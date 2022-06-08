Стоит ли покупать Xiaomi Mi Band 7

Как мы уже привыкли, каждую весну или в начале лета Xiaomi обновляет свой самый популярный носимый гаджет – фитнес-браслет Mi Band. Хоть в компании и не позиционируют его как смарт-часы, но многие пользователи используют устройство именно для просмотра уведомлений, определения времени и уже во вторую очередь для каких-то спортивных активностей. На сайте уже выходила статья – сравнение Mi Band 7 и Mi Band 6 для тех, у кого встал вопрос о необходимости замены прошлого поколения на новое. Но вот стоит ли покупать браслет, если до этого никогда не пользовался подобными устройствами или все же переплатить за какие-нибудь часы? Давайте разберемся.

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Mi Band 7 — внешний вид

Mi Band начиная с самой первой версии представляла собой вытянутую по вертикали капсулу изначально без экрана, но со временем экран появился. В Mi Band 7 установлен дисплей 1,62 дюйма с разрешением 490х192 пикселя. Посмотрим на какие-нибудь часы с круглым экраном, чтобы примерно понять размер.

Условный Amazfit GTR 3 имеет дисплей диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселя. Подобные характеристики будут практически у всех часов круглой формы. Если рассматривать устройства прямоугольной формы, то Apple Watch Series 7 45 мм оснащены экраном 1,7 дюйма, разрешением 396×484 пикселей. Xiaomi увеличила размер экрана своего браслета и теперь играет на равных с конкурентами.

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Понятно, что если дизайн Mi Band 7 вам не нравится, то и рассматривать его для покупки не стоит. При условии, что эстетика не играет для вас роли, то браслет от Xiaomi не разочарует. Помимо всего прочего на борту у него есть Always On и яркость до 500 нит, что ставит его в один ряд практически со всеми более дорогими смарт-часами.

Экран браслета прикрыт защитным стеклом. Сама капсула вставляется в ремешок и надежно фиксируется. Нижняя часть выполнена из черного матового пластика. Многие говорят, что это очень важный момент в восприятии таких устройств, дескать, выглядит дешево. Хочется задать вопрос, как вы видите нижнюю часть? Она вплотную прилегает к руке и не видна ни с какого ракурса.

Конечно, если хочется иметь корпус из керамики в совокупности с металлом и стеклом, то необходимо обратиться к более дорогим устройствам. В остальном Mi Band 7 имеет отличную сборку и качественные материалы корпуса, которые обеспечат длительное использование браслета.

Тренировки Mi Band 7

В новой версии браслета увеличили количество тренировочных режимов до 120. Подобное количество ранее было доступно только на дорогих смарт-часах, но теперь Mi Band встает с ними на один уровень. Гаджет, так же, как и его конкуренты умеет автоматически определять тренировку, фиксировать зоны частоты сердечных сокращений. Теперь фитнес-браслет Xiaomi научился отслеживать насыщение крови кислородом на постоянной основе и уведомлять при снижении ниже 90%.

Тренировки тренировками, но важно не забывать и про сон. Хочется выделить функцию, которая была убрана ранее из Mi Band и вот теперь по просьбам пользователей ее вернули – умный будильник. Принцип его работы заключается в том, что устанавливается не точное время пробуждения, а временной интервал и определив наиболее благоприятную для этого фазу сна в заданный промежуток времени вы просыпаетесь.

Подобная функциональность характерна для более дорогих устройств и для многих было большим удивлением, когда на презентации Xiaomi объявила, что их браслет теперь это тоже умеет. Мои Amazfit GTR 2, которые стоили дороже в четыре раза такими фичами похвастать не могут.

Mi Band 7 — цена

Помимо функций, связанных со здоровьем, тренировками, и экраном Mi Band 7 получил и небольшие обновления в виде Bluetooth 5.2 и новых ярких ремешков. Стоимость нового браслета составляет 249 юаней (примерно 2170 рублей) за версию без NFC. Правда, сейчас из-за дефицита гаджет продают дороже.

За примерно 3000 рублей вы получаете современное устройство с большим, ярким дисплеем, поддерживающим Always On, огромное количество тренировочных режимов, постоянный мониторинг пульса и насыщенности крови кислородом, умный будильник, Bluetooth 5.2 и большой выбор ремешков. Для сравнения мои Amazfit GTR 2 не могут вести постоянный мониторинг SpO2, в них отсутствует умный будильник, Bluetooth версии 5.0, а стоили они при этом 12000 рублей.

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Чего действительно может не хватать в Mi Band 7 это возможности ответить на звонок или сообщение не доставая телефон. В 2022 году такая функциональность появилась практически во всех умных часах. По своему опыту могу сказать, что за 7 лет использования Apple Watch и Amazfit GTR 2 воспользовался этой возможностью раз 10 от силы.

В целом, если вы приобретаете первое подобное устройство и не знаете, что вам может пригодиться, а что нет или не хотите тратить серьезные суммы на покупку, то Xiaomi Mi Band 7 можно смело рекомендовать к покупке. Если же вам важно, чтобы то, что вы носите на запястье максимально было похоже на классические часы, то следует обратить взор на другие устройства.