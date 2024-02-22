В каких случаях умная колонка хуже обычной, и вам лучше сэкономить деньги

Многие люди ошибочно полагают, будто умная колонка отличается от обычной только наличием голосового ассистента, который и превращает ее в смарт-устройство. Но на самом деле это два непохожих друг на друга прибора, предназначенных для совершенно разных целей. Чтобы вы смогли определить для себя, стоит ли покупать умную колонку, попробуем выявить их ключевые отличия, а также сценарии использования.

Функции умного дома в колонке

Умная колонка — это интеллектуальное устройство, а голосовой ассистент, за работу которого отвечает процессор, нужен отнюдь не только для того, чтобы поделиться информацией о погоде или переключить трек. Он выполняет различные команды, позволяющие управлять другой домашней техникой от лампочек до кондиционеров.

Для чего нужны умные колонки

Сделать из обычной колонки умную практически невозможно, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. Поэтому, если вы ставите перед собой цель управления другими домашними устройствами, покупайте смарт-устройство. Из обычной Bluetooth-колонки получится очень плохой помощник для реализации этих целей.

Подключение колонки к интернету

Функциональность умной колонки становится доступной только при подключении к интернету, так как голосовой помощник обрабатывает ваши команды на специальном сервере. Кроме того, для прослушивания музыки и удобного переключения между треками при помощи виртуального ассистента необходимо иметь подписку на стриминговый сервис, входящий в экосистему устройства.

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Слушать музыку через Bluetooth на умной колонке тоже можно. Но для этого придется покопаться в настройках, а еще вы будете вынуждены управлять воспроизведением по старинке, то есть с телефона. Впрочем, все то же самое касается и обычной колонки.

Портативность умной колонки

Вам вряд ли удастся взять с собой умную колонку на природу, так как она не имеет встроенного аккумулятора и является проводным устройством. Конечно, можно воспользоваться повербанком, но далеко не каждый из них в состоянии обеспечить достаточную мощность тока, и велика вероятность, что спикер просто откажется работать хоть в обычном режиме, хоть при подключении к телефону через Bluetooth.

Поэтому, если вы ищете устройство, с которым можно свободно перемещаться от места к месту, покупайте обычную Bluetooth-колонку. И не думайте, будто использовать Яндекс Станцию на природе очень удобно.

Качество звука в умных колонках

Звук в умных колонках, мягко говоря, далек от идеала. При сопоставимых размерах Bluetooth-спикер звучит намного лучше, что вызвано конструктивными особенностями смарт-устройств, а также дополнительными расходами на установку производительного процессора и вспомогательных датчиков.

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Конечно, есть исключения. Apple HomePod mini звучит просто отлично для своих размеров, а Яндекс Станция Макс способна удовлетворить запросы любого меломана. Другой разговор — стоимость умной колонки.

Цена умных колонок в России

Умные колонки стоят непозволительно много. Яндекс Станция Лайт за 5 490 ₽ звучит не лучше Bluetooth-спикера за 500 ₽, который можно купить в переходе или в магазине у дома. А десятикратная переплата в таком случае является комиссией за голосового ассистента.

Стоит ли оно того — вопрос спорный, ведь, как мы выяснили раньше, обычная и умная колонка представляют собой устройства, необходимые для решения разных задач.

Когда стоит купить умную колонку, а когда — обычную

Вам определенно стоит купить умную колонку, если вы планируете пользоваться ею дома, где есть выход в интернет и совместимые устройства, которыми можно управлять голосом. При этом будьте готовы выложить немалую сумму денег за посредственное качество звука, а еще ежемесячно оплачивать подписку для доступа к фонотеке.

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Если вы просто хотите слушать музыку, а главными критериями для вас являются качество звука и портативность, тогда покупайте обычную Bluetooth-колонку и даже не думайте об умном устройстве. В противном случае вы рискуете потратить деньги впустую, получив на выходе прибор с посредственным звуком, которым почти невозможно пользоваться без розетки.