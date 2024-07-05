Умное кольцо Samsung Galaxy Ring может заменить смарт-часы. Вот пруф

Ожидается, что Samsung анонсирует Galaxy Ring на мероприятии Samsung Unpacked 10 июля 2024 года, и это кольцо способно всколыхнуть рынок фитнес-трекеров. Samsung уже показала, как выглядит кольцо, и мы видели некоторые интересные подробности о его функциях в различных утечках. Несколько дней назад стали известны некоторые функции, которые Galaxy Ring будет реализовывать в приложении Samsung Health. Это может дать нам самое полное представление о готовящемся гаджете.

Что известно о Galaxy Ring

Разбор APK помогает спрогнозировать функции, которые могут появиться в сервисе в будущем, на основе готового кода. Однако не исключено, что такие предсказанные функции могут не попасть в публичный релиз. По крайней мере в самое первое время.

Нашим коллегам из издания Android Authotity удалось активировать несколько функций здоровья, ориентированных на Galaxy Ring, в последнем приложении Samsung Health. Для начала пользователи смогут использовать Galaxy Ring для измерения частоты сердечных сокращений и стресса, и вот как будет выглядеть в приложении:

Умное кольцо для измерения температуры

Кроме того, с помощью Galaxy Ring вы сможете измерять температуру кожи и предсказывать месячные. Вы также сможете использовать Galaxy Ring для обнаружения храпа, хотя для этого вам понадобится ваш телефон в качестве компаньона, как и в случае с Galaxy Watch.

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Для отслеживания храпа в Samsung Health необходимо, чтобы ваш телефон находился поблизости и заряжался, а для обнаружения храпа необходимо разрешить Samsung Health записывать звук через телефон. В итоге вы получаете аудиозаписи вашего храпа и тяжелого дыхания с временными отметками, хотя часы Galaxy Watch здесь играют меньшую роль. Можно предположить, что Galaxy Ring будет работать так же, как и Galaxy Watch.

Для чего нужно умное кольцо Samsung

Galaxy Ring представляет собой инновационное устройство, которое может изменить способ отслеживания здоровья и фитнеса. В отличие от традиционных фитнес-браслетов и умных часов, кольцо предлагает более компактный размер и менее заметный способ мониторинга ключевых показателей здоровья. Это может привлечь пользователей, которые хотят отслеживать свое здоровье, но не хотят носить большие устройства на запястье.

Одной из ключевых особенностей Galaxy Ring, по-видимому, будет его способность отслеживать различные аспекты здоровья. Измерение частоты сердечных сокращений и уровня стресса — это основные функции, которые могут помочь пользователям лучше понимать свое физическое и эмоциональное состояние в течение дня. Эта информация может быть особенно полезна для людей, стремящихся управлять стрессом или оптимизировать свои тренировки.

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Возможность измерения температуры кожи — еще одна интересная функция. Это может быть полезно не только для общего мониторинга здоровья, но и для раннего выявления потенциальных проблем со здоровьем.

Устройство для борьбы с храпом

Функция обнаружения храпа, хотя и требует использования смартфона, может быть важным инструментом для выявления проблем со сном. Храп часто является симптомом более серьезных проблем, таких как апноэ сна, и возможность отслеживать и анализировать паттерны храпа может помочь пользователям принять меры для улучшения качества сна.

Интеграция Galaxy Ring с приложением Samsung Health предполагает, что устройство будет частью более широкой экосистемы здоровья и фитнеса Samsung. Это может означать, что данные с кольца будут синхронизироваться с другими устройствами Samsung, такими как смартфоны и умные часы, предоставляя пользователям комплексный обзор их здоровья и фитнеса.

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Носимые устройства играют все более важную роль в нашей повседневной жизни, помогая нам лучше понимать и контролировать наше здоровье. Они предоставляют ценную информацию о нашей физической активности, качестве сна, уровне стресса и других важных показателях здоровья. Эта информация может мотивировать нас вести более здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачу при необходимости.

Кроме того, носимые устройства могут быть особенно полезны для людей с хроническими заболеваниями, позволяя им постоянно отслеживать свое состояние и своевременно реагировать на изменения.

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Что будет дальше с носимой электроникой

По мере развития технологий мы можем ожидать, что носимые устройства, такие как Galaxy Ring, станут еще более точными, многофункциональными и интегрированными в нашу повседневную жизнь. Они могут стать неотъемлемой частью персонализированной медицины, предоставляя врачам ценные данные для более точной диагностики и лечения.

В заключение, Galaxy Ring от Samsung представляется многообещающим дополнением к растущему рынку носимых устройств для здоровья и фитнеса. Его компактный дизайн и разнообразные функции могут привлечь широкий круг пользователей, от энтузиастов фитнеса до тех, кто просто хочет лучше понимать свое здоровье. По мере приближения даты запуска, будет интересно узнать больше деталей о возможностях устройства, а главное, увидеть, как оно будет принято на рынке.