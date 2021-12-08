Умный дом без интернета, новый дизайн, крутой звук. Вышла новая Яндекс.Станция

Предлагаю не наматывать сопли на кулак, а сразу перейти к делу. Да, сегодня действительно представили новую Яндекс.Станцию. На этот раз Яндекс показала нам не очередную вариацию на тему с приставкой мини, лайт или макс, а самое что ни на есть настоящее второе поколение классической умной колонки. Если говорить коротко, она стала лучше во всём — и с точки зрения внешнего вида, и с точки зрения качества звука, и с точки зрения удобства использования, закономерно подорожав относительно оригинальной модели. А теперь обо всём по порядку.

Оригинальная Яндекс.Станция вышла в 2018 году. С того момента прошло почти три года, и теперь Яндекс презентовал нам продолжение полюбившейся всеми колонки.

Поскольку перечислять технические характеристики и перепечатывать пресс-релиз, который Яндекс разослала журналистам тематических изданий, крайне скучно и даже немного стыдно, предлагаю просто сравнить Яндекс.Станцию первого и второго поколений и понять, насколько сильно изменилась новинка. Уверяю вас, поговорить тут действительно есть о чём.

Отличия Яндекс.Станции 2 от старой

Первое, что нужно сказать, — он хорош. Внешнее оформление первой Станции выглядело как-то очень технически, будто над ним почти не заморачивались. Из-за этого совершенно не хотелось выставлять её напоказ как колонки конкурентов. Но во втором поколении дизайнеры напряглись и выдали уже что-то, что вполне можно было назвать визуально притягательным.

Не сказать, что у меня появилось желание выпячивать её, используя в качестве элемента декора. Всё-таки в новой Станции хорошо угадываются характерные черты старой, но выглядит она современнее, приятнее и даже как-то легче. Так что, думаю, прятать новинку я точно не стал бы. А красивые переливы на верхней части будут красиво подсвечивать пространство рядом с ней.

Кнопка физического отключения микрофона не исчезла. Она просто переехала с верхней части, где располагалась раньше, на заднюю сторону, очевидно, чтобы не портить внешний вид светящейся сенсорной панели.

Да, старая Яндекс.Станция тоже переливалась, но светящиеся диоды располагались только вокруг кольца регулировки громкости, а у новой его больше нет. Поэтому светиться будет вся верхушка. Спорное решение. С одной стороны, стало красивее, а с другой стороны изменять громкость колесом было намного удобнее, чем делать это кнопками — вслепую уже не покрутишь. Да и потерять некую аналоговость тоже жалко.

Как звучит новая Яндекс.Станция

Звучание Яндекс.Станцию 2 тоже переработали. В основе колонки — два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт. Это меньше, чем у первой Станции, которая могла похвастать 50-ваттным спикером. Так что, даже если новинка будет звучать тише, вероятнее всего, громкости и басов будет не хватать. Но, чтобы понять, в какую сторону изменился звук, Станцию 2 нужно слушать. А сделать это получится ещё нескоро — колонка поступит в продажу только в начале 2022 года.

Я не берусь судить о звуке по мощности не только потому, что это было бы нечестно, но и потому, что Яндекс серьёзно прокачал аппаратную составляющую колонки. Во-первых, потому что теперь там стоит особая акустическая решётка с апериодической структурой, которая меньше искажает звук. А, во-вторых, новая Станция получила поддержку технологии room correction, которая учитывает положение колонки и меняет звук в зависимости от внешних преград как у HomePod.

Чтобы сделать звук Станции 2 круче, её можно объединить в мультирум-систему с такой же Станцией второго поколения. Жаль, что в паре с первой колонкой новинка не работает. Но это и понятно — у них, очевидно, кардинально разное звучание, и смешивать их было бы некорректно. Правда, пока понятно — по отношению к первому или второму поколению, потому что мы ещё не знаем, какая модель звучит лучше.

Управление умным домом без интернета

Но звук звуком, а ведь новая Станция получила поддержку протокола Zigbee. Это стандарт, на котором работают многие умные устройства для дома вроде розеток, выключателей, светильником и т.д. Так что теперь вы сможете не покупать отдельный шлюз для их работы — колонка его заменит. Неплохо, учитывая, что для голосового управления она бы вам всё равно понадобилась. Хотелось бы верить, что гаджеты, выпущенные специально для Китая, будут работать у нас без перебоев. В будущем планируется прикрутить поддержку Matter — совместного протокола Яндекс, Google и Apple.

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Казалось бы, что может быть круче? Оказывается, может. Яндекс.Станция 2 позволит управлять умным домом даже без подключения к интернету. По сути, он им и раньше не очень был нужен, потому что команды передаются локально по выделенному протоколу. Но только новая колонка научилась такому трюку. Звучит круто, потому что бывает, что интернет дома отключают, и ты теряешь возможность управлять, например, домашним освещением.

Яндекс.Станция 2 — цена

Сколько будет стоить Яндекс.Станция 2, нам пока не объявили. Но, учитывая такой аппаратный апгрейд, я бы ждал некоторого повышения цены. Ну, очевидно, что стоить дороже, чем Яндекс.Станция Макс новинка не может. Дешевле или по крайней мере столько же, сколько и классическая модель, — тоже. Значит, будет что-то среднее. Если самая простая Станция официально стоит 12 990 рублей, а топовая — 18 990, то второе поколение, вероятно, оценят в 15-16 тысяч. Не больше.

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За эти деньги Яндекс.Станция 2 — это довольно неплохой вариант. Пожалуй, даже более интересный, чем Макс. Потому что у новинки есть функция определения препятствий и подстройки звука под окружающее пространство, а у других — нет. Кроме того, теперь Станция будет работать как шлюз для умного дома, а это тоже дорогого стоит. Потому что отдельно он продаётся за 1500-2500 рублей. Так что заплатить там реально есть за что. Осталось только дождаться официального релиза.