Спор связан с технологией мониторинга кислорода в крови этих двух устройств, которая, по мнению Комиссии по международной торговле США, нарушает патенты компании Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях. Новость прозвучала неожиданно, и в последний момент люди бросились скупать то, что осталось в наличии у дилеров. Естественно, всем не хватило, но проблема решаема. Во-первых, на других рынках часы до сих пор можно купить, а во-вторых, даже в США проблема уже почти решена.

Учитывая все необычные обстоятельства, это, безусловно, самый большой провал смарт-часов в 2023 году. Время от времени мы сталкиваемся с патентными спорами, но сейчас это привело к серьезным последствиям.

Недостатки Fitbit Charge 5

Серия Fitbit Charge — это, пожалуй, главная линейка продуктов компании. Ее доступные, простые и надежные устройства произвели революцию в индустрии фитнеса. Charge 5 был не самым лучшим представителем, но он, по крайней мере, работал.

В июле Fitbit выпустила долгожданное обновление для фитнес-трекера. Список изменений был многообещающим: новые циферблаты, обширный список упражнений и более умные текстовые уведомления. Но когда оно появилось, пользователи вскоре обнаружили серьезные проблемы. Патч, получивший номер v194.61, привел к сильному разряду батареи, зависанию устройства и в некоторых случаях к поломке устройств Charge 5 по всему миру. В довершение ко всему Google и Fitbit признали наличие этих проблем, но по состоянию на декабрь 2023 года так и не выпустили обновление.

При этом проблемы с Charge 5 были не единственной неудачей Fitbit в 2023 году. Под крылом Google компания представила переработанное приложение Fitbit для Pixel Watch и старых пользователей Fitbit. Хотя приложение выглядит отлично, оно скрывает поля данных, которые раньше были легко доступны. И все бы ничего, если бы у пользователей был выбор, но теперь все вынуждены принять новый дизайн, поскольку старое приложение больше недоступно. И это тоже можно отнести к провалам.

Плохие ремешки для Galaxy Watch 6

Мне понравилось, что Samsung сделала с серией Galaxy Watch 6. Компания не только усовершенствовала устройство во многих областях, но и вернула модель Classic с физическим ободком. Кроме того, это была первая серия с Wear OS 4 — даже раньше, чем Pixel Watch 2 от Google. Однако в них обнаружился один явный недостаток, который, судя по всему, не был выявлен на этапе подготовки продукта.

В серии Galaxy Watch 6 используется новая система крепления ремешка, в которой отказались от штифта в пользу кнопки с одним нажатием. Это делает смену ремешков гораздо удобнее. Правда, часы стали чаще падать с рук, и некоторые пользователи обнаружили, что их можно снять, надавив на косточку запястья. Не надо объяснять, почему это может стать проблемой во время тренировок.

В Galaxy Watch 6 этот недостаток не является критическим, и пользователи могут легко перейти на более старый ремешок без лишних хлопот. Тем не менее, довольно странно, что никто в Samsung не обратил внимания на эту проблему перед запуском нового дизайна ремешка.

Надежность Google Pixel Watch 2

Часы Pixel Watch 2 впечатлили многих своими масштабными улучшениями по сравнению с предыдущим поколением. Теперь они конкурируют с элитой Wear OS от Samsung и более авторитетными игроками от Garmin и Apple. Но есть одна вещь, которую Google не смогла решить в этой итерации, — ее политика ремонта.

Куполообразный дизайн часов делает их уязвимыми к повреждениям, но у Google нет официальной или даже самостоятельной программы ремонта. Если вы повредите часы, это будет конец. Вам надо будет просто купить новые часы. Есть некоторые возможности ремонта даже в российских сервисных центрах, но это намного сложнее, чем с другими часами. В 2023 году, когда многие компании уделяют особое внимание уменьшению количества электронных отходов, такой шаг Google выглядит довольно странным.

Возможно, в будущем закон о праве на ремонт, принятый в нескольких штатах США, изменит позицию Google и улучшит положение пользователей во всем мире, но пока лучший способ сохранить ваши Pixel Watch 2 — это осторожность или защитный чехол.