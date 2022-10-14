В топку Mi Band 7! Почему Redmi Band Pro — лучший фитнес-браслет Xiaomi

Наверное, каждый из вас знает о существовании фитнес-браслета Mi Band. Компания Xiaomi ежегодно обновляет свое детище, и в 2022 году буквально на каждом шагу можно встретить браслет Mi Band 7. Новинка получила увеличенный дисплей, дополнительные функции и режимы тренировок, но все равно не может стать вровень с еще одним похожим, но менее известным гаджетом китайского производителя — Redmi Smart Band Pro. Это первый фитнес-браслет, выпущенный под брендом Redmi. И, хотя он вышел раньше Xiaomi Smart Band 7, при схожей цене девайс ничуть не уступает более раскрученному конкуренту, а в некоторых аспектах даже превосходит его.

Какой фитнес-браслет купить

Mi Band 7 и Redmi Band Pro — 2 принципиально разных устройства с точки зрения форм-фактора. Если Xiaomi Smart Band 7 — это классический фитнес-трекер, мало чем отличающийся внешне даже от Mi Band 3, то Redmi Band Pro представляет из себя устройство, больше напоминающее смарт-часы. Браслет не овальный, а прямоугольный.

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Если вы будете смотреть исключительно на характеристики, то не поймете, зачем вообще нужен Redmi Band Pro. Диагональ его экрана составляет 1,47 дюйма, в то время как Mi Band 7 предлагает AMOLED-матрицу на 1,62 дюйма. Но в случае с этими моделями диагональ не играет никакой роли. Площадь дисплея Redmi Band Pro больше. Следовательно, им удобнее пользоваться, если вы привыкли управлять функциями напрямую через браслет.

Корпус Xiaomi Smart Band 7 более вытянутый, а Redmi Band Pro — широкий. Визуально «прошка» может показаться массивной, но на практике она весит почти столько же, сколько и Mi Band 7 (15 г. вместо 13,5 г.). Таким образом, если вас интересует только удобство, то в лице Redmi Smart Band Pro вы получите такой же легкий Mi Band.

Также может приятно удивить цена Redmi Band Pro. Браслет продается в глобальной версии за 2 850 рублей. А что с Mi Band 7? Китайская версия обойдется вам в 2 450 рублей, а глобалка — в 2 800 рублей. То есть фактически браслеты равноценны.

Купить Redmi Smart Band Pro

Если вы относите себя к экономным людям, то наверняка купите китайскую версию Mi Band, но вместе с этим столкнетесь с небольшими неудобствами. Если вы захотите подключить Mi Band 7 CN Version к смартфону через приложение для фитнес-браслета Mi Fitness, то увидите на экране сообщение о сбое синхронизации. Чтобы его убрать, придется принудительно выбрать в настройках программы регион Китай.

Кроме того, решив сэкономить, вы будете вынуждены подключать Mi Band к телефону, глядя на китайские иероглифы, а среди предустановленных приложений увидите лишние программы, которые нужны только в Китае. При подключении Redmi Band Pro использовать костыли не придется, ведь сейчас на AliExpress он доступен исключительно в глобальной версии.

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Redmi Band Pro — характеристики

Отличаются ли Redmi Smart Band Pro и Xiaomi Smart Band 7 с функциональной точки зрения? Да, и еще как! Но разница скрывается в мелких деталях, на которые многие из вас не обратят внимания. Оба браслета измеряют пульс, насыщенность крови кислородом (SpO₂) и уровень стресса в круглосуточном режиме, а также предлагают более 110 режимов тренировок.

Так в чем же разница? Давайте сначала поговорим о плюсах Mi Band 7:

яркость экрана (500 нит vs 450 нит);

плотность пикселей (326 ppi vs 282 ppi);

версия Bluetooth (5.2 vs 5.0);

циферблаты (100+ vs 50+);

Always On Display.

Почесав голову и еще раз взглянув на характеристики Mi Band 7, вы, возможно, передумаете покупать другой фитнес-браслет. Но не стоит торопиться. У Redmi Smart Band Pro есть 2 киллер-фичи, заставляющих закрыть глаза на все плюсы Xiaomi Smart Band 7: автояркость и GPS.

Первая функция позволяет забыть о неудобной регулировке яркости на маленьком экране. Плюс ко всему, браслет вас не ослепит, если вы повернете запястье ночью, так как он будет учитывать окружающее освещение. А GPS построит маршрут тренировок и улучшит точность подсчета пройденного расстояния. Наконец, оба браслета работают по 14 дней, но только для Redmi Band Pro заявлен режим энергосбережения, выжимающий из браслета аж 20 дней.

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Стоит ли покупать Mi Band 7 Pro

Redmi Band Pro — не единственный гибрид фитнес-браслета и смарт-часов в линейке продуктов Xiaomi. Также китайская компания выпустила Xiaomi Smart Band 7 Pro. Он лишен всех недостатков Redmi Smart Band Pro, выделенных на сравнении с Mi Band 7, а еще предлагает то, чем не могут похвастать конкуренты: NFC и голосовой ассистент Alexa.

При этом я настоятельно рекомендую отказаться от покупки Mi Band 7 Pro. Во-первых, он довольно тяжелый на фоне конкурентов (20,5 г.). Во-вторых, ни NFC, ни голосовой ассистент в России не работают. В-третьих, купить Xiaomi Smart Band 7 Pro можно за 4 000 рублей в китайской версии и 6 000 рублей в глобальном варианте.

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Если здесь, как и в случае с обычным Mi Band 7, вы решите сэкономить, купив китайскую версию, то получите урезанную функциональность GPS. Датчик в CN Version не показывает пройденный маршрут на смартфоне. Точнее, показывает, но без подложки в виде карты. Cмысла в такой реализации GPS нет. И, думаю, теперь вы не сомневаетесь, что самое верное решение — купить Redmi Smart Band Pro.