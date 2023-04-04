Стоит ли покупать Яндекс.Станцию Макс 2 с Zigbee или лучше выбрать старую

Почти год назад Яндекс представила новую Яндекс.Станцию. Казалось бы, теперь умные колонки долго не будут обновлять, а компания сосредоточится на других устройствах, например, на доведении до идеала своего Яндекс.Телевизора. На фоне всех этих устройств вы наверняка позабыли об одной очень крутой и дорогой колонке, которой нет равных — о Яндекс.Станции Макс. Гаджет вышел довольно давно и успел подорожать, зато до сих пор собирает исключительно лестные отзывы в отличие от младших собратьев. В компании оригинально подошли к выпуску обновления. Сейчас расскажем, чем новая Яндекс.Станция Макс 2023 года отличается от предыдущего поколения и где ее купить.

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Напомню, первое поколение Яндекс.Станции Макс было представлено аж в 2020 году. Компания традиционно анонсировала обновление умной колонки с Алисой спустя три года, так что, все вполне логично.

Что нового в Яндекс Станции Макс 2

Как я уже говорил выше, в компании решили не менять внешний вид Яндекс.Станции Макс 2, ибо он и вправду полюбился фанатам. Здесь все та же «крутилка» и LED-дисплей для отображения анимаций Алисы или часов. Лично я ожидал увидеть, что Станция Макс 2023 года будет похожа на Яндекс.Станцию 2, чтобы модельный ряд выглядел в едином стиле. Увы, но внешне почти ничего не изменилось.

С другой стороны, нет ничего лучше классического дизайна — первая Яндекс.Станция Макс выглядит по-прежнему актуально. Но если присмотреться, то немного изменилась форма решетки, а вот цвета остались прежними: синий, бордовый, серый и черный. Давайте взглянем на характеристики. Сюрприз — они тоже остались неизменными, хотели вы того или нет.

Трехполосный звук.

5 динамиков внутри колонки.

Мощность — 65 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Вывод изображения в 4К.

Разъёмы HDMI, Ethernet 3,5 мм для наушников или внешней акустики.

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

То есть, обновленная Яндекс.Станция Макс имеет ровно то же железо, что и предыдущая? Так и есть: колонка является флагманской, поэтому менять ее не решились. Например, далеко не все оценили качество звука Яндекс.Станции 2, поэтому разработчики сосредоточились на другой фишке.

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Умный дом в Яндекс Станции Макс

Новая Яндекс.Станция Макс поддерживает Zigbee — протокол умного дома, который впервые появился в устройствах компании в Яндекс.Станции 2. С его помощью устройства других производителей систем умного дома могут работать в одной связке. То есть, теперь вовсе не обязательно покупать умные розетки и лампочки одного бренда, переживая за совместимость — можно смело покупать разные, так как они будут работать в связке.

Какой получилась Яндекс.Станция 2 и стоит ли ее покупать

Преимущество протокола Zigbee еще и в том, что он позволяет устройствам работать без интернета. Нет, подключение к Wi-Fi вам понадобится, иначе Яндекс.Станция превратится в блютуз-колонку, а вот заранее созданные локальные сценарии будут работать без интернета — это, кстати, одно из нововведений Станции Макс. Например, если связать лампочку с датчиком движения, то свет включится автоматически, когда вы зайдете в комнату. Важно отметить, что и сами аксессуары умного дома работают без подключения к розетке — нужно лишь вовремя менять батарейки.

Но если вы думаете, что управление умным домом осуществляется лишь через колонку с Алисой, то сильно ошибаетесь. Компания также выпустила Яндекс Хаб — компактное устройство, благодаря которому будут работать гаджеты умного дома. Насколько я понимаю, управлять ими можно будет через приложение на смартфоне или же при подключении Хаба к Яндекс.Станции.

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Датчики для умного дома Яндекс

При этом устройства с Zigbee быстрее реагируют на команды, нежели обычные. Лампочки загораются очень быстро — не нужно стоять в темном коридоре в ожидании, пока Алиса ее активирует. Компания как раз предлагает сейчас новые датчики для управления умным домом.

Датчик открытия окон и дверей.

Датчик движения и освещения.

Датчик температуры и влажности.

Датчик протечки.

Беспроводная кнопка, на которую можно назначить функции дверного звонка.

Все эти сенсоры реально работают и следят за сохранностью вашего жилища, присылая уведомления из приложения Умный дом с Алисой. У подписчиков Яндекс.Плюса есть также возможность включить СМС-уведомления с датчиков, чтобы перестраховаться. Все новые устройства уже готовы к поддержке протокола Matter и обновятся автоматически при необходимости. О том, что из себя представляет Matter, мы рассказывали в одной из наших статей.

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Как видите, обновление Яндекс.Станции Макс хоть и «умное», но невероятно скучное. Компания не уточнила, когда начнутся продажи Станции Макс 2 — известно только то, что это произойдет уже весной. Сомневаюсь, что за ней выстроятся толпы желающих, так как для большинства из нас умный дом и различные мелкие датчики не так важны. Проще купить Яндекс.Станцию Макс первого поколения — она по-прежнему хороша и точно вас не разочарует.

Яндекс.Станция Макс недорого

Тем более, после выхода новой модели она должна немного скинуть в цене, как это обычно бывает. К тому же, отсутствие серьезных отличий — вовсе не гарантия того, что колонка с Алисой будет работать так же хорошо. Уверен, что лучше выбрать проверенный временем гаджет, нежели дожидаться начала продаж этого скучного апгрейда.